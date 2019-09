Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Külügyminisztérium 16952 diplomata-útlevelet állított ki 2010 óta – értesült a Népszava. A lap a tárcától közérdekű adatigényléssel azt is megtudta, hogy jelenleg összesen 7657 ilyen okmány van használatban.

\r

A Külügyminisztérium 16952 diplomata-útlevelet állított ki 2010 óta – értesült a Népszava. Az olasz sportkocsi egyrészt erősebb, másrészt könnyebb az elődjénél, ami mindenképpen izgalmas kombinációnak tűnik.

Itt a legújabb Ferrari, a szélvész gyors, nyitott tetős F8 Spider

Az Egyesült Államok felfüggesztette a béketárgyalásokat az afganisztáni tálib lázadókkal egy minapi kabuli merényletük miatt - jelentette be Donald Trump amerikai elnök szombat este a Twitteren.

Trump megint a Twitteren üzente meg, hogy ez így nem megy

A halálos fenyegetéseket kapó napilaptulajdonos nemcsak a kínai politikusokat haragította magára, hanem Hongkong üzleti elitjét is.

Bemutatjuk Jimmy Lai médiamágnást, Hongkong védelmezőjét József és társai elhitették egy vállalkozóval, hogy épp egy jól jövedelmező drogbizniszt finanszíroz, de csak kilós lisztcsomagokat adtak-vettek a csalók. Bizonyíték erre egy negyven éve született klasszikus film felújítása.

Minden háborúnak van még tragikusabb és még hangosabb változata

Marabu FékNyúz: Sorozatgyilkosság Először csak a Dunántúlon jönnek zivatarok, aztán már máshol is. Jégeső is előfordulhat.

Riasztást adtak ki a fél országra a zivatarok miatt – térkép