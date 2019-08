Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e503889d-5ad6-486e-a60e-67283f21c92d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áradat elöntötte az utcákat és az udvarokat a Borsod- Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen. ","shortLead":"Az áradat elöntötte az utcákat és az udvarokat a Borsod- Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen. ","id":"20190802_Villamarviz_soport_vegig_Bukkzsercen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e503889d-5ad6-486e-a60e-67283f21c92d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc868cb5-e8b8-4ecd-a422-8ee2318824c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Villamarviz_soport_vegig_Bukkzsercen","timestamp":"2019. augusztus. 02. 15:34","title":"Villámárvíz söpört végig Bükkzsércen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323aa86a-c4af-4246-8427-50b6ce1103d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kereszténydemokrata mezőgazdasági miniszter felhívásához egyre többen csatlakoznak. ","shortLead":"A kereszténydemokrata mezőgazdasági miniszter felhívásához egyre többen csatlakoznak. ","id":"20190802_Mar_a_nemet_kormanytagok_is_betiltanak_a_burkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=323aa86a-c4af-4246-8427-50b6ce1103d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d72895d-7207-4a69-8f66-78993375ccb6","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Mar_a_nemet_kormanytagok_is_betiltanak_a_burkat","timestamp":"2019. augusztus. 02. 14:20","title":"Már a német kormánytagok is betiltanák a burkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ae2ca7-25c3-403b-845a-f8ace8a77e75","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az erősen limitált szériás Pagani gyakorlott sofőrt kíván, hiszen sok száz lóerős teljesítménye csak és kizárólag a hátsó kerekeket hajtja.","shortLead":"Az erősen limitált szériás Pagani gyakorlott sofőrt kíván, hiszen sok száz lóerős teljesítménye csak és kizárólag...","id":"20190802_1_milliard_forintba_kerul_a_legujabb_olasz_hiperauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1ae2ca7-25c3-403b-845a-f8ace8a77e75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8aad77-a480-4a6e-98b9-8c0bec140283","keywords":null,"link":"/cegauto/20190802_1_milliard_forintba_kerul_a_legujabb_olasz_hiperauto","timestamp":"2019. augusztus. 02. 14:21","title":"1 milliárd forintba kerül a legújabb olasz hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff2b3b6-723d-49f6-8654-84281c9f8e42","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Augusztus 15-től így is változik a szabályozás, mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a légitársaságok, ha éjfél után utaztatnak. Palkovics László szerint működésképtelen a budapesti repülőtér.","shortLead":"Augusztus 15-től így is változik a szabályozás, mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a légitársaságok, ha éjfél után...","id":"20190801_repules_ejszaka_zajvedelem_budapest_airport_ferihegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fff2b3b6-723d-49f6-8654-84281c9f8e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"161390c8-c44f-4dfb-82da-38571615c233","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_repules_ejszaka_zajvedelem_budapest_airport_ferihegy","timestamp":"2019. augusztus. 01. 14:00","title":"A kormány állítja, éjszakai repülési tilalomról szó sem volt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset miatt pótlóbusz közlekedik Zugló, vasútállomás és a Lehel utca/Róbert Károly körút között.\r

