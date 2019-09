Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc8c4d6f-5a5f-405f-8fe1-f89a73fe04ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Külső és belső támadás alatt áll a kereszténydemokrácia Menczer Tamás szerint, a külső a migráció, a belső a liberális felfogás kizárólagossága. A liberális demokrácia mindent kiszorított az elmúlt évtizedekben. Az államtitkár beszélt a média feladatáról is. Mindez terítékre kerül egy, a keresztény újságíróknak szervezett konferencián.\r

\r

","shortLead":"Külső és belső támadás alatt áll a kereszténydemokrácia Menczer Tamás szerint, a külső a migráció, a belső a liberális...","id":"20190902_A_kulugy_allamtitkara_a_liberalis_demokraciat_karhoztatta_a_kozteven","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc8c4d6f-5a5f-405f-8fe1-f89a73fe04ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ace401-674f-477d-bd7d-0d9cf562b9f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_A_kulugy_allamtitkara_a_liberalis_demokraciat_karhoztatta_a_kozteven","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:59","title":"Konferenciát szervez a kormány keresztény újságíróknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f6c19e-20b8-4cd1-8867-694b2b65ec26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lovász László hangsúlyozza, nem búcsúzik.","shortLead":"Lovász László hangsúlyozza, nem búcsúzik.","id":"20190902_lovasz_laszlo_mta_elnok_level_kutatohalozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18f6c19e-20b8-4cd1-8867-694b2b65ec26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5dd028-cd0b-4d43-9065-c477f77d3bc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_lovasz_laszlo_mta_elnok_level_kutatohalozat","timestamp":"2019. szeptember. 02. 13:38","title":"Levelet küldött az egykori kutatótársainak az MTA elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cadbb73d-b406-46bb-8a16-1e3ffc1d547b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon kevés idő alatt dobott le magáról sok kilót Joaquin Phoenix, hogy átalakuljon Batman főellenségévé, Jokerré. Állítása szerint a fogyás hozzájárult ahhoz, hogy lelkileg is átlényegüljön. Kezdett megőrülni a diétázástól. ","shortLead":"Nagyon kevés idő alatt dobott le magáról sok kilót Joaquin Phoenix, hogy átalakuljon Batman főellenségévé, Jokerré...","id":"20190902_Joaquin_Phoenix_annyit_fogyott_Joker_kedveert_hogy_majdnem_beleorult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cadbb73d-b406-46bb-8a16-1e3ffc1d547b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fea501a-a8a1-4a17-b67a-e4df63584128","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Joaquin_Phoenix_annyit_fogyott_Joker_kedveert_hogy_majdnem_beleorult","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:05","title":"Joaquin Phoenix annyit fogyott Joker kedvéért, hogy majdnem beleőrült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9afcc68-26b0-486b-8138-448c9147227c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elrendelte a Budakörnyéki Járásbíróság annak a férfinak a letartóztatását, akit a ráckevei tömegverekedés után gyanúsítottak meg. ","shortLead":"Elrendelte a Budakörnyéki Járásbíróság annak a férfinak a letartóztatását, akit a ráckevei tömegverekedés után...","id":"20190901_Letartoztatjak_a_rackevei_tomegverekedes_miatt_elfogott_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9afcc68-26b0-486b-8138-448c9147227c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c965e0-b449-45e0-bf27-3713677d0f10","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Letartoztatjak_a_rackevei_tomegverekedes_miatt_elfogott_ferfit","timestamp":"2019. szeptember. 01. 16:13","title":"Letartóztatják a ráckevei tömegverekedés miatt elfogott férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sadiq Khan szerint a helyzet kezd olyan lenni, mint a második világháború előtt.","shortLead":"Sadiq Khan szerint a helyzet kezd olyan lenni, mint a második világháború előtt.","id":"20190902_London_polgarmestere_Magyarorszagon_a_felelemre_jatszanak_ahelyett_hogy_orvosolnak_azt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eaee595-7208-4fa0-a886-0b664fb1bcf8","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_London_polgarmestere_Magyarorszagon_a_felelemre_jatszanak_ahelyett_hogy_orvosolnak_azt","timestamp":"2019. szeptember. 02. 08:48","title":"London polgármestere: Magyarországon a félelemre játszanak ahelyett, hogy orvosolnák azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c1a0d9-184f-4a0e-8db8-13aec40ba73d","c_author":"Csatlós Hanna – Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A reality műfaj mára olyan tág kategória lett, hogy értelmetlen lenne azt állítani: a valóságshow-knak leáldozott. A szexre viszont már nem feltétlenül vevők a nézők. ","shortLead":"A reality műfaj mára olyan tág kategória lett, hogy értelmetlen lenne azt állítani: a valóságshow-knak leáldozott...","id":"20190902_valosagshow_love_island_tv_valo_vilag_big_brother","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23c1a0d9-184f-4a0e-8db8-13aec40ba73d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc061168-5239-4937-ad50-0fb4a830258f","keywords":null,"link":"/elet/20190902_valosagshow_love_island_tv_valo_vilag_big_brother","timestamp":"2019. szeptember. 02. 17:20","title":"Narcisztikus celebjelöltek jövő nélkül – mit eszünk még mindig a valóságshow-kon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5407c40b-8cd4-409e-815c-e37b39e261e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök mániája egy könyvbe is bekerült ikonikus példaként. ","shortLead":"A miniszterelnök mániája egy könyvbe is bekerült ikonikus példaként. ","id":"20190902_Most_Orban_fociorulete_miatt_ment_neki_a_Guardiannak_Kovacs_Zoltan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5407c40b-8cd4-409e-815c-e37b39e261e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c763a69a-b3c7-4ee6-b6a7-a897cd236213","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Most_Orban_fociorulete_miatt_ment_neki_a_Guardiannak_Kovacs_Zoltan","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:35","title":"Most Orbán fociőrülete miatt ment neki a Guardiannak Kovács Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ee5b27-9c56-4602-90e2-534155106aff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az, hogy olyan vállalatoknak van digitális (hangvezérléssel működő) asszisztensük, mint a Microsoft, a Google, a Samsung vagy az Apple, igazán nem meglepő. Az viszont érdekesebb, hogy a BBC is belépne erre a piacra.","shortLead":"Az, hogy olyan vállalatoknak van digitális (hangvezérléssel működő) asszisztensük, mint a Microsoft, a Google...","id":"20190902_bbc_digitalis_hangvezerelt_asszisztens","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78ee5b27-9c56-4602-90e2-534155106aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7326bd0-fc69-40de-aa00-08b389a20385","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_bbc_digitalis_hangvezerelt_asszisztens","timestamp":"2019. szeptember. 02. 14:03","title":"Nem várnánk a BBC-től, de úgy tűnik, saját digitális asszisztenst ad ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]