Az MTA Titkárságának 68 dolgozóját az akadémiát megcsonkító törvényjavaslat szeptember 1-ei határidővel átvezényelte az újonnan létrehozott Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz (ELKH). A szervezet ugyanakkor még csak papíron létezik, az érintettek pedig egy héttel a határidő lejárta előtt még mindig csak annyit tudnak, hogy névleg és fizikailag is máshol dolgoznak majd, de hogy hol, mit, és milyen irányítással/feltételekkel, azt még senki nem kötötte az orrukra.

Nagyon vártunk egy levelet, egy megszólítást, egy ajánlatot, hogy kedves X.Y, tájékoztatjuk, hogy az innovációs törvény módosítása értelmében ön 2019 szeptember 1-jétől az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat ilyen és ilyen osztályán, ilyen és ilyen pozícióban fog dolgozni, felettese V. Z., vagy hasonló, de semmi. Egy fekete lyukba ugrunk gyakorlatilag, senki nem tudja, mi lesz, és így kellett róla döntenünk, hogy vállaljuk-e a folytatást, vagy nem

– így illusztrálta a hvg.hu-nak az MTA titkárságának egyik munkatársa, mekkora bizonytalanság és félelem uralkodik most a dolgozók körében a közelgő szeptember 1-ei határidő miatt, amelyet az innovációs törvény nagy vihart kavart júliusi módosítása szabott az MTA-nak kutatóintézetei átadására.

A kutatóintézeteket a jogszabály értelmében az újonnan létrehozott Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Titkársága veszi át és annak 13 fős irányító testülete vezeti a jövőben. A dolog szépséghibája, hogy utóbbi a nyári szabadságok miatt még meg sem alakult, így hiába vár a szervezetre operatív és tartalmi döntések garmadája, az ELKH-nak pillanatnyilag egyetlen hivatalos döntéshozója-tisztségviselője van, az elnök, a 76 éves Orbán-tanácsadó, klasszika-filológus, Maróth Miklós.

Bár az MTA megcsonkítását levezénylő Innovációs és Technológiai Minisztériumnak (ITM) a törvény hivatalosan nem osztott lapot az átszervezésben, az ELKH létrehozásának szakmai felügyeletét - benne az átadás-átvétellel kapcsolatos feladatokat - mégis a tárca egy, Palkovics László miniszter vezette projektirányító bizottsága látja el év végéig, amelynek nevében többnyire Szigeti Ádám innovációért felelős helyettes államtitkár egyeztet az akadémiával.

Az MTA Titkárságának eddigi 168 státuszából 68-at kell átadnia az ELKH-nak. Ez nagyjából 40 „élő” munkatársat - pénzügyest, jogászt, szakmai vezetőt, informatikust, adminisztratív dolgozót - jelent, a többi eddig betöltetlen, vagy olyan álláshely, amely most, az átalakítás miatti bizonytalanságok miatt üresedett meg. Több, nyugdíj előtt álló dolgozó például nem vállalta az „ugrást a sötétbe”, de a fiatalabbak közül sem mindenki vállalta a kockázatot, közülük is többen kerestek inkább más állást. A szervezetváltás egyúttal státuszváltást is jelent ugyanis: az MTA titkárságán eddig közalkalmazottként foglalkoztatott munkatársakra az ELKH-nál már a tavaly botrányos körülmények között szigorított „rabszolgatörvény”, vagyis Munka törvénykönyve vonatkozik majd.

Az MTA Titkárság 13 főosztálya közül információink szerint egyébként csak néhány részleg vezetőjének volt mérlegelési lehetősége, hogy mely dolgozóját engedi el, illetve tartja meg, az átvezényeltek többségét munkaköre miatt „automatikusan” átsorolták az új szervezet kötelékébe, de olyan osztály is van, amely vezetőjének anélkül kellett leadnia eddigi státusai harmadát, hogy kiderült volna, a leadásra megnevezett beosztottjait átveszik vagy kirúgják majd.

