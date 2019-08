Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bc03e91-7b86-48b9-8e72-82c5c8989bae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vannak pillanatok, amikért nagyon hálás tud lenni a fotós, és vannak, amiket ő maga sem hisz el. Ilyesmi játszódott le a kaliforniai Monterey-öbölben is.","shortLead":"Vannak pillanatok, amikért nagyon hálás tud lenni a fotós, és vannak, amiket ő maga sem hisz el. Ilyesmi játszódott le...","id":"20190730_oroszlanfoka_hosszuszarnyu_balna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bc03e91-7b86-48b9-8e72-82c5c8989bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f472aa-9e09-48f7-bee9-0c18c5451b88","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_oroszlanfoka_hosszuszarnyu_balna","timestamp":"2019. július. 30. 21:03","title":"Fóka keveredett egy hatalmas bálna szája és ebédje közé, egy fotós pont lekapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31a3bab-f3d0-4cd0-93c9-1b00409502c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyiek attól tartanak, hogy homokkal töltik fel a szabadstrandot.","shortLead":"A helyiek attól tartanak, hogy homokkal töltik fel a szabadstrandot.","id":"20190731_All_a_bal_a_siofoki_kikotoepites_korul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a31a3bab-f3d0-4cd0-93c9-1b00409502c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e68230-8b62-4c01-b671-f1ed9abf9942","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_All_a_bal_a_siofoki_kikotoepites_korul","timestamp":"2019. július. 31. 11:59","title":"Áll a bál a siófoki kikötőépítés körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d75a65b-9c2f-4d11-a0b6-0380baa8c745","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megjelentek a lakástámogatási tájékoztatók a Pénzügyminisztérium honlapján.","shortLead":"Megjelentek a lakástámogatási tájékoztatók a Pénzügyminisztérium honlapján.","id":"20190730_lakascelu_allami_tamogatas_csaladvedelmi_akcioterv_csok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d75a65b-9c2f-4d11-a0b6-0380baa8c745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847ac96d-150e-4880-b928-e1d653459333","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_lakascelu_allami_tamogatas_csaladvedelmi_akcioterv_csok","timestamp":"2019. július. 30. 16:33","title":"Itt van, hogyan juthat új lakásra költhető ingyen milliókhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d988af66-4e8f-432d-a3fd-35ed21251e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyíradonyban és környékén Tasó László fideszes képviselő az erős ember, most, hogy unokaöccse indul a polgármesterségért, egy nyíradonyi alapítvány 332 milliós kormánytámogatást kapott. Aminek az elnöke korábban Tasó volt.\r

Augusztus első péntekén több száz országban ünneplik egymást és a sörkészítőket a habzó ital feltétlen hódolói. Vannak, akik ilyen tájt húzzák ki a bakancslistájukról álmaik sörvárosát. Nekünk is vannak tippjeink. ","shortLead":"Közeledik a sör világnapja. Augusztus első péntekén több száz országban ünneplik egymást és a sörkészítőket a habzó...","id":"20190730_Sorturista_utra_kel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8d5cbab-b932-4c8c-bfc3-2b9450a43990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e7ca3b-8811-4c36-8911-a426313add8e","keywords":null,"link":"/elet/20190730_Sorturista_utra_kel","timestamp":"2019. július. 30. 19:04","title":"Sörturista útra kel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Csongrád Megyei Főügyészség indítványának helyt adva a Czeglédy Csaba elleni büntetőeljárás folytatásáról döntött a Szegedi Ítélőtábla.","shortLead":"A Csongrád Megyei Főügyészség indítványának helyt adva a Czeglédy Csaba elleni büntetőeljárás folytatásáról döntött...","id":"20190730_czegledy_csaba_buntetoeljaras_folytatas_ugyeszseg_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a99f567-7f8e-4e51-ad3c-0867db3734a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_czegledy_csaba_buntetoeljaras_folytatas_ugyeszseg_birosag","timestamp":"2019. július. 30. 12:45","title":"Folytatja a bíróság a Czeglédy Csaba elleni eljárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6a275e-2c78-40b6-b758-078c74c522fa","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Nem csitulnak a Bálványosi Nyári Szabadegyetem keltette hullámok, nem árt tehát visszaemlékezni, hogy mi is történt ott és a környéken.","shortLead":"Nem csitulnak a Bálványosi Nyári Szabadegyetem keltette hullámok, nem árt tehát visszaemlékezni, hogy mi is történt ott...","id":"20190731_Revesz_Pro_memoria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc6a275e-2c78-40b6-b758-078c74c522fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58fbf7b4-2525-4c18-9b58-c0d12b2efb7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Revesz_Pro_memoria","timestamp":"2019. július. 31. 10:45","title":"Révész: Pro memoria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d640de-9134-4bed-b12c-a3f0681aabed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tömeges rendbontás miatt is eljárás indult, ez akár 15 év szabadságvesztéssel is sújtható. ","shortLead":"Tömeges rendbontás miatt is eljárás indult, ez akár 15 év szabadságvesztéssel is sújtható. ","id":"20190730_Tobb_tucat_embert_iteltek_elzarasra_a_szombati_moszkvai_tuntetes_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05d640de-9134-4bed-b12c-a3f0681aabed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f31144-432d-4130-9d66-08799f7331ce","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_Tobb_tucat_embert_iteltek_elzarasra_a_szombati_moszkvai_tuntetes_miatt","timestamp":"2019. július. 30. 21:01","title":"Több tucat embert ítéltek elzárásra a szombati moszkvai tüntetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]