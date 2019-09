Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87447315-97a2-4056-9e1a-2e7a893575bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mozgássérültek életét jelentősen megkönnyítő kis kétütemű autó ezen példányával eddig alig pár ezer kilométert tettek meg.","shortLead":"A mozgássérültek életét jelentősen megkönnyítő kis kétütemű autó ezen példányával eddig alig pár ezer kilométert tettek...","id":"20190907_vilagoskek_trabant_hycomatot_kinalnak_eladasra_budakalaszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87447315-97a2-4056-9e1a-2e7a893575bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4e842b-72d9-4fda-90c4-ae86e5a7a9cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190907_vilagoskek_trabant_hycomatot_kinalnak_eladasra_budakalaszon","timestamp":"2019. szeptember. 07. 06:41","title":"Világoskék Trabant Hycomatot kínálnak eladásra Budakalászon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f9a018-416c-426c-935f-cb8d268c066e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig két évtized alatt a dél-koreai márka eljutott odáig, hogy egy autójuk belső terét látva azt gondolnánk, valami luxusjármű kabinterét látjuk.","shortLead":"Alig két évtized alatt a dél-koreai márka eljutott odáig, hogy egy autójuk belső terét látva azt gondolnánk, valami...","id":"20190906_Ez_a_belsoter_nem_egy_Bentleye_hanem_egy_Kiae","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88f9a018-416c-426c-935f-cb8d268c066e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1317e5ac-0f15-4c9a-ad7a-f7c3905e5216","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_Ez_a_belsoter_nem_egy_Bentleye_hanem_egy_Kiae","timestamp":"2019. szeptember. 06. 14:55","title":"Ez a belsőtér nem egy Bentley-é, hanem egy Kia-é","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53ca8ec3-8d99-4731-b2ec-69f41dde8a72","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gillian Anderson különleges szerepet kapott a The Crown negyedik évadában. ","shortLead":"Gillian Anderson különleges szerepet kapott a The Crown negyedik évadában. ","id":"20190907_Margaret_Thatcher_borebe_bujik_Scully_ugynok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53ca8ec3-8d99-4731-b2ec-69f41dde8a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da59ae43-c764-42a5-8301-5504b9b9d2f9","keywords":null,"link":"/elet/20190907_Margaret_Thatcher_borebe_bujik_Scully_ugynok","timestamp":"2019. szeptember. 07. 18:41","title":"Scully ügynök Margaret Thatcher bőrébe bújik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áthelyezték a Rajnára a Hableány májusi balesetében részes szállodahajót.","shortLead":"Áthelyezték a Rajnára a Hableány májusi balesetében részes szállodahajót.","id":"20190907_A_Viking_Sigyn_mar_nem_a_Dunan_hajozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9624afe0-c067-4b54-83ab-1c1ed31c504f","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_A_Viking_Sigyn_mar_nem_a_Dunan_hajozik","timestamp":"2019. szeptember. 07. 11:37","title":"A Viking Sigyn már nem a Dunán hajózik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db076df-beaa-4267-8a33-8946bee93de5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A döntéssel Washington meg akarja mutatni, hogy mennyire fontosnak tartja a korrupcióellenes harcot és a törvényesség fenntartását Romániában. Liviu Dragnea egyelőre amúgy sem utazgathat, mert három és féléves börtönbüntetését tölti egy korrupciós ügy miatt Romániában.","shortLead":"A döntéssel Washington meg akarja mutatni, hogy mennyire fontosnak tartja a korrupcióellenes harcot és a törvényesség...","id":"20190907_romania_usa_korrupcio_kitiltias","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2db076df-beaa-4267-8a33-8946bee93de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68592a1-2d2a-4cce-9de0-324f1fd61c19","keywords":null,"link":"/vilag/20190907_romania_usa_korrupcio_kitiltias","timestamp":"2019. szeptember. 07. 08:38","title":"Kitiltották Románia egykori erős emberét az USA-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d002ff-1623-433f-b0a5-7636d3f24c32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós István jelentette be az új nevet a Semmelweis Egyetem tanévnyitóján.","shortLead":"Tarlós István jelentette be az új nevet a Semmelweis Egyetem tanévnyitóján.","id":"20190906_Atnevezik_a_Klinikak_metromegallot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59d002ff-1623-433f-b0a5-7636d3f24c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6fd37f-8ac7-46bb-9a22-418594e7c868","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Atnevezik_a_Klinikak_metromegallot","timestamp":"2019. szeptember. 06. 14:13","title":"Átnevezik a Klinikák metrómegállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7719a9-26fb-47df-af2d-78360c7f3411","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jövő augusztusban döntenek, a magyar esélyek jók.","shortLead":"Jövő augusztusban döntenek, a magyar esélyek jók.","id":"20190908_Budapeste_lehet_a_2024es_sakkolimpia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d7719a9-26fb-47df-af2d-78360c7f3411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b00580-0d6f-49f2-9b4f-987996d17d35","keywords":null,"link":"/sport/20190908_Budapeste_lehet_a_2024es_sakkolimpia","timestamp":"2019. szeptember. 08. 08:19","title":"Budapesté lehet a 2024-es sakkolimpia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40d0acc6-1259-447b-a6d6-c480f3d06d27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felét azért szabadon hagyták.","shortLead":"A felét azért szabadon hagyták.","id":"20190906_Utban_volt_a_csatornafedel_de_a_munkasok_megoldottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40d0acc6-1259-447b-a6d6-c480f3d06d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a1f8f2-21bb-4cfa-8b4d-b32c3f1a550b","keywords":null,"link":"/elet/20190906_Utban_volt_a_csatornafedel_de_a_munkasok_megoldottak","timestamp":"2019. szeptember. 06. 17:46","title":"Útban volt a csatornafedél, de a munkások megoldották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]