„Egyszerűen nem értem, miért kellett ilyen rapid tempóban lezavarni ezt az egészet, miért nem lehetett megvárni, amíg feláll az irányítótestület, és kialakul a struktúra”

– panaszolta a hvg.hu-nak egy középvezető, aki „az emberi oldal”, vagyis a bizonytalansággal járó aggodalmak mellett azt is rossznak, és szakmailag is teljesen logikátlannak tartja, hogy nem tudás, végzettség vagy munkakör szerint, hanem pusztán „darabra” kerültek át a dolgozók, anélkül, hogy bármelyiküknek is fogalma lenne róla, hogy mit, milyen pozícióban, milyen feltételekkel, és nem utolsósorban, kinek az irányítása alatt fog majd csinálni.

Sőt, azt is csak a sajtóból tudták meg, hogy hol: az RTL Klub Híradója derítette ki még augusztus elején, hogy az ELKH átmenetileg egy budai, Gellérthegy utcai ingatlanban helyezik el, az érintetteknek azonban azóta sem mondta senki, hogy szeptember 2-án (a törvényben szabott határidő, szeptember 1-je vasárnapra esik – a szerk.) hol jelenjenek meg a cókmókjukkal.

Az állami tulajdonú, a Bethlen Gábor Vagyonkezelő Zrt és a Digitális Jólét Nonprofit Kft által is használt Gellérthegy utcai irodaházban szerdai érdeklődésünkkor még senkinek nem volt fogalma róla, hogy a házon belül hol és főleg mikor lehet majd elérni az ELKH-t. Az is csak véletlen telefonálgatás közben derült ki, hogy a Digitális Jólét Kft költözik majd el a házból és az ő eddigi helyüket veszi majd át a majdnem 70 fős ELKH titkárság, de hogy mikor, azt ott sem tudták megmondani.

Mi ezen a héten még végig itt vagyunk, az biztos

– mondták érdeklődésünkre a Digitális Jólét titkárságán, ami azt jelenti, hogy augusztus 26-a után lehet egyáltalán majd elkezdeni a "felhasználóváltással" járó munkálatokat.

Az ITM információink szerint egyébként első körben az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának másfél éve átadott ferencvárosi székházában, a Humán Tudományok Kutatóházában, illetve a Magyar Tudósok körútján álló Természettudományi Kutatóközpont épületében akarta elhelyezni az ELKH-t, de egyikben sem volt elegendő hely, az MTA által ajánlott két helyszínt, a Budaörsi úti és a Csillabérci kutatóházakét pedig nem fogadta el.

Az átadás-átvétellel kapcsolatos bizonytalanságokkal kapcsolatban megkerestük az ELKH elnökét, egyebek mellett az tudakolva, hogy tartható-e az átvételre, illetve költözésre kijelölt szeptember 1-ei határidő, kapnak-e az érintett dolgozók bármiféle értesítést arról, hogy milyen munkakörbe, milyen feltételekkel, milyen szervezeti struktúrába kerülnek, mi lesz a munkájuk és ki lesz a felettesük, mikor ül össze először az ELKH irányító testülete, hogy néz majd ki az intézmény szervezeti struktúrája, továbbá, kit javasol a főtitkári posztra és a tudományos tanács valamint a nemzetközi tanácsadó testület tagjainak, Maróth Miklós azonban az alábbiakban zanzásította válaszát:

Köszönettel vettem kérdéseit, de egy részükre nem tudok, más részükre nem akarok válaszolni.

A kicsit bővebb, de nem sokkal konkrétabb kifejtésben az ELKH elnöke azt írta, hogy az irányító testület ülésének időpontjának egyeztetése még zajlik, de sem ezt, sem a napirendet nem a sajtón keresztül szeretné megüzenni. Ahogy azt sem, mi lesz a majdani munkatársak feladata, és kik lesznek a feletteseik, de szeptember elején a stáb állítása szerint az ELKH-ban fogja elkezdeni a munkáját, és mindannyian megkapják majd a megfelelő tájékoztatást.

A kérdéseinket – kiegészítve néhány, az MTA kutatóinak jövőjével és az ELKH tisztségviselőinek díjazására vonatkozóval – elküldtük az ITM innovációért felelős helyettes államtitkárának is, amint válaszol frissítjük a cikket.