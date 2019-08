Két napja beszámoltunk róla, hogy eltűnt Csepelről egy 11 éves kislány, akiről már akkor azt írták, hogy elképzelhető, hogy egy 15 éves fiú társaságában van. A Blikk most azt írja, a lányra végül egy pécsi vonaton találtak rá a fiú társaságában.

A gyerek csütörtök délelőtt távozott csepeli otthonukból, iratait és telefonját sem vitte magával, gyakorlatilag elérhetetlenné tette magát, egy térfigyelő kamera azonban felvette, ahogy egy piros bőröndöt cipel, a vállán pedig egy táska van. A bejelentést a kislány eltűnéséről édesanyja tette a rendőrségen, mert amikor hazaért, már nem találta otthon, de végül csütörtökön egy pécsi InterCityn megtalálták a lányt.

A gyanú szerint a lányt egy 15 éves szlovákiai fiú hálózta be egy, a kamaszok által használt internetes csevegőprogramon, majd rávette, hogy szökjön el otthonról. A lány szülei Érsekújvárra is elmentek, ahol szintén segítséget kértek a rendőröktől, így a szlovák hatóságok is keresték az eltűnt gyereket.

A Bors azt írja, a két gyerek a TikTok nevű alkalmazáson keresztül ismerkedett meg, és már korábban is találkoztak a lány lakásán, akkor azonban a lány édesanyja hazaért és elküldte a fiút. A szülei ugyan elvették a kislány telefonját, de így is tartották a kapcsolatot a fiúval, és végül meg is próbáltak megszökni, hogy világot lássanak.