Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e1f39ee-e35b-4d1e-b5b9-50d583afb195","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"gazdasag","description":"Egyre nehezebb ingyen hozzáférni az ausztriai tavakhoz, mert a közérdeket képviselő önkormányzatok is nehezen állnak ellent a csillagászati telekárak csábításának.","shortLead":"Egyre nehezebb ingyen hozzáférni az ausztriai tavakhoz, mert a közérdeket képviselő önkormányzatok is nehezen állnak...","id":"201931__elkeritett_osztrak_tavak__partbirtokosok__onkormanyzatok__ahol_apart_szabad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e1f39ee-e35b-4d1e-b5b9-50d583afb195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad054e5-e0a6-4536-b733-7844fcd205bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/201931__elkeritett_osztrak_tavak__partbirtokosok__onkormanyzatok__ahol_apart_szabad","timestamp":"2019. augusztus. 03. 13:00","title":"Az osztrák tavaknál a polgárok befürödtek a milliárdosokkal és az önkormányzatokkal is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b9d3d3-a710-48ac-9c67-277d181336c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Baleset-megelőzési videót készített a vasúttársaság az átjárók biztonságáról.","shortLead":"Baleset-megelőzési videót készített a vasúttársaság az átjárók biztonságáról.","id":"20190805_A_Mav_maga_mutatta_meg_milyen_ha_egy_vonat_benez_a_kocsiablakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5b9d3d3-a710-48ac-9c67-277d181336c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea57e383-ee24-4e24-bcd7-48c6f70cf96f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_A_Mav_maga_mutatta_meg_milyen_ha_egy_vonat_benez_a_kocsiablakon","timestamp":"2019. augusztus. 05. 10:23","title":"A MÁV maga mutatta meg milyen, ha egy vonat benéz a kocsiablakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"74 év telt el azóta, hogy Hirosimára és Nagaszakira atombombát dobott az Egyesült Államok, és az erejük azóta csak pusztítóbb lett.","shortLead":"74 év telt el azóta, hogy Hirosimára és Nagaszakira atombombát dobott az Egyesült Államok, és az erejük azóta csak...","id":"20190805_atombomba_hirosima_nagaszaki_masodik_vilaghaboru_infografika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3ab9fec-0c69-402c-bf66-a6e6c335f8fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_atombomba_hirosima_nagaszaki_masodik_vilaghaboru_infografika","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:33","title":"Félelmetes: Eltörpül a hirosimai atombomba ereje a maiakéhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07e12c9e-fc92-44a9-a7e0-fbc6aba31fca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az abortusz legalizálását tervezi az új-zélandi kormány egy átfogó jogi reform keretében, a művi vetélést egészségügyi kérdésként akarja kezelni hétfői bejelentése szerint.","shortLead":"Az abortusz legalizálását tervezi az új-zélandi kormány egy átfogó jogi reform keretében, a művi vetélést egészségügyi...","id":"20190805_Az_abortusz_legalizalasat_tervezi_az_ujzelandi_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07e12c9e-fc92-44a9-a7e0-fbc6aba31fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e20652-be99-4745-9722-172fcdf20b40","keywords":null,"link":"/vilag/20190805_Az_abortusz_legalizalasat_tervezi_az_ujzelandi_kormany","timestamp":"2019. augusztus. 05. 05:59","title":"Az abortusz legalizálását tervezi az új-zélandi kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6bef03-3770-4231-9900-eed8b6588206","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Láthatóan készülnek az anyagok a Golf 8 bemutatójához.","shortLead":"Láthatóan készülnek az anyagok a Golf 8 bemutatójához.","id":"20190805_Katalogusfotozas_kozben_bukott_le_az_uj_Volkswagen_Golf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae6bef03-3770-4231-9900-eed8b6588206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f4c3a0-6bb9-4edd-bfd1-3ab13f19cfcd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_Katalogusfotozas_kozben_bukott_le_az_uj_Volkswagen_Golf","timestamp":"2019. augusztus. 05. 09:24","title":"Katalógusfotózás közben bukott le az új Volkswagen Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7058a0d3-9a74-4a26-afd7-f787e5dca3ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hosszú cikket szentelt a kormányközeli napilap a zöldségdrágulásnak.","shortLead":"Hosszú cikket szentelt a kormányközeli napilap a zöldségdrágulásnak.","id":"20190805_A_Magyar_Nemzet_szerint_bosszusak_a_haziasszonyok_mert_dragabban_rotyoghat_a_lecso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7058a0d3-9a74-4a26-afd7-f787e5dca3ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139ae551-e123-4ed0-a141-5d43e0b63de2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_A_Magyar_Nemzet_szerint_bosszusak_a_haziasszonyok_mert_dragabban_rotyoghat_a_lecso","timestamp":"2019. augusztus. 05. 06:33","title":"A Magyar Nemzet szerint bosszúsak a háziasszonyok, mert „drágábban rotyoghat a lecsó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af56270-0082-4ec2-9c80-491a67f4a62e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rekordnyereséget termelt tavaly a Liszt Ferenc repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt.","shortLead":"Rekordnyereséget termelt tavaly a Liszt Ferenc repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt.","id":"20190805_Oriasi_osztalekot_vettek_fel_a_Budapest_Airport_tulajdonosai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3af56270-0082-4ec2-9c80-491a67f4a62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802d699b-cf11-48fc-b8b5-d2dd82301e3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_Oriasi_osztalekot_vettek_fel_a_Budapest_Airport_tulajdonosai","timestamp":"2019. augusztus. 05. 07:30","title":"Óriási osztalékot vettek fel a Budapest Airport tulajdonosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Türelemre lesz szükség. ","shortLead":"Türelemre lesz szükség. ","id":"20190804_Zahony_Roszke_hataratkelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f381b4-7451-460c-8ef7-d30bca915b83","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Zahony_Roszke_hataratkelo","timestamp":"2019. augusztus. 04. 13:23","title":"Záhonynál és Röszkénél is négy órát kell várni a határátkelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]