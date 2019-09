„Mikor lesz ennek már vége?” – sóhajt fel egy idősebb nő, aki egy másik asszonnyal beszélgetve támasztja a biciklijét Hódmezővásárhely belvárosában a tram-train sínpárjának kiásott hatalmas gödör mellett, ami legalább akkora, mint amekkora árok tátong a helyi kormánypárti képviselők, illetve Márki-Zay Péter polgármester és csapata, a Mindenki Magyarországa-Tiszta Vásárhelyért között.

© Reviczky Zsolt

Márki-Zay Péter tavaly februári megválasztása óta folyamatosan kampányüzemmódban van a város: feljelentések, perek, örökös közgyűlési háborúk, óriásplakátok, szórólapok, tüntetések, egymás személyes szférájának támadása, övön alul is (emlékezetes, Márki-Zay feleségét is kikezdték).

Nyáron a helyi Fidesz Lázár Jánost kérte, hogy induljon a újra polgármesteri posztért, majd miután a volt miniszter visszautasította ezt, békekártyaként előhúzták az MDF-alapító, sokáig a városban orvosként praktizáló Grezsa Istvánt, aki a szomszédos Szegeden elindított Nemesi Pálhoz hasonlóan a függetlenségét hangsúlyozza, de azért a képviselő-testületbe Fidesz–KDNP színekben került be, az ő frakciójukban is ül.

Grezsa István © MTI / Kelemen Zoltán Gergely

„Én nem ágálok egyikre sem, de egymást mindig ütik” – mondja az egyik asszony, amikor azt firtatom, hogy szerintük melyik jelölt az esélyesebb. „Szeretem a doktor urat, nagyon rendes ember, de ha megválasztjuk, akkor nem bukkan-e fel a háta mögött Lázár?” – teszi hozzá, de már kapja is a kezét a szája elé szégyenlősen. Lázár János 10 évig volt polgármester, máig a térség meghatározó politikusa.

Megcsinálta a lehetetlent

Márki-Zay Péter másfél éve törte át a betonfalat, mikor lenyomta a Fidesz jelöltjét, Hegedűs Zoltánt, aki nyáron egy nyílt levélben be is jelentette visszavonulását. Márki-Zay győzelme földindulásszerű volt: a városban a rendszerváltás óta nem nyert más, csak a Fidesz, pontosabban a jobboldal. Márki-Zay is konzervatív értékrenddel ment neki az időközi választásnak, mégis maga mögött tudta az egész helyi ellenzéket is a Jobbikon át az MSZP-ig, ami szintén kuriózum volt akkor még.

Ráadásul a vereség nagy pofon volt Lázár Jánosnak és a Fidesznek is: pár hónappal az országgyűlési választás előtt diadalmaskodott egy ellenzéki jelölt az egyik fellegvárukban.

Márki-Zay sikere lett az ellenzéki minta, a településenként egy ellenzéki jelölt gondolatára építette a hivatalosan az év elején elinduló, mostanra kicsit megroggyant Mindenki Magyarországa Mozgalmát (MMM) a vásárhelyi polgármester, aki az országos turnéi miatt folyamatos jobboldali támadás alatt állt. Bár úgy tűnik, ez csak a politikusokat zavarta, a helyieket nem igazán izgatja ez, az sokkal inkább, mi van a városukban.

Márki-Zay Péter © Reviczky Zsolt

„Fejlesztések? Arról nem tudok sokat, de a mai újságot látta már? Megint van benne valami, hogy milliókat ellopott a polgármester, vagy mi. Az egyik ezt mondja, a másik meg a szöges ellentétét” – néznek rám kérdőn. Az emlegetett cikk a legfrissebb botrányról, a kiberháborúról szólt, ami egészen friss: pénteken a Közbeszerzési Döntőbizottság 13 millió forintos bírságot szabott ki a városra, mivel két olyan informatikai szerződést kötöttek, amelyekre közbeszerzést kellett volna kiírni. A határozatot megfellebbezték, de maga a büntetés ténye azért kellemetlen, mert Márki-Zayéknak ez az Achilles-sarkuk, hiszen éppen a korrupció ellen, a transzparenciáért küzdenek.

