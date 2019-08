Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b74bfd7b-96d0-41be-a88d-cbc3b172efc1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sőt, a glifozáttal kapcsolatos adatok sem állnak rendelkezésre.","shortLead":"Sőt, a glifozáttal kapcsolatos adatok sem állnak rendelkezésre.","id":"20190827_A_kormany_es_a_vizugy_sem_tudja_megmondani_mennyi_muanyagot_iszunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b74bfd7b-96d0-41be-a88d-cbc3b172efc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecdfeda8-7ede-4e51-92cd-f037f2472f56","keywords":null,"link":"/elet/20190827_A_kormany_es_a_vizugy_sem_tudja_megmondani_mennyi_muanyagot_iszunk","timestamp":"2019. augusztus. 27. 15:34","title":"A kormány és a vízügy sem tudja megmondani, mennyi műanyagot iszunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7080e6ee-ec8e-46e9-abe4-80913843755c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen furcsa történettel igyekszik leplezni az eltitkolt nukleáris baleset következményeit az orosz hatóság.","shortLead":"Igen furcsa történettel igyekszik leplezni az eltitkolt nukleáris baleset következményeit az orosz hatóság.","id":"20190826_cezium_137_izotop_sugarzas_gomba_hal_nuklearis_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7080e6ee-ec8e-46e9-abe4-80913843755c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a1a628-9b58-4f8e-9f40-42229d33f332","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_cezium_137_izotop_sugarzas_gomba_hal_nuklearis_baleset","timestamp":"2019. augusztus. 26. 10:33","title":"Az oroszok szerint csak sok gombát és halat evett az orvos, akinek sugárzó izotópot találtak a szöveteiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944583c6-57d3-4e12-8461-09a93ea771ae","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csapat döntőbe jutott a poprádi Tátra Kupán, de a meccset el kellett halasztani, mert a játékosok rosszul lettek a vacsora után. ","shortLead":"A csapat döntőbe jutott a poprádi Tátra Kupán, de a meccset el kellett halasztani, mert a játékosok rosszul lettek...","id":"20190826_Egy_torna_dontoje_elott_kaptak_etelmergezest_a_miskolci_hokisok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=944583c6-57d3-4e12-8461-09a93ea771ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba36fe2-9afc-4a55-b0ca-0e0e2ff1ef4d","keywords":null,"link":"/sport/20190826_Egy_torna_dontoje_elott_kaptak_etelmergezest_a_miskolci_hokisok","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:33","title":"Egy torna döntője előtt kaptak ételmérgezést a miskolci hokisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"246420ef-9c2c-4880-b4cb-5370500b37af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös esetet vizsgál az ukrán titkosszolgálat: egy atomerőmű alkalmazottjai a munkahelyükön bányásztak kriptopénzt, ami komoly biztonsági kockázatokat vet fel.","shortLead":"Különös esetet vizsgál az ukrán titkosszolgálat: egy atomerőmű alkalmazottjai a munkahelyükön bányásztak kriptopénzt...","id":"20190827_ukrajnai_nyomozas_kriptopenzbanyaszat_juzsnoukrajinszki_atomeromuben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=246420ef-9c2c-4880-b4cb-5370500b37af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce525898-817b-487c-a151-89166bba680e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_ukrajnai_nyomozas_kriptopenzbanyaszat_juzsnoukrajinszki_atomeromuben","timestamp":"2019. augusztus. 27. 09:03","title":"Kriptopénzt bányásztak a munkahelyükön az atomerőmű dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az eddiginél is szigorúbban korlátoznák a lakbérletárakat Berlinben.","shortLead":"Az eddiginél is szigorúbban korlátoznák a lakbérletárakat Berlinben.","id":"20190826_Olcsobbak_lehetnek_a_berlini_alberletek_a_budapestieknel_ha_megvalosul_a_varosvezetes_terve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73cf0a85-a85c-47e6-994f-94fa75dc5a18","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190826_Olcsobbak_lehetnek_a_berlini_alberletek_a_budapestieknel_ha_megvalosul_a_varosvezetes_terve","timestamp":"2019. augusztus. 26. 18:10","title":"Olcsóbbak lehetnek a berlini albérletek a budapestieknél, ha megvalósul a városvezetés terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyikük figyelmeztető lövést adott le. A hétvégi megmozdulások alatt egy 12 évest is letartóztattak a hatóságok.","shortLead":"Egyikük figyelmeztető lövést adott le. A hétvégi megmozdulások alatt egy 12 évest is letartóztattak a hatóságok.","id":"20190826_Tobb_rendor_is_fegyvert_rantott_a_hetvegi_hongkongi_tunteteseken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6a18e9-2960-4668-b2b3-8971b20dbcbc","keywords":null,"link":"/vilag/20190826_Tobb_rendor_is_fegyvert_rantott_a_hetvegi_hongkongi_tunteteseken","timestamp":"2019. augusztus. 26. 07:12","title":"Több rendőr is fegyvert rántott a hétvégi hongkongi tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d826f6e1-b610-4dc0-bdc9-b1942b0a4a97","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A belvárosi önkormányzat kedvenc építőipari cége újítja fel közel 600 millió forintért az 5 milliárdból épülő, termálvizes Belvárosi Sportközpont környékének utcáit.","shortLead":"A belvárosi önkormányzat kedvenc építőipari cége újítja fel közel 600 millió forintért az 5 milliárdból épülő...","id":"20190827_580_millio_forintbol_glancoljak_ki_a_Belvarosi_Sportkozpont_kornyeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d826f6e1-b610-4dc0-bdc9-b1942b0a4a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9183fec4-dc78-4e3f-af3b-0c56da6e3d9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_580_millio_forintbol_glancoljak_ki_a_Belvarosi_Sportkozpont_kornyeket","timestamp":"2019. augusztus. 27. 06:15","title":"580 millió forintból glancolják ki a Belvárosi Sportközpont környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66b149d-c5a2-4eeb-88a6-0e906f484143","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az első szettben meglepte a svájcit az ismeretlen indonéz ellenfele.","shortLead":"Az első szettben meglepte a svájcit az ismeretlen indonéz ellenfele.","id":"20190827_Federer_docogosen_de_nyert_az_US_Openen_az_elso_meccsen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c66b149d-c5a2-4eeb-88a6-0e906f484143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec1c4b5-237f-4a95-a8ba-a879e9adc29d","keywords":null,"link":"/sport/20190827_Federer_docogosen_de_nyert_az_US_Openen_az_elso_meccsen","timestamp":"2019. augusztus. 27. 06:39","title":"Federer döcögősen, de nyert az US Openen az első meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]