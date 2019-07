Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Javította a kezdetben felmerült gondokat, és új biztonsági elemeket is beépített összehajtható mobiljába a Samsung. Ami így már a gyártó szerint nyugodtan piacra dobható. A dátum: most szeptember.","shortLead":"Javította a kezdetben felmerült gondokat, és új biztonsági elemeket is beépített összehajtható mobiljába a Samsung. Ami...","id":"20190725_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_mobil_megjelenes_szeptember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc179ac-f3a9-4c08-9f48-1bea1fc7f3ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_mobil_megjelenes_szeptember","timestamp":"2019. július. 25. 09:33","title":"Megvan a dátum: szeptemberben kiadja összehajtható mobilját a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ee5471-cfc2-4c0d-b882-90f2fe66b360","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Első fokon átment az uniós törvényszéken a reklámadó, amelynek fő célpontja az RTL Klub volt, és a főtanácsnok más különadókat sem kifogásol. Ha a jogerős ítéletek is így alakulnak, az azt jelenheti, hogy a kormánynak nem tetsző multikat mégiscsak le lehet vadászni.","shortLead":"Első fokon átment az uniós törvényszéken a reklámadó, amelynek fő célpontja az RTL Klub volt, és a főtanácsnok más...","id":"20190725_Ujra_fellangolhat_a_multiellenes_harc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12ee5471-cfc2-4c0d-b882-90f2fe66b360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272f6f60-0520-45a5-9cbf-7818324ef8fe","keywords":null,"link":"/kkv/20190725_Ujra_fellangolhat_a_multiellenes_harc","timestamp":"2019. július. 25. 14:20","title":"Újra fellángolhat a multiellenes harc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278763ad-adaf-4dad-9e8a-d3da47199c49","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A francia tengerkutató intézet (Ifremer) 13 éven keresztül vizsgálta a Földközi-tengert, a kutatás eredményeit pedig nemrég tették közzé. Nincs ok az örömre.","shortLead":"A francia tengerkutató intézet (Ifremer) 13 éven keresztül vizsgálta a Földközi-tengert, a kutatás eredményeit pedig...","id":"20190725_foldkozi_tenger_szennyezettseg_europa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=278763ad-adaf-4dad-9e8a-d3da47199c49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34c7f81-5314-4f3e-8e45-a6c5205b4391","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_foldkozi_tenger_szennyezettseg_europa","timestamp":"2019. július. 25. 16:03","title":"Szomorú dolog derült ki a Földközi-tengerről, nem lehetünk büszkék rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60f0151-ee61-4c69-b825-551fe3f81826","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Elbűvölt, megbabonázott, lenyűgözött – így emlékeznek vissza a kezdetekre a narcisztikus kapcsolatból felépülni próbáló páciensek. ","shortLead":"Elbűvölt, megbabonázott, lenyűgözött – így emlékeznek vissza a kezdetekre a narcisztikus kapcsolatból felépülni próbáló...","id":"20190725_Ime_a_narcisztikus_partner_vonzerejenek_titka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a60f0151-ee61-4c69-b825-551fe3f81826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9516fb8-dd19-45c2-accd-293517a74c44","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190725_Ime_a_narcisztikus_partner_vonzerejenek_titka","timestamp":"2019. július. 25. 12:15","title":"Íme a narcisztikus partner vonzerejének titka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979ec014-214e-4cd3-8d2f-33394e62274f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az aBS, vagyis a blokkolásgátló rendszer tökéletes kiegészítője lehet az úgynevezett elektronikus fékerő-elosztó rendszer, ami bizonyos helyzetekben életmentő is lehet.","shortLead":"Az aBS, vagyis a blokkolásgátló rendszer tökéletes kiegészítője lehet az úgynevezett elektronikus fékerő-elosztó...","id":"20190724_ebd_elektronikus_fekero_eloszto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=979ec014-214e-4cd3-8d2f-33394e62274f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20707557-8c44-460e-ab8e-81000b0bd2b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_ebd_elektronikus_fekero_eloszto","timestamp":"2019. július. 24. 21:33","title":"Három betű, ami segíthet megállni az autóval: így működik az EBD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jeffrey Epsteinre félig öntudatlan állapotban találtak rá cellájában. A nyakán eddig nem tisztázott eredetű sérülés nyomai voltak láthatók. ","shortLead":"Jeffrey Epsteinre félig öntudatlan állapotban találtak rá cellájában. A nyakán eddig nem tisztázott eredetű sérülés...","id":"20190725_borton_letartoztatas_jeffrey_epstein_amerikai_milliardos_megrontas_szexualis_visszaeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fcfd06f-26f6-4465-8333-662587f7fd96","keywords":null,"link":"/vilag/20190725_borton_letartoztatas_jeffrey_epstein_amerikai_milliardos_megrontas_szexualis_visszaeles","timestamp":"2019. július. 25. 07:58","title":"Megsebesült börtöncellájában a kiskorúak megrontásával megvádolt milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f65ba6a-3011-4268-a05a-d163c11c6111","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 36 éves színésznő ismét anyai örömök elé néz.","shortLead":"A 36 éves színésznő ismét anyai örömök elé néz.","id":"20190725_Anne_Hathaway_az_Instagramon_jelentette_be_hogy_jon_a_masodik_baba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f65ba6a-3011-4268-a05a-d163c11c6111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8312811-a765-44df-9256-f3dc36f3537d","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Anne_Hathaway_az_Instagramon_jelentette_be_hogy_jon_a_masodik_baba","timestamp":"2019. július. 25. 05:53","title":"Anne Hathaway az Instagramon jelentette be, hogy jön a második baba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85183308-c672-47cb-bda0-c2201bb42bbb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A használtautó-eladások tovább nőttek, noha külföldről egyre kevesebb használt kocsit hoznak be.","shortLead":"A használtautó-eladások tovább nőttek, noha külföldről egyre kevesebb használt kocsit hoznak be.","id":"20190725_Az_Opel_es_VW_a_legnepszerubb_hasznalt_auto_idehaza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85183308-c672-47cb-bda0-c2201bb42bbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be179de0-8268-408d-865a-6c6706ac6ca4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190725_Az_Opel_es_VW_a_legnepszerubb_hasznalt_auto_idehaza","timestamp":"2019. július. 25. 12:44","title":"Az Opel és VW a legnépszerűbb használt autó idehaza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]