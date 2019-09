Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af7ca5ec-a790-4625-b494-a5b16521d490","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még most is rengeteget kell várni az ultrahangos vizsgálatra az újbudai Szent Kristóf rendelőben, pedig soron kívüli intézkedést ígértek.","shortLead":"Még most is rengeteget kell várni az ultrahangos vizsgálatra az újbudai Szent Kristóf rendelőben, pedig soron kívüli...","id":"20190918_hasi_ultrahang_szent_kristof_rendelo_ujbuda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af7ca5ec-a790-4625-b494-a5b16521d490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e57f83b-cf35-42ac-9299-c4e1839c04f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_hasi_ultrahang_szent_kristof_rendelo_ujbuda","timestamp":"2019. szeptember. 18. 08:00","title":"Jövőre lehet csak bejutni hasi ultrahangra egy 11. kerületi rendelőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5123b2-ba7e-4295-8876-30a92c36437d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajnálom, de önök nem tesznek eleget a klímaváltozás ellen – ezzel a mondattal indított kedden Washingtonban a fiatal klímaaktivista Greta Thunberg, aki felszólalásában alaposan kiosztotta az amerikai törvényhozókat.","shortLead":"Sajnálom, de önök nem tesznek eleget a klímaváltozás ellen – ezzel a mondattal indított kedden Washingtonban a fiatal...","id":"20190918_greta_thunberg_klimavaltozas_amerikai_politikusok_szenatus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b5123b2-ba7e-4295-8876-30a92c36437d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28300b7c-32b5-4ccb-ac56-47b55febb986","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_greta_thunberg_klimavaltozas_amerikai_politikusok_szenatus","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:09","title":"Hallgassanak a tudományra – Greta Thunberg beolvasott az amerikai politikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4664d22d-69d9-450d-a348-6d0bf5025ef3","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Birodalmi kultúrkincs, zöld mindenütt, biztonság éjszaka is, kiállítások, koncertek tömkelege – ezt kínálja Bécs. Megmutatjuk miért lett ismét két rangos nemzetközi felmérés szerint is a világ legélhetőbb városa. ","shortLead":"Birodalmi kultúrkincs, zöld mindenütt, biztonság éjszaka is, kiállítások, koncertek tömkelege – ezt kínálja Bécs...","id":"20190918_miert_lett_megint_Becs_a_vilag_legelhetobb_varosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4664d22d-69d9-450d-a348-6d0bf5025ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02aa0c87-cdc4-42ae-b64c-d9e082cb8310","keywords":null,"link":"/360/20190918_miert_lett_megint_Becs_a_vilag_legelhetobb_varosa","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:50","title":"A szomszédban minden zöldebb - miért lett megint Bécs a világ legélhetőbb városa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc5cc92-98ff-4038-9c33-473a47cc3eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester-jelölt új kampányfilmjében egy zuglói, lebontásra ítélt ház udvarán tűnt fel.","shortLead":"A főpolgármester-jelölt új kampányfilmjében egy zuglói, lebontásra ítélt ház udvarán tűnt fel.","id":"20190918_berki_fidesz_kampany_hary_attila","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dc5cc92-98ff-4038-9c33-473a47cc3eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65391329-a8ab-4f8f-8e90-658a1f4ebf32","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_berki_fidesz_kampany_hary_attila","timestamp":"2019. szeptember. 18. 18:46","title":"A Fidesz volt irodavezetője tűnt fel Berki Krisztián mellett egy kampányfilmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c","c_author":"hvg.hu/merites.hu","category":"gazdasag","description":"Egy bíróság már törvénytelennek minősítette a parlamenti ülésszak szüneteltetését, most a legfelsőbb bíróságnak kell döntenie.","shortLead":"Egy bíróság már törvénytelennek minősítette a parlamenti ülésszak szüneteltetését, most a legfelsőbb bíróságnak kell...","id":"20190917_legfelsobb_birosag_vizsgalat_brit_parlament_felfuggesztes_boris_johnson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231ff72f-2cdd-409e-a56c-393892a6522c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_legfelsobb_birosag_vizsgalat_brit_parlament_felfuggesztes_boris_johnson","timestamp":"2019. szeptember. 17. 14:59","title":"Elkezdte vizsgálni a brit legfelsőbb bíróság, törvényes-e a parlament felfüggesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"547abbac-f4fc-4104-9d14-9aecb27e77b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tragédiában a 76 éves Fabio Buzzi mellett két brit pilóta is életét vesztette.","shortLead":"A tragédiában a 76 éves Fabio Buzzi mellett két brit pilóta is életét vesztette.","id":"20190918_Motorcsonakbaleset_Velencenel_tizszeres_vilagbajnok_is_az_aldozatok_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=547abbac-f4fc-4104-9d14-9aecb27e77b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4fbb47-37fc-42fc-8f6a-bb2e98d52a67","keywords":null,"link":"/elet/20190918_Motorcsonakbaleset_Velencenel_tizszeres_vilagbajnok_is_az_aldozatok_kozott","timestamp":"2019. szeptember. 18. 14:33","title":"Védőgátnak csapódott Velencénél a sokszoros bajnok és csúcstartó motorcsónakos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af73f51-3808-4881-a77b-73ce9f7250c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videót készített a denveri állatkert a július végén náluk született kisoroszlán és apja, Tobias találkozásáról. ","shortLead":"Videót készített a denveri állatkert a július végén náluk született kisoroszlán és apja, Tobias találkozásáról. ","id":"20190918_oroszlan_kolyok_denveri_allatkert_talalkozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2af73f51-3808-4881-a77b-73ce9f7250c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b640b18-5b19-45c7-bd8f-46df13307ccd","keywords":null,"link":"/elet/20190918_oroszlan_kolyok_denveri_allatkert_talalkozas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:45","title":"Szívmelengető a pillanat, amikor ez az oroszlánpapa először találkozik a kölykével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938509da-63f5-48fb-9897-ab516a8f30cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A készülőben lévő új hajtásláncos luxusszedán az aktuális hazai szabályozás értelmében minden további nélkül megkaphatja a zöld rendszámot. ","shortLead":"A készülőben lévő új hajtásláncos luxusszedán az aktuális hazai szabályozás értelmében minden további nélkül...","id":"20190919_550_loeros_hibrid_7es_bmw_a_lathataron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=938509da-63f5-48fb-9897-ab516a8f30cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec179f18-e45c-4768-8f55-b57aab59456b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190919_550_loeros_hibrid_7es_bmw_a_lathataron","timestamp":"2019. szeptember. 19. 13:21","title":"550 lóerős hibrid 7-es BMW a láthatáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]