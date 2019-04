A 444.hu megtalálta azt a luxemburgi társasházat, ahová Sarka Kata és párja, a kormányzati megrendelésekkel kitömött Valton biztonsági cég kisebbségi tulajdonosa, Bessenyei István van bejelentve. A lap azután kezdte el keresni az ingatlant, hogy Sarka Kata új céget alapított Rogán Cecíliával, Rogán Antal propagandaminiszter feleségével tavaly decemberben, ez a Top News Kft. A magyar cégalapítási szabályok szerint a bejegyzéskor meg kell adni a vállalkozás tisztviselőinek és tulajdonosainak adatait, köztük a lakcímet is, így adta meg Sarka Kata a nyilvános cégadatbázisban ezt a luxemburgi címet.

A lap egyik olvasója lefényképezte a Sarka–Bessenyei-páros közös postaládáját is, tehát egészen biztos, hogy kettejük esetében ugyanarról a lakásról van szó.

Kiderült még, hogy egy darabig ez a társasház volt Rákosi Tamás milliárdos médiamogulnak, az RTL-től a TV2-höz igazolt Dirk Gerkens barátjának és üzlettársának címe, ezt a 444-nek maga Rákosi Tamás is megerősítette.

A ház kapujában található kapucsengő és postaládák tanúsága szerint Sarka Katáék szomszédjában lakik még a marokkói születésű Joëlle Mamane-Aflalo is, ő Rákosi Tamás elmondása szerint Luxemburgban ismert könyvelőnek számít nagy irodával és sok nemzetközi ügyféllel. Azt mondta, annak idején a luxemburgi kisvárosi lakást Mamane szerezte neki, és úgy tudja, hogy most Sarkáék is rajta keresztül kerültek oda. "Érdekessége", hogy van egy luxemburgi cég, a Mangusta Invest, amelyik az egyik legnagyobb magyar saleshouse, az Atmedia körül is feltűnt, a cég a TV2 csoport, a közmédia és az ATV reklámfelületeit is értékesíti. A Mangusta beszállt az IKO-ba. amely az RTL és a TV2 beszállítójaként ismert.

A lap szerette volna Sarka Katáékat is megkérdezni arról, miért költöztek Luxemburgba, de üzenetükre nem érkezett válasz.