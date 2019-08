Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f2b6751-cc5b-4d70-9bbb-e73097596b39","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Azonnal jelezni kell a közműszolgáltatónak, ha fizetési nehézsége támad valakinek - hívta fel a figyelmet Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) sajtófőnöke szombaton, az M1-en.","shortLead":"Azonnal jelezni kell a közműszolgáltatónak, ha fizetési nehézsége támad valakinek - hívta fel a figyelmet Scherer...","id":"20190803_mekh_szamla_kikapcsolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f2b6751-cc5b-4d70-9bbb-e73097596b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcab3dda-273f-4370-be87-19b6cdc05d99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_mekh_szamla_kikapcsolas","timestamp":"2019. augusztus. 03. 12:24","title":"Nincs pénze a gázszámlára? Jelezze a szolgáltatónak, különben sokat fizethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06400c7b-3eb5-45ef-979d-7180e833ade4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az autónak a sofőrje alaposan kicentizte a parkolást. Vázoljuk, hogy pontosan mennyire.","shortLead":"Ennek az autónak a sofőrje alaposan kicentizte a parkolást. Vázoljuk, hogy pontosan mennyire.","id":"20190805_a_nap_fotoi_orult_vagy_zseni_aki_igy_parkol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06400c7b-3eb5-45ef-979d-7180e833ade4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b0420f-8694-4169-ae8c-73a89f2725e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_a_nap_fotoi_orult_vagy_zseni_aki_igy_parkol","timestamp":"2019. augusztus. 05. 06:41","title":"A nap fotói: őrült vagy zseni, aki így parkol?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a1cb69-8562-44e5-a38f-2ebe6c7babb2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadás órákkal azután történt, hogy El Pasóban 20 emberrel végzett egy fegyveres. ","shortLead":"A támadás órákkal azután történt, hogy El Pasóban 20 emberrel végzett egy fegyveres. ","id":"20190804_Ujabb_lovoldozes_az_Egyesult_Allamokban_halottak_es_sebesultek_Daytonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46a1cb69-8562-44e5-a38f-2ebe6c7babb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819cebd9-f7ba-4c2e-9221-f25afe1d5e93","keywords":null,"link":"/vilag/20190804_Ujabb_lovoldozes_az_Egyesult_Allamokban_halottak_es_sebesultek_Daytonban","timestamp":"2019. augusztus. 04. 09:20","title":"Újabb lövöldözés az Egyesült Államokban: halottak és sebesültek Daytonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f27cf9e-7f33-43a7-b298-581556923f43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Beatrix külön kitért a LIDL egyik reklámújságjára is, de írt az EZO TV-ről is. A szakdolgozat a GVH ügyeit tekinti át.","shortLead":"Mészáros Beatrix külön kitért a LIDL egyik reklámújságjára is, de írt az EZO TV-ről is. A szakdolgozat a GVH ügyeit...","id":"20190805_Meszaros_Lorinc_lanya_a_piac_tisztessegtelen_befolyasolasarol_irta_szakdolgozatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f27cf9e-7f33-43a7-b298-581556923f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7971e51-68cc-4cb9-bdab-c32834a3a00a","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Meszaros_Lorinc_lanya_a_piac_tisztessegtelen_befolyasolasarol_irta_szakdolgozatat","timestamp":"2019. augusztus. 05. 06:20","title":"Mészáros Lőrinc lánya a piac tisztességtelen befolyásolásáról írta szakdolgozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8263b1da-6e78-467a-9c1a-98a1bc3817a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az európai országok a Világbank bolgár nemzetiségű vezetőjét, Krisztalina Georgijevát javasolják az IMF vezetőjének. A jelölés után a megválasztása biztosnak tűnik, mivel a hagyományok szerint az IMF élén mindig európai vezető áll.\r

","shortLead":"Az európai országok a Világbank bolgár nemzetiségű vezetőjét, Krisztalina Georgijevát javasolják az IMF vezetőjének...","id":"20190803_A_bolgar_Krisztalina_Georgijeva_lesz_az_IMF_vezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8263b1da-6e78-467a-9c1a-98a1bc3817a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f671ee9e-ed63-4475-8797-8e2ead484ce1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_A_bolgar_Krisztalina_Georgijeva_lesz_az_IMF_vezetoje","timestamp":"2019. augusztus. 03. 20:15","title":"A bolgár Krisztalina Georgijeva lesz az IMF vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erdogan bejelentette, hogy bevonulnak az Eufrátesztől keletre eső területre. ","shortLead":"Erdogan bejelentette, hogy bevonulnak az Eufrátesztől keletre eső területre. ","id":"20190804_Atlepi_az_Eufrateszt_a_torok_hadsereg_Sziriaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbbb7b60-5620-4349-a182-b3eb7c661664","keywords":null,"link":"/vilag/20190804_Atlepi_az_Eufrateszt_a_torok_hadsereg_Sziriaban","timestamp":"2019. augusztus. 04. 18:16","title":"Átlépi az Eufráteszt a török hadsereg Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67323c75-39a5-4952-b514-6e5c481955d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190804_balaton_vihar_telekom_upc_magyar_posta_nyeremenyjatek_fekete_feher_kep_szines_fornite_esport_nyeremeny_wannacry_marcus_hutchins","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67323c75-39a5-4952-b514-6e5c481955d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58cb6ca-a325-4a4f-9a02-2006111041d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190804_balaton_vihar_telekom_upc_magyar_posta_nyeremenyjatek_fekete_feher_kep_szines_fornite_esport_nyeremeny_wannacry_marcus_hutchins","timestamp":"2019. augusztus. 04. 12:03","title":"Ez történt: pénzlelopós weboldal terjedt el a magyar netezők között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60625f78-8bde-43d3-8c51-51ee655c9a6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Húsz ember halt meg a lövöldözésben, az elkövető egy 21 éves fehér férfi. ","shortLead":"Húsz ember halt meg a lövöldözésben, az elkövető egy 21 éves fehér férfi. ","id":"20190804_Terrortamadasnak_neveztek_az_El_Pasoi_bevasarlokozponti_meszarlast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60625f78-8bde-43d3-8c51-51ee655c9a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008f5130-847c-48da-9a9a-760f79c023cd","keywords":null,"link":"/vilag/20190804_Terrortamadasnak_neveztek_az_El_Pasoi_bevasarlokozponti_meszarlast","timestamp":"2019. augusztus. 04. 19:05","title":"Terrortámadásnak nevezték az El Pasó-i bevásárlóközponti mészárlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]