[{"available":true,"c_guid":"aa56931a-b0a9-400b-9d13-2083146a2715","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idén felvettek 31 százaléka nem tudta volna elkezdeni a felsőfokú tanulmányait.","shortLead":"Az idén felvettek 31 százaléka nem tudta volna elkezdeni a felsőfokú tanulmányait.","id":"20190828_kotelezo_nyelvvizsga_felsooktatas_felveteli_oktatasi_hivatal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa56931a-b0a9-400b-9d13-2083146a2715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983c631e-ec58-47ac-8ac9-0ea23c8d2c8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_kotelezo_nyelvvizsga_felsooktatas_felveteli_oktatasi_hivatal","timestamp":"2019. augusztus. 28. 11:22","title":"Riasztó kép a nyelvvizsgákról a szigorítás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem ilyen győzelemre számított a magyar teniszező.","shortLead":"Nem ilyen győzelemre számított a magyar teniszező.","id":"20190828_US_Open_Babos_ellenfele_feladta_a_meccset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318a39f4-b334-4d35-8459-2a06b88cbdbb","keywords":null,"link":"/sport/20190828_US_Open_Babos_ellenfele_feladta_a_meccset","timestamp":"2019. augusztus. 28. 05:08","title":"US Open: Babos ellenfele feladta a meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881c9793-4e70-46c2-907b-c45b30f72567","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Roman Polanskiról folyó vitával nyílt meg szerdán a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál.","shortLead":"Roman Polanskiról folyó vitával nyílt meg szerdán a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál.","id":"20190829_Roman_Polanskirol_folyo_vitaval_nyilt_meg_a_velencei_filmfesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=881c9793-4e70-46c2-907b-c45b30f72567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1174e2e2-9a84-4c6c-9e61-2c3381bd65b4","keywords":null,"link":"/kultura/20190829_Roman_Polanskirol_folyo_vitaval_nyilt_meg_a_velencei_filmfesztival","timestamp":"2019. augusztus. 29. 09:23","title":"Roman Polanskiról folyó vitával nyílt meg a velencei filmfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7828c4-bc0a-4c18-a39d-6be92edf3517","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi 2016 őszétől egy éven át vitt el alkotásokat egy VIII. kerületi múzeum rábízott gyűjteményéből, 30 millió forint értékben.","shortLead":"A férfi 2016 őszétől egy éven át vitt el alkotásokat egy VIII. kerületi múzeum rábízott gyűjteményéből, 30 millió...","id":"20190829_sikkasztas_mutargy_gyujtemeny_muzeum_muzeologus_ugyeszseg_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c7828c4-bc0a-4c18-a39d-6be92edf3517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af36dd2-842b-4a4f-8617-40f8a8cdd969","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_sikkasztas_mutargy_gyujtemeny_muzeum_muzeologus_ugyeszseg_vademeles","timestamp":"2019. augusztus. 29. 09:57","title":"Műtárgyakat nyúlt le az egykori főmuzeológus, hogy eladja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a","c_author":"Tarlós István","category":"itthon","description":"Az „ellenzéki összefogás” főpolgármester-jelöltje öt éve nem bír el néhány kerületi szintű hörcsöggel, közben előterjeszti, hogy bármikor kész hevesen tarkón harapni egy leopárdot. Ezzel szemben a főváros jelenlegi vezetésének már most 700 milliárd forint értékű jóváhagyott projektje van – olvasható a főpolgármester hvg.hu számára írt publicisztikájában. ","shortLead":"Az „ellenzéki összefogás” főpolgármester-jelöltje öt éve nem bír el néhány kerületi szintű hörcsöggel, közben...","id":"20190828_Tarlos_Istvan_Ellenzeki_hokuszpokusz_es_ezen_tul_a_varos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98fc022-04c2-48ad-ae01-3c308bcc3402","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Tarlos_Istvan_Ellenzeki_hokuszpokusz_es_ezen_tul_a_varos","timestamp":"2019. augusztus. 28. 09:00","title":"Tarlós István: Ellenzéki hókuszpókusz és ezen túl a város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f89360-04df-4045-852d-07833c660260","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Társaság a Szabadságjogokért egyik ügyfelének beadványa alapján hozott ilyen tartalmú határozatot a Független Rendészeti Panasztestület.","shortLead":"A Társaság a Szabadságjogokért egyik ügyfelének beadványa alapján hozott ilyen tartalmú határozatot a Független...","id":"20190827_emberi_meltosag_serelme_rendorseg_tasz_konnygaz_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05f89360-04df-4045-852d-07833c660260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84df614-f09d-43d3-aa08-9229ee3a75fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_emberi_meltosag_serelme_rendorseg_tasz_konnygaz_tuntetes","timestamp":"2019. augusztus. 27. 17:12","title":"Emberi méltóságot sértettek a rendőrök, amikor felszólítás nélkül fújtak könnygázt tüntetőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Iratokat és ajándékokat szeretne tárolni az államfő hivatala két önkormányzati helyiségben, amiknek bérletére a fideszes többségű bizottság szerdán simán rá is bólintott. Sőt, rögtön árkedvezményt is adtak Áderéknek a helyiségek olyan hátrányaira hivatkozva, mint hogy nincs utcafronti rész és állandóan zárva van a kapu. A kerület ellenzéki képviselője nem érti, miért kell évi 2 milliós engedményt tenni a köztársasági elnöknek, és inkább helyi vállalkozásoknak adná az ingatlanokat. Az önkormányzat szerint viszont a kedvezmény ilyen esetekben mindenkinek jár.","shortLead":"Iratokat és ajándékokat szeretne tárolni az államfő hivatala két önkormányzati helyiségben, amiknek bérletére...","id":"20190828_Olcsositva_kap_Ader_raktarakat_a_budavari_onkormanyzattol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9d5d30-269b-4a4d-b898-233fa5af4bfd","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Olcsositva_kap_Ader_raktarakat_a_budavari_onkormanyzattol","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:49","title":"Olcsósítva kap Áder raktárakat a budavári önkormányzattól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce56a83f-524f-46a3-aea1-d59d5e8b1c96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Transparency International szerint így nem kell trükközni, viszont szinte lehetetlen megismerni a valós kampányköltéseket.","shortLead":"A Transparency International szerint így nem kell trükközni, viszont szinte lehetetlen megismerni a valós...","id":"20190827_kampany_onkormanyzati_valasztas_partok_transparency_international","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce56a83f-524f-46a3-aea1-d59d5e8b1c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ad1831e-0e96-4653-8bdf-74718a76bb34","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_kampany_onkormanyzati_valasztas_partok_transparency_international","timestamp":"2019. augusztus. 27. 21:37","title":"Nincs határ: bármennyit költhetnek a pártok az önkormányzati választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]