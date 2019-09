Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d110b03-0df1-497d-9a2c-2dee21c85f8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszesek szebbnek látják az egészségügy helyzetét, de még az ő szemükben is ez a legfőbb probléma.","shortLead":"A fideszesek szebbnek látják az egészségügy helyzetét, de még az ő szemükben is ez a legfőbb probléma.","id":"20190918_fidesz_ellenzek_szavazo_egeszsegugy_kozvelemeny_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d110b03-0df1-497d-9a2c-2dee21c85f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc67910-695d-4784-91dc-1f8cd5cc1fc1","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_fidesz_ellenzek_szavazo_egeszsegugy_kozvelemeny_kutatas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:34","title":"Budapesten az egészségügyi ellátás színvonala a legzavaróbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8438a1d8-15b3-4204-8185-bbada7068195","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Sexepil egykori frontembere és az egykori HS7 gitárosa új formációja, a C'monDante megjelentette első dalát, amely rögtön egy hangulatos klipet is kapott. Mutatjuk.","shortLead":"Az Sexepil egykori frontembere és az egykori HS7 gitárosa új formációja, a C'monDante megjelentette első dalát, amely...","id":"20190918_Olyan_boldog_vagyok__egy_nagyon_regi_dal_ujragondolva_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8438a1d8-15b3-4204-8185-bbada7068195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbeafd54-988c-454b-aedc-63fd2b409b55","keywords":null,"link":"/kultura/20190918_Olyan_boldog_vagyok__egy_nagyon_regi_dal_ujragondolva_video","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:00","title":"„Olyan boldog vagyok” – egy nagyon régi dal újragondolva (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9845f019-36ff-4fe6-9162-9b42aee6acf3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erre bezzeg kiment a rendőrség!","shortLead":"Erre bezzeg kiment a rendőrség!","id":"20190918_Hajszarito_sebesseg_gyorshajtas_nagymama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9845f019-36ff-4fe6-9162-9b42aee6acf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d290a18-32a3-4a82-a98b-4bed835e7074","keywords":null,"link":"/elet/20190918_Hajszarito_sebesseg_gyorshajtas_nagymama","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:48","title":"Hajszárítóval a kezében ül egy nagymama az út szélén, hogy lelassítsa a gyorshajtókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék másodfokú döntése jogerős, az ukrán férfi november végéig nem szabadul.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék másodfokú döntése jogerős, az ukrán férfi november végéig nem szabadul.","id":"20190918_hableany_baleset_viking_sigyn_ukran_hajoskapitany_letartoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e977de15-1533-4815-a17b-c6351b399512","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_hableany_baleset_viking_sigyn_ukran_hajoskapitany_letartoztatas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:30","title":"Újabb három hónapig rács mögött marad a Viking Sigyn kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c595a40c-be2e-4ba3-a908-f2918c76c3c8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tiborcz István beszáll a borkereskedelembe, és a vendéglátásban is kamatoztathatja kapcsolatait a HVG hetilap forrásai szerint. Ebben az Origo.hu kormányközelbe juttatásával már bizonyított Száraz István lehet a segítségére.","shortLead":"Tiborcz István beszáll a borkereskedelembe, és a vendéglátásban is kamatoztathatja kapcsolatait a HVG hetilap forrásai...","id":"20190918_Orban_veje_a_vendeglatas_es_a_borok_korul_surgolodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c595a40c-be2e-4ba3-a908-f2918c76c3c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48703a87-cc6f-4dc1-a779-125027e2bfb4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Orban_veje_a_vendeglatas_es_a_borok_korul_surgolodik","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:29","title":"Tiborcz István már egy étterem és egy bornagyker körül sürgölődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad763f4-7367-40d4-afae-145a8478adb8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemzeti konzultáció, bírósági módra.","shortLead":"Nemzeti konzultáció, bírósági módra.","id":"20190919_hando_tunde_kerdoiv_orszagos_birosagi_tanacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ad763f4-7367-40d4-afae-145a8478adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d89d65-eee8-4553-9b47-74abbcec6091","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_hando_tunde_kerdoiv_orszagos_birosagi_tanacs","timestamp":"2019. szeptember. 19. 09:14","title":"Handó Tünde fura kérdőívvel próbálja megdolgozni a bírósági dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Széll Sándor és párja a bevásárlás után ott szerettek volna enni, de az egyik dolgozó kitessékelte őket.","shortLead":"Széll Sándor és párja a bevásárlás után ott szerettek volna enni, de az egyik dolgozó kitessékelte őket.","id":"20190919_vakvezeto_kutya_ikea_etterem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d50d70-ca1c-4729-ab7e-903b7419486c","keywords":null,"link":"/elet/20190919_vakvezeto_kutya_ikea_etterem","timestamp":"2019. szeptember. 19. 11:47","title":"Nem engedték be az IKEA éttermébe a vakvezető kutyájával érkező vásárlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c6bb2c-1574-49db-be6e-8938f894a063","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klímaaktivista nagy egyetértésben találkozott a volt amerikai elnökkel.","shortLead":"A klímaaktivista nagy egyetértésben találkozott a volt amerikai elnökkel.","id":"20190918_Greta_Thunberg_oklozott_egyet_Barack_Obamaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47c6bb2c-1574-49db-be6e-8938f894a063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46429fe-9bd5-4f46-895b-e75dc376612f","keywords":null,"link":"/elet/20190918_Greta_Thunberg_oklozott_egyet_Barack_Obamaval","timestamp":"2019. szeptember. 18. 08:46","title":"Greta Thunberg ökölpacsizott egyet Barack Obamával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]