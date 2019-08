Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ed63485-0b5e-45ea-931d-f5a50fd27608","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A For Honor és az Alan Wake ugyan nem mostanában jelentek meg, de ma is megéri őket elővenni. A két program ingyen szerezhető be a pc-s játékosoknak fenntartott Epic Game Store felületén.","shortLead":"A For Honor és az Alan Wake ugyan nem mostanában jelentek meg, de ma is megéri őket elővenni. A két program ingyen...","id":"20190805_ingyen_jatek_pc_re_epic_games_store_for_honor_alan_wake","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ed63485-0b5e-45ea-931d-f5a50fd27608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6a3115-3c9e-4b6d-8ca3-a63874134889","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_ingyen_jatek_pc_re_epic_games_store_for_honor_alan_wake","timestamp":"2019. augusztus. 05. 19:03","title":"PC-sek, figyelem: két fantasztikus játék is ingyen tölthető most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69f7de7-bfc2-4ddd-b590-9735ec3a6199","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sok szülő nem is gondolja, hogy többet árt, mint használ, amikor gyermekét piedesztálra emeli.","shortLead":"Sok szülő nem is gondolja, hogy többet árt, mint használ, amikor gyermekét piedesztálra emeli.","id":"20190806_Tokeletes_a_gyerekem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f69f7de7-bfc2-4ddd-b590-9735ec3a6199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896768a7-414e-4c90-9ddb-80f42c73fdfd","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190806_Tokeletes_a_gyerekem","timestamp":"2019. augusztus. 06. 12:15","title":"Tökéletes a gyerekem, de miért baj ez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59539591-0f59-4dc7-b765-f854e95d038c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több ezres tömegben tört ki a pánik New Yorkban, a Times Square-en és a Broadway környékén, amikor helyi idő szerint nem sokkal éjjel 10 óra előtt néhány hangos durranás hallatszott. Az első hangzásra újabb lövöldözésnek tűnő eset téves riasztásnak bizonyult, az ijedtségen túli sérüléseket végül csak maga a pánikhelyzet okozott.","shortLead":"Több ezres tömegben tört ki a pánik New Yorkban, a Times Square-en és a Broadway környékén, amikor helyi idő szerint...","id":"20190807_new_york_times_square_broadway_fegyveres_tamado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59539591-0f59-4dc7-b765-f854e95d038c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f82748-00cf-4857-ab3d-c01ae883317e","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_new_york_times_square_broadway_fegyveres_tamado","timestamp":"2019. augusztus. 07. 06:18","title":"Pánik tört ki New Yorkban, úgy tűnt, hogy fegyveres támadó van a Times Square-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006c337b-47c8-456b-8940-5c887e4106cd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Augusztus 24-én már kezdődik a kampány. ","shortLead":"Augusztus 24-én már kezdődik a kampány. ","id":"20190806_Nyilvantartasba_vettek_az_ellenzeki_partok_tobbseget_az_oszi_valasztasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=006c337b-47c8-456b-8940-5c887e4106cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe215c03-8721-4bf0-84e4-e75a710fd5e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Nyilvantartasba_vettek_az_ellenzeki_partok_tobbseget_az_oszi_valasztasra","timestamp":"2019. augusztus. 06. 19:49","title":"Nyilvántartásba vették az ellenzéki pártok többségét az őszi választásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23385718-05a6-47be-bef2-8980b37492ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Görögország, Bulgária és Magyarország határőrei különösen brutálisak, derül ki EU határőrizeti szervének kiszivárgott, belső jelentéséből.","shortLead":"Görögország, Bulgária és Magyarország határőrei különösen brutálisak, derül ki EU határőrizeti szervének kiszivárgott...","id":"20190805_Frontexjelentes_kulonosen_eroszakosak_a_magyar_hatarorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23385718-05a6-47be-bef2-8980b37492ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1550c6-f679-4fe0-8f12-fc351b74603b","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Frontexjelentes_kulonosen_eroszakosak_a_magyar_hatarorok","timestamp":"2019. augusztus. 05. 13:10","title":"Frontex-jelentés: különösen erőszakosak a magyar határőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balotaszállási nő nem értette, miért csinálnak az állatmentő aktivisták olyan nagy drámát a dologból. A kutyát azért büntette, mert korábban elmenekült a vihar elől.","shortLead":"A balotaszállási nő nem értette, miért csinálnak az állatmentő aktivisták olyan nagy drámát a dologból. A kutyát azért...","id":"20190807_Mar_lovat_is_huzott_a_kocsija_utan_a_kutyajat_megkinzo_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64238ede-6a01-4080-9eff-4baa62fbef93","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Mar_lovat_is_huzott_a_kocsija_utan_a_kutyajat_megkinzo_no","timestamp":"2019. augusztus. 07. 06:23","title":"Már lovat is húzott a kocsija után a kutyáját megkínzó nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ba23fb-0acc-454c-a7a0-8cd21fe94025","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ember megtizedelte a madárvilágot – is.","shortLead":"Az ember megtizedelte a madárvilágot – is.","id":"20190806_Otvenmillio_ev_alatt_heverhetne_ki_az_ujzelandi_madarvilag_az_ember_kartetelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46ba23fb-0acc-454c-a7a0-8cd21fe94025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1adc82e8-0e3f-4289-bce0-2030c163e6d8","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Otvenmillio_ev_alatt_heverhetne_ki_az_ujzelandi_madarvilag_az_ember_kartetelet","timestamp":"2019. augusztus. 06. 17:55","title":"Ötvenmillió év alatt heverhetné ki az új-zélandi madárvilág az ember kártételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még tőle is szokatlan gyorsasággal fejtette meg a több halálos áldozatot követelő hétvégi lövöldözések okait Donald Trump amerikai elnök.","shortLead":"Még tőle is szokatlan gyorsasággal fejtette meg a több halálos áldozatot követelő hétvégi lövöldözések okait Donald...","id":"20190806_donald_trump_videojatek_lovoldozes_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13ae3ad-6898-416f-a874-53b18b979a88","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_donald_trump_videojatek_lovoldozes_egyesult_allamok","timestamp":"2019. augusztus. 06. 08:33","title":"Trump máris megtalálta a hétvégi lövöldözések mögötti okokat: videojátékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]