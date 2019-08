Pénzt gyűjtenek a szülők a tantermek felújítására egy etyeki iskolában, ahol olyan sok a penész, hogy az már káros az egészségre - számolt be az RTL Klub Híradója.

Az etyeki iskola egyik melléképülete korábban a pártirodaként működött, ebben négy tanterem van, a másodikosok és harmadikosok tanulnak itt, de a romos épületben mállik, vizes a vakolat, sok a repedés, rozsdásak az ajtók és vastag penészréteg van a linóleum alatt.

A szülők azt vették észre, hogy az asztmás és allergiás gyerekek egyre többször betegedtek meg, ezért végül a szülők kérésére az önkormányzat a tanév végén méréseket végeztetett az épületben és kiderült, hogy már egészségre káros mennyiségű penész van az épületben.

Az épületet eddig is főleg a szülők újítgatták, most 500 ezer forintot gyűjtöttek össze, és maguk el is kezdték az épület felújítását, a napokban viszont kimentek a fenntartó tankerülettől is felmérni a helyzetet, és egy egyeztetést is tartottak a tankerület, az intézmény, az önkormányzat és a szülők között, ahol légtisztítókat ígértek a tantermekbe.

Az önkormányzat szerint egyébként a régi pártházat már nem lehet költséghatékonyan felújítani, ezért már 2007-ben le akarták bontani. Most egy új iskolalépületet szeretnének felépíteni, erre 2 milliárd forintot igényeltek is az államtól, és már meg is vették a telket hozzá. Addig is évente két termet felújítanak, és a penészmentesítéshez is hozzájárulak, megduplázzák a szülők által összegyűjtött pénzt.