[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több autó is összeütközött a 26-os kilométer közelében.","shortLead":"Több autó is összeütközött a 26-os kilométer közelében.","id":"20190624_Karambol_miatt_torlodik_a_forgalom_az_M0ason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff6895d-1c10-4fac-ae44-f974f6ec21fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_Karambol_miatt_torlodik_a_forgalom_az_M0ason","timestamp":"2019. június. 24. 15:02","title":"Karambol miatt torlódik a forgalom az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee0997d-0d21-433b-8b7f-9b9828dd4f94","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Senki nem tart a szabályozás szigorításától, amíg Donald Trump az elnök.","shortLead":"Senki nem tart a szabályozás szigorításától, amíg Donald Trump az elnök.","id":"20190622_Nem_felnek_elegge_az_amerikaiak_szenvednek_a_fegyverkereskedok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ee0997d-0d21-433b-8b7f-9b9828dd4f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb536df3-0477-4b71-8975-ac0ee05537a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190622_Nem_felnek_elegge_az_amerikaiak_szenvednek_a_fegyverkereskedok","timestamp":"2019. június. 22. 19:50","title":"Nem félnek eléggé az amerikaiak, szenvednek a fegyverkereskedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7149f9e-ae5e-437f-8b2c-f619bf9bbcd5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A hvg.hu megszerzett egy titkos Emmi-előterjesztést, amelyben összeszedték a Magyarságkutató Intézet „többletigényeit”.","shortLead":"A hvg.hu megszerzett egy titkos Emmi-előterjesztést, amelyben összeszedték a Magyarságkutató Intézet „többletigényeit”.","id":"20190624_kasler_miklos_magyarsagkutato_intezet_tervek_eloterjesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7149f9e-ae5e-437f-8b2c-f619bf9bbcd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13256d6a-9bad-437a-a47f-f413a17a9137","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_kasler_miklos_magyarsagkutato_intezet_tervek_eloterjesztes","timestamp":"2019. június. 24. 06:30","title":"Káslerék milliárdos javaslata: 2 új múzeum és 650 ezres bér a magyarságkutatóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c3407a-98cb-4715-842a-a1cf96e1bd16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google új fejlesztése ezúttal a kisebbeket veszi célba: arra igyekszik megtanítani őket egy jópofa játékkal, hogyan ismerjék fel az interneten terjedő valótlanságokat.","shortLead":"A Google új fejlesztése ezúttal a kisebbeket veszi célba: arra igyekszik megtanítani őket egy jópofa játékkal, hogyan...","id":"20190624_google_interland_kamuhir_valotlansag_fake_news_felismerese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64c3407a-98cb-4715-842a-a1cf96e1bd16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa75dd6a-5b16-43fe-ad21-d0f528cff0c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_google_interland_kamuhir_valotlansag_fake_news_felismerese","timestamp":"2019. június. 24. 17:33","title":"Játékos módon segít megtanulni a Google, hogyan lehet kiszűrni a kamuhíreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A társaság feltehetőleg ittas volt, antiszemita vicceket is elsütöttek.","shortLead":"A társaság feltehetőleg ittas volt, antiszemita vicceket is elsütöttek.","id":"20190624_Leszallitottak_18_brit_ferfit_egy_izraeli_repulorol_mert_az_egyikuk_bombaval_fenyegetozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a475332-fb2b-4053-9dbb-ca23643d5ac0","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Leszallitottak_18_brit_ferfit_egy_izraeli_repulorol_mert_az_egyikuk_bombaval_fenyegetozott","timestamp":"2019. június. 24. 16:17","title":"Leszállítottak 18 brit férfit egy izraeli repülőről, mert az egyikük bombával fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62088e6a-070e-4019-950a-3877df5d32d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú videóban magyarázta a fotót (ami nem is szelfi szerinte), és lenyomorultozta az őt ezért kritizáló kommentelőket. \r

\r

","shortLead":"Hosszú videóban magyarázta a fotót (ami nem is szelfi szerinte), és lenyomorultozta az őt ezért kritizáló...","id":"20190623_Temetesen_szelfizett_Schobert_Norbi_majd_videoban_szidta_durvan_a_kritizaloit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62088e6a-070e-4019-950a-3877df5d32d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f3ac8d-ba2f-4f2b-b9e4-9c78a75a72ff","keywords":null,"link":"/elet/20190623_Temetesen_szelfizett_Schobert_Norbi_majd_videoban_szidta_durvan_a_kritizaloit","timestamp":"2019. június. 23. 15:51","title":"Temetésen szelfizett Schobert Norbi, majd videóban szidta durván a kritizálóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a5ad21-e490-4272-94d9-50cfbed21760","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sokak által várva várt terepjárót előbb láthatjuk építőkockákból álló változatban, mint valós önmagában.","shortLead":"A sokak által várva várt terepjárót előbb láthatjuk építőkockákból álló változatban, mint valós önmagában.","id":"20190624_a_lego_ido_elott_lebuktatta_a_vadonatuj_land_rovert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7a5ad21-e490-4272-94d9-50cfbed21760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6efabd5-1895-48db-881c-59d76c4b45c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_a_lego_ido_elott_lebuktatta_a_vadonatuj_land_rovert","timestamp":"2019. június. 24. 11:21","title":"A Lego idő előtt lebuktatta a vadonatúj Land Rovert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14cd58b-ebb9-4d48-8a9c-eae96975371e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"74 éves volt. ","shortLead":"74 éves volt. ","id":"20190624_Meghalt_Inzelt_Peter_a_SZTAKI_volt_igazgatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d14cd58b-ebb9-4d48-8a9c-eae96975371e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9455dff3-cf85-4eda-9ac4-f86c50450afa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_Meghalt_Inzelt_Peter_a_SZTAKI_volt_igazgatoja","timestamp":"2019. június. 24. 13:01","title":"Meghalt Inzelt Péter, a SZTAKI volt igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]