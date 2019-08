Levelet írt a kollégáknak Lovász László az MTA-ról levágott kutatóhálózat miatt

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1d31a77-46ba-4ce5-9d30-cba64c9431dd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Ha megszületik a külső szem, akkor az ember teljesen másképp viszonyul a saját problémáihoz, félelmeihez, a testéhez” – mondja az ország legismertebb stylistja, aki hivatalból segíti hozzá az embereket a pozitív önértékeléshez. A sajátját megtalálni nem volt könnyű, de úgy érzi, mostanra sikerült. ","shortLead":"„Ha megszületik a külső szem, akkor az ember teljesen másképp viszonyul a saját problémáihoz, félelmeihez, a testéhez”...","id":"20190804_Lakatos_Mark_Onbizalombol_sosem_lehet_tul_sok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1d31a77-46ba-4ce5-9d30-cba64c9431dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e550ea-17e6-46e9-bf96-f677f5a5a520","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190804_Lakatos_Mark_Onbizalombol_sosem_lehet_tul_sok","timestamp":"2019. augusztus. 04. 20:15","title":"Lakatos Márk: „Önbizalomból sosem lehet túl sok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c83f4e3-dcdb-417d-9086-c9aed4ac3cce","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha vásárolt már Zara vagy Microsoft terméket, akkor egy kicsit ön is hozzájárult ezen hatalmas magánhajók megvételéhez, üzemben tartásához.","shortLead":"Ha vásárolt már Zara vagy Microsoft terméket, akkor egy kicsit ön is hozzájárult ezen hatalmas magánhajók megvételéhez...","id":"20190806_korbefotoztuk_a_vilag_leggazdagabbjainak_szuperjachtjait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c83f4e3-dcdb-417d-9086-c9aed4ac3cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41be848-90cf-4849-9244-ac281248d2fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_korbefotoztuk_a_vilag_leggazdagabbjainak_szuperjachtjait","timestamp":"2019. augusztus. 06. 06:41","title":"Körbefotóztuk a világ leggazdagabbjainak szuperjachtjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc994a8-ee5d-41f6-bd57-7991c04532ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy büfés szerint mindenki belekényszerül a túlárazásba, mert három nap alatt milliós helypénzt kell kifizetniük. ","shortLead":"Egy büfés szerint mindenki belekényszerül a túlárazásba, mert három nap alatt milliós helypénzt kell kifizetniük. ","id":"20190805_Megszolalt_egy_bufes_ezert_olyan_draga_minden_a_Hungaroringen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bc994a8-ee5d-41f6-bd57-7991c04532ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7fc17ee-28e6-41d9-92a3-4ce540ef61de","keywords":null,"link":"/kkv/20190805_Megszolalt_egy_bufes_ezert_olyan_draga_minden_a_Hungaroringen","timestamp":"2019. augusztus. 05. 13:24","title":"Megszólalt egy büfés: ezért olyan drága minden a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539aa7f6-be3c-440f-a24f-25a2dbe92c3e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Friss információk érkeztek a közel 800 lóerős Shelby GT500 menetteljesítményeivel kapcsolatban.","shortLead":"Friss információk érkeztek a közel 800 lóerős Shelby GT500 menetteljesítményeivel kapcsolatban.","id":"20190806_elkepesztoen_gyorsul_es_lassit_a_legkemenyebb_mustang","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=539aa7f6-be3c-440f-a24f-25a2dbe92c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7d37d4-da7c-4b96-bb6d-f85e240126dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_elkepesztoen_gyorsul_es_lassit_a_legkemenyebb_mustang","timestamp":"2019. augusztus. 06. 11:21","title":"Elképesztően gyorsul és lassít a legkeményebb Mustang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47d6a2e-726d-4886-9d29-93576bc379e7","c_author":"Ny. M.","category":"vilag","description":"Az elmúlt évtizedek legkomolyabb konfliktushelyzete kezd kialakulni India és Pakisztán között, miután a hindu nacionalista kormány hétfőn bejelentette: visszavonják Dzsammu és Kasmír szövetségi állam különleges státuszát, gyakorlatilag megvonva a vitatott fennhatóságú térség nehezen kivívott – és máig törékeny – autonómiáját.","shortLead":"Az elmúlt évtizedek legkomolyabb konfliktushelyzete kezd kialakulni India és Pakisztán között, miután a hindu...","id":"20190805_Megszallas_kijarasi_tilalom_Dzsammu_es_Kasmir_indiaipakisztani_kofliktus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a47d6a2e-726d-4886-9d29-93576bc379e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923ed0f2-b987-4934-a4ef-1b40571963a8","keywords":null,"link":"/vilag/20190805_Megszallas_kijarasi_tilalom_Dzsammu_es_Kasmir_indiaipakisztani_kofliktus","timestamp":"2019. augusztus. 05. 17:30","title":"Kijárási tilalom, evakuált turisták, letartóztatott vezetők: India gyakorlatilag megszállta Kasmírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A próbáknál be is mondják, hogy ez egy próba. ","shortLead":"A próbáknál be is mondják, hogy ez egy próba. ","id":"20190804_Ne_kell_megijedni_megint_csak_szirenaproba_lesz_hetfon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f3ab79-6abf-413d-ac38-847a15654a85","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Ne_kell_megijedni_megint_csak_szirenaproba_lesz_hetfon","timestamp":"2019. augusztus. 04. 19:52","title":"Nem kell megijedni, megint csak szirénapróba lesz hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a9b7ef-b211-4e89-bfb8-596bc0e1b398","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai állami Global Times szerint már őszig sem kell várni a HongMeng OS bemutatkozására, a Huawei az augusztus 9-én kezdődő fejlesztői konferenciáján már túl is esik ezen.","shortLead":"A kínai állami Global Times szerint már őszig sem kell várni a HongMeng OS bemutatkozására, a Huawei az augusztus 9-én...","id":"20190805_huawei_hongmeng_os_operacios_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0a9b7ef-b211-4e89-bfb8-596bc0e1b398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56425804-f5c9-4f05-aa61-62987c86f95b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_huawei_hongmeng_os_operacios_rendszer","timestamp":"2019. augusztus. 05. 13:03","title":"Már a héten bemutatkozhat a Huawei titokzatos új operációs rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kizárólag televízión fut majd a Huawei HongMeng nevű rendszere, legalábbis ez tűnik ki abból, hogy a kínai gyártó olyan mobil kiadására készül, amely ezt a felületet használja.","shortLead":"Nem kizárólag televízión fut majd a Huawei HongMeng nevű rendszere, legalábbis ez tűnik ki abból, hogy a kínai gyártó...","id":"20190806_hongmeng_operacios_rendszer_huawei_mobiltelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b7faa3-dedc-4892-91da-2d60a5bc69b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_hongmeng_operacios_rendszer_huawei_mobiltelefon","timestamp":"2019. augusztus. 06. 09:33","title":"Új mobilt ad ki a Huawei, de nem Android lesz rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]