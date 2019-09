Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2357c1e9-0090-4061-b760-a01a250e1df5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Amazonas vidékén folyó erdőirtás jelentősen növeli a térség hőmérsékletét, csökkenti páratartalmát és megváltoztatja a víz körforgását – mutatták ki amerikai kutatók.","shortLead":"Az Amazonas vidékén folyó erdőirtás jelentősen növeli a térség hőmérsékletét, csökkenti páratartalmát és megváltoztatja...","id":"20190920_amazonas_medence_homerseklete_erdotuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2357c1e9-0090-4061-b760-a01a250e1df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf2f569-c609-4551-a2f5-22462ce1751c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_amazonas_medence_homerseklete_erdotuz","timestamp":"2019. szeptember. 20. 18:03","title":"Megugrott a hőmérséklet az Amazonas-medencében, és ez mindent borít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2da533-a3c3-4714-9e86-7af8dee0bf63","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Mindent bevetett az elmúlt másfél évben a kormánypárt hódmezővásárhelyi szervezete Márki-Zay Péter ellen, övön felül és övön alul is, hogy aztán a békeidőket idéző csapattal induljon az ellenzéki összefogás kissé megroggyant szimbóluma ellen. Márki-Zay vajon pirruszi győzelmet aratott tavaly februárban, vagy megtörte a fideszes varázst? Helyszíni riport Hódmezővásárhelyről, a 10 kiemelt körzetünk egyikéből. ","shortLead":"Mindent bevetett az elmúlt másfél évben a kormánypárt hódmezővásárhelyi szervezete Márki-Zay Péter ellen, övön felül és...","id":"20190920_hodmezovasarhely_marki_zay_grezsa_fidesz_mindenki_magyarorszaga_mozgalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb2da533-a3c3-4714-9e86-7af8dee0bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e677f3f-4fef-4ede-b4a4-2f5b7d6dbfee","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_hodmezovasarhely_marki_zay_grezsa_fidesz_mindenki_magyarorszaga_mozgalom","timestamp":"2019. szeptember. 20. 06:30","title":"Márki-Zay jobban örült volna Lázárnak, de a béke követét kapta ellenfélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b117a1b-135c-4bfa-b72b-6cf2d1098186","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem veszélytelen anyag a polisztirol, ám van megoldás a tűzveszély kezelésére.","shortLead":"Nem veszélytelen anyag a polisztirol, ám van megoldás a tűzveszély kezelésére.","id":"20190919_Ezert_nem_okozott_nagyobb_bajt_a_mult_heti_angyalfoldi_tuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b117a1b-135c-4bfa-b72b-6cf2d1098186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"160175a5-64cd-4c42-ad82-363ba04b1107","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190919_Ezert_nem_okozott_nagyobb_bajt_a_mult_heti_angyalfoldi_tuz","timestamp":"2019. szeptember. 19. 15:58","title":"Ezért nem okozott nagyobb bajt a múlt heti angyalföldi tűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45195e6-bf93-4ca5-ba59-577b6efeaae8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Veszteségekről, reményről és újjászületésről is szól ez a nem mindennapi videó Aleppo romjai között.","shortLead":"Veszteségekről, reményről és újjászületésről is szól ez a nem mindennapi videó Aleppo romjai között.","id":"20190919_A_lebombazott_Aleppoban_turistaskodott_egy_lany_es_levideozta_az_egeszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f45195e6-bf93-4ca5-ba59-577b6efeaae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1109e8a0-9152-45f6-a8a6-718107460de4","keywords":null,"link":"/elet/20190919_A_lebombazott_Aleppoban_turistaskodott_egy_lany_es_levideozta_az_egeszet","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:45","title":"A lebombázott Aleppóban turistáskodott egy lány, és levideózta az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75ef370-7184-4e88-986b-fb8705fc6ee5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai divatház is megünnepeli a Jóbarátok negyedszázados születésnapját. New York-i üzletükben már kaphatók a Rachel Green ihlette ruhadarabok. ","shortLead":"Az amerikai divatház is megünnepeli a Jóbarátok negyedszázados születésnapját. New York-i üzletükben már kaphatók...","id":"20190919_Ralph_Laurent_megihlette_a_Jobaratok__boltokban_a_Rachel_Green_kollekcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b75ef370-7184-4e88-986b-fb8705fc6ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867ef3f9-82e8-4235-aa92-97b847b3b162","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Ralph_Laurent_megihlette_a_Jobaratok__boltokban_a_Rachel_Green_kollekcio","timestamp":"2019. szeptember. 19. 10:05","title":"Ralph Laurent megihlette a Jóbarátok – megérkezett a Rachel Green-kollekció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9cbc6f5-1640-4b35-a5bc-b2df2da4b7d4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Romániából, Fehéroroszországból és Litvániából is importálnak feldolgoznivaló csigát.","shortLead":"Romániából, Fehéroroszországból és Litvániából is importálnak feldolgoznivaló csigát.","id":"20190920_65_milliard_forintbol_epult_eticsiga_feldogozo_uzem_Kisvardan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9cbc6f5-1640-4b35-a5bc-b2df2da4b7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a918be-5412-4881-bf5d-192174273845","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190920_65_milliard_forintbol_epult_eticsiga_feldogozo_uzem_Kisvardan","timestamp":"2019. szeptember. 20. 16:23","title":"6,5 milliárd forintból épült éticsiga-feldolgozó üzem Kisvárdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a75cabe-bb80-4716-bbcb-14614de4863e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Viszonylag könnyű lehetett a kétmillió éve élt emberelőd szülése egy amerikai kutatócsoport szerint, amely a csontmaradványok segítségével rekonstruálta a folyamatot.","shortLead":"Viszonylag könnyű lehetett a kétmillió éve élt emberelőd szülése egy amerikai kutatócsoport szerint, amely...","id":"20190919_Ketmillio_eve_nem_volt_akkora_macera_a_szules_mint_most","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a75cabe-bb80-4716-bbcb-14614de4863e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6415f8-5a0e-4ca7-88b4-e1c32244e624","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Ketmillio_eve_nem_volt_akkora_macera_a_szules_mint_most","timestamp":"2019. szeptember. 19. 10:05","title":"Kétmillió éve nem volt akkora macera a szülés, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9389af-cb97-4f88-b0e6-1c04d5d765da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HWSW információi szerint akár napokon, de legkésőbb heteken belül hivatalosan is bejelenthetik, hogy a magyar állam 25%-os tulajdonrészt szerez a Telenor Magyarországban.","shortLead":"A HWSW információi szerint akár napokon, de legkésőbb heteken belül hivatalosan is bejelenthetik, hogy a magyar állam...","id":"20190920_telenor_eladasa_allami_mobilszolgaltato_antenna_hungaria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d9389af-cb97-4f88-b0e6-1c04d5d765da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3832c62b-ab1f-4c3d-baba-a64f5fe62069","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_telenor_eladasa_allami_mobilszolgaltato_antenna_hungaria","timestamp":"2019. szeptember. 20. 06:33","title":"Napokon belül eladhatják a Telenor egy részét, nevet is vált a szolgáltató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]