A háttérben feltűnik egy Rapcsák

Az eset jól példázza az elmúlt másfél év háborúskodásának a jellegét is: az önkormányzat informatikusai már tavaly elszállingóztak, többek szerint azért, mert Márki-Zayék állítólag lefelezték a fizetésüket. Ekkor a hivatal a 100 százalékos önkormányzati tulajdonban lévő céget, a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-t kérte fel a feladatok ellátására, ami ősszel felmondta a szerződést arra hivatkozva, nincs rá kapacitása. Márki-Zay Péter ekkor – elmondása szerint – kényszerhelyzetbe került és megkötötte azokat a szerződéseket, ami miatt most 13 milliós bírságot kapott. Mindennek tetejébe az önkormányzatot két hónapban is hackertámadás érte, Márki-Zay azt mondja, bizonyítékai vannak, hogy az önkormányzati cég támadta meg a hivatal informatikai rendszerét, míg a HVSZ Zrt. vezérigazgatója, ifj. Rapcsák András tagadja a vádakat.

A név ismerős lehet: ifjabb Rapcsák az egykori polgármester Rapcsák András fia, azé a Rapcsák Andrásé, akinek a szárnyai alól Lázár János is kikerült. A néhai polgármester lánya, Rapcsák Katalin pedig képviselő-jelöltként indul Márki-Zayék ellen. Ez és az elmúlt másfél év esetei nem csoda, ha kavarodást okoznak a helyiek fejében, a Fidesz a háborúskodást ellensúlyozva indította el a függetlennek mondott Grezsát a béke szlogenjével, és a nosztalgikus érzésekre bazírozva hozták be képviselőjelöltként mellé a régi ismerős neveket, mások mellett Rapcsák lányát.

Márki-Zay másra vágyik

Grezsánál jobb lett volna Lázár

– mondta a hvg.hu-nak Márki-Zay Péter az új kihívójáról. Állítólag van olyan kutatás, amely szerint Lázár ellen több esélye lenne Márki-Zaynak. De amúgy nem tartotta valószínűnek, hogy Lázár ebbe beleáll, hiszen úgy tartja, a háttérben még vannak kormányzati feladatai Lázárnak (akit amúgy Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter lehetséges utódaként emlegetnek a sajtóban).

Nem is értem, hogy mire volt jó ez a színház

– mondja a Márki-Zay arra célozva, hogy a helyi szervezet minek kérte fel előbb Lázárt a polgármesteri posztra. Fideszes körökben viszont természetesnek tartják, hogy tettek egy gesztust Lázár felé, "betartották a protokollt".

© Reviczky Zsolt

Míg Lázár a Facebook-oldalán folyamatosan nyomja a kampányt megyeszerte, Grezsa István nem folyik bele a helyi csatározásokba, akkor szólalt csak meg, amikor Márki-Zay Péter belegyalogolt. Márki-Zayék egy felmérésben véleményeztették a polgármesterjelölteketet, a válaszokban pedig Grezsával kapcsolatos pletykák is előkerültek, amelyet Márki-Zayék az eredményeket értékelve nyilvánosságra is hoztak a Facebookon. Grezsa édesapját ebben ügynöki múlttal, őt magát pedig házasságon kívül született gyermekkel hozták hírbe, amelyet Grezsa visszautasított, de ez egyébként is szigorúan a magánszférába tartozó ügy lenne. Márki-Zay gyorsan megkövette Grezsát, de a labdát már elgurította.

Az önmagától nem független jelölt

Grezsa Istvánt nem sokkal Lázár János indulásának udvarias belengetése után jelentették be, persze nem a semmiből tűnt elő, tavaly október 23-án, majd az idén március 15-én, a nemzeti ünnepeken már ő mondott beszédet. Lassan, óvatosan építgették, június elején a HVG is megemlítette a helyi MDF-alapítót a lehetséges indulók között. Grezsa mellett szól az is, hogy a viharos közgyűléseken csendben maradt, olykor ki is szavazott a gázosabb ügyekben, vagy egészen egyszerűen felállt, és otthagyta az ülést, amikor ott elszabadultak az indulatok. Egyébként maga Grezsa a helyi portáloknak adott interjúiban is hangsúlyozza, hogy

bár valóban a Fidesz támogatását élvezi, de ez nem jelenti azt, hogy dróton lehet őt rángatni.

