- mondta el véleményét egy névtelenséget kérő, nagyon szkeptikus akadémikus. Ő úgy hallotta, a főigazgatókkal megpályáztatják majd saját helyüket. Ez lehet egy pletyka is, mindenesetre beszéltünk más, magas rangú forrással is, aki szintén elképzelhetőnek tartja ezt a lehetőséget.

Az új szisztéma, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) szeptembertől működik, augusztus elsejével az irányító testületet nevezték ki, amely

Az Akadémiai Dolgozók Fórumának (ADF) egyik tagja, Lőrincz Viktor azt gondolja, gyors átalakulás jöhet, az MTA-t megcsonkító törvénybe ugyanis nem került bele a 2020. január 1-ig tartó moratórium. Egy ilyen kitétel a Lovász László MTA elnök és az innovációs ée technológiai minisztériumot (ITM) vezető Palkovics László közti, márciusi szándéknyilatkozatban valóban szerepelt, csakhogy abban eleve más ütemezéssel számoltak, azóta felgyorsultak az események, a változás is hamarabb lépett életbe.

- mondja Lőrincz. A pesszimisták szerint októberben borulhat minden, más szerint legalább fél-egy év kell a változtatáshoz. Egy, az akadémiai vezetést ismerő forrásunknak úgy tudja,

Az átalakítást ellenző, attól tartó körökben továbbra is az az uralkodó nézet, hogy két okból választották le a kutatóhálózatokat az MTA-ról:

A cégeknél természetesen Mészáros Lőrinc neve kerül szóba. Az elhallgattatásról elég vad verziókat is hallottunk, az egyik ilyen, hogy majd a kormány által létrehozott Veritas történetkutató intézetet és a hasonló intézményeket egyszerűen beterelik a kutatóintézetekbe, ezzel megágyazva a kritikus kutatók elküldésének, ellehetetlenítésének. Az kérdés, hogy ez a félelem mennyire megalapozott, de jól mutatja, milyen hangulatban várják az érintett kutatók a jövőt.

Márpedig a hangulat Lőrincz Viktor szerint amúgy sem túl jó. Azt mondja, az új szervezet felállítására irreálisan rövid a határidő, ahogy a vagyonátadásra is, amit az ADF eleve alkotmányellenesnek tart. Az sincs tisztázva például, hogy mit kell átadni.

Több helyről is hallottuk, hogy augusztus elseje előtt az ITM delegációja az intézeteket sorra járva nyugtatta a kedélyeket, bár van, aki azt saccolja, a barátság januárig tarthat. Lőrincz Viktor úgy tudja, semmi kézzel foghatót nem mondtak, csak annyit, hogy nem lesz gond és minden rendben lesz.

Ezt nem igazán hisszük el, miután Palkovics László is mondott mindent, meg annak az ellenkezőjét is . Nulla a bizalmunk a minisztérium irányába.

A minisztériummal szembeni bizalomnál mostantól fontosabb az irányítótestület, de Lőrincz szerint nagy kérdés, hogy az új szervezet vissza tudja-e szerezni az elveszett bizalmat. Ez szerinte az elnök, Maróth Miklós korábbi nyilatkozatai és miniszterelnöki tanácsadói pozíciója után erősen kétséges, ráadásul a tagok között is többen Palkovicshoz köthetők.

Orbán "barátja"

Az ELKH-t irányító testület vezetője,az MTA alelnöke, és Lovász Lászlóval szemben alulmaradt a 2014-es akadémiai választáson. A Corvin-lánccal kitüntetett tudós neve 2015-ben felmerült köztársaságielnök-jelöltként is, most tudománypolitikai kérdésekben a miniszterelnök tanácsadója. Van, aki ezek alapján úgy véli, Orbán "kompenzálásként" játszotta át számára ezt a posztot. Orbán a fiát is ismeri: Maróth Gáspár a miniszterelnök személyes tanácsadója volt az első Orbán-kormány idején, jelenleg kormánybiztos, a Magyar Honvédség modernizálásán dolgozik. Neve egyébként korábban kartellgyanús ügyben került elő.