A képviselőtől kértünk interjút, egy udvarias sms-ben hárított: köszöni, de nem él a lehetőséggel. Majd egy, az egészségügyi programját ismertető sajtótájékoztatón mégis szóba állt velünk, de csak annyit mondott,

a függetlenség nem azt jelenti, hogy önmagamtól is független vagyok.

Ezzel arra utalt, hogy ő egy mérsékelt, keresztény, konzervatív ember, ezt az értékrendet pedig jelenleg a Fidesz képviseli. A konfliktusokat pedig szeretné elsimítani, ebben szerinte az elmúlt 30 évben nagy tapasztalatot szerzett.

© Reviczky Zsolt

Ha "Lázárék" nyernek, tisztogatás jöhet

Márki-Zay Péter ütésállónak tűnik, pedig az MMM sem kifejezetten sikertörténet az utóbbi hónapokban, ettől még Hódmezővásárhelyen nagy a tét: ha elbuknak, annak nem lesz jó üzenete az ellenzék számára sem. Az igaz, hogy a fővárosban összeálltak a pártok egy jelölt mögé, de ez a vidéki települések nagy részén egyáltalán nincs így, már ahol egyáltalán van ellenzék. Vásárhelyen pedig a Fidesz visszatérte gyaníthatóan nem lesz következmények nélküli.

Muszáj

– mondja Márki-Zay Péter arra, hogy a következő öt évben is vezetné-e fideszes közgyűlési többséggel a háta mögött a várost. A polgármesteri hivatalból nem csak az informatikusok távoztak, folyamatosan olvasni az álláshirdetéseket, a fideszes többség már az első közgyűlésen megpróbálta felborítani a költségvetést, a helyi média pedig Lázár Jánoshoz közeli tulajdonosokhoz került. Az önkormányzati tévé pedig csődbe ment azután, hogy Márki-Zay megtagadta, hogy a veszteségesen működő cégnek támogatást utaljon a város.

Ha Lázár emberei visszatérnek, nagy tisztogatás jöhet. Nem csak a hivatalban maradt alkalmazottakra gondolok, hanem a vállalkozókra, akik felszabadultak az elmúlt hónapokban, és az intézményvezetőkre is. De valóban roppant nehéz lenne a folytatás

– teszi hozzá. Márki-Zay csapatának a győzelem a túlélést is jelenti, az elmúlt másfél év alatt kemény volt a küzdelem, a kampányra viszont maradt a roller és a fagyi, előbbi Grezsa kampányfogása: bárki elviheti egy órára a "tesztidőszak alatt", ha bemutatja személyi igazolványát és lakcímkártyáját.

Azért van itt paranoia

Grezsa lakásfórumokat tart – ahogy Lázár is tette –, nyilvánosan pedig jó sok pénzt és kórházi osztályok megnyitását, és kóházi hotelszolgáltatást ígért. Korábban pedig a tram-train építkezés miatt kárt szenvedett vállalkozások kártalanítását és pluszszerelvények beszerzését is megígérte.

© Reviczky Zsolt

Márki-Zay pedig lakossági fórumon győzködi az embereket arról, hogy a fejlesztésekre elkülönített pénzt nem lehet elvenni, ne dőljenek be annak, hogy csak akkor jön a városba pénz, ha fideszes a polgármester. Aktivistái rendületlenül gyűjtik az aláírásokat, ott arról fecsegnek, hogy ukránok költöztek Vásárhelyre, hogy szavazzanak, és hogy a közmunkásokat is behálózta már a Fidesz.

„Engem ugyan nem” – válaszolta az egyik közmunkás, akitől megkérdeztem, hogyan hálózták be. „Mi itt ülünk egész nap, reggel hattól este kilencig. Itt csak borsodiak, meg szabolcsiak dolgoznak, az ukránok egy másik vállalkozónál a város szélén” – mondja egy pár hajléktalan a tram-train miatt kiásott jó mély árok mellett. „Menjen, kölcsönözzön egy elektromos rollert, magának is odaadják. Én is mentem vele egy órát, csak úgy lobogott a hajam.”