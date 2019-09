Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"740a1679-d599-4cb8-a516-f1a996550ed7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szeptemberben a GKI konjunktúraindexe két és fél éve nem látott szintre esett, ezen belül az üzleti várakozások is három éves mélypontjukra zuhantak, a fogyasztói várakozások viszont kissé javultak, utoljára 2002 nyarán voltak ennél kedvezőbbek.","shortLead":"Szeptemberben a GKI konjunktúraindexe két és fél éve nem látott szintre esett, ezen belül az üzleti várakozások is...","id":"20190923_Nagyot_zuhant_a_GKI_konjunkturaindexe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=740a1679-d599-4cb8-a516-f1a996550ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c734edb-ef6d-4e73-8915-c3e8c9d13a9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190923_Nagyot_zuhant_a_GKI_konjunkturaindexe","timestamp":"2019. szeptember. 23. 09:02","title":"GKI üzleti bizalom: nagyon régen nem következett be ekkora romlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd14065-328b-44a2-80ea-52dd3151e4e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magukat zsidónak valló felhasználókról készítenek adatbázist antiszemita csoportok, akik a titkosított üzenetküldőt, a Telegramot használják tevékenységükhöz.","shortLead":"Magukat zsidónak valló felhasználókról készítenek adatbázist antiszemita csoportok, akik a titkosított üzenetküldőt...","id":"20190924_antiszemitizmus_neonacik_telegram_titkositott_uzenetkuldo_zsidok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bd14065-328b-44a2-80ea-52dd3151e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01da2523-d0aa-4a29-a149-b24d0f90400b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_antiszemitizmus_neonacik_telegram_titkositott_uzenetkuldo_zsidok","timestamp":"2019. szeptember. 24. 17:03","title":"Antiszemita trollok fészkelték be magukat a Telegramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ec0b87-90de-4c92-8727-e7bc7a9779d3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintett politikus, Csomortányi István szerint \"ízléstelen facebookos manipulációról\" van szó.","shortLead":"Az érintett politikus, Csomortányi István szerint \"ízléstelen facebookos manipulációról\" van szó.","id":"20190923_csomortanyi_istvan_naci_karlendites_erdelyi_magyar_neppart_emnp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6ec0b87-90de-4c92-8727-e7bc7a9779d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f435b8-dee6-4417-ad84-411f920de61a","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_csomortanyi_istvan_naci_karlendites_erdelyi_magyar_neppart_emnp","timestamp":"2019. szeptember. 23. 17:47","title":"Náci karlendítéssel pózolva fotózták le az erdélyi magyar politikust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b7377fa-46ab-4a1e-a7ea-ac0633e3963e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Életünk legfontosabb történései az ágyhoz köthetők, a legkellemesebb élményeink és a legfájdalmasabb tapasztalataink közül is nagyon sok ott történik. Az alvás pedig az új wellness – még szép, hogy egy teljes iparág épül rá. De hogy jutottunk el a 77 ezer éves ágytól az okosmatracokig?","shortLead":"Életünk legfontosabb történései az ágyhoz köthetők, a legkellemesebb élményeink és a legfájdalmasabb tapasztalataink...","id":"20190923_Az_agy_kulturtortenete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b7377fa-46ab-4a1e-a7ea-ac0633e3963e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d7e786-cb0c-4c72-9b4a-15a5113037c6","keywords":null,"link":"/elet/20190923_Az_agy_kulturtortenete","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:10","title":"Üzleti ügy lett a hálószobánkból – de hogy jutottunk el idáig?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c79992-9017-451b-bc0b-5bf281c737ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sajtóhírek szerint egy munkás gázvezetékbe fúrt, az okozta a detonációt.","shortLead":"Sajtóhírek szerint egy munkás gázvezetékbe fúrt, az okozta a detonációt.","id":"20190923_Robbanas_volt_egy_osztrak_szupermarketben_9_serult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8c79992-9017-451b-bc0b-5bf281c737ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1c21f1-3385-41df-9a79-9cccddd11eb9","keywords":null,"link":"/vilag/20190923_Robbanas_volt_egy_osztrak_szupermarketben_9_serult","timestamp":"2019. szeptember. 23. 14:49","title":"Robbanás volt egy osztrák szupermarketben, 9 sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2e87b7-e67f-48ac-acde-d9e5c67d126f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung február óta tökéletesítette az összehajtható Galaxy Foldot, hogy ne menjen tönkre egy nap használat után. A feladatot sikerült végrehajtani, de még így is kesztyűs kézzel kell bánni vele.","shortLead":"A Samsung február óta tökéletesítette az összehajtható Galaxy Foldot, hogy ne menjen tönkre egy nap használat után...","id":"20190923_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_okostelefon_torturateszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc2e87b7-e67f-48ac-acde-d9e5c67d126f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3dd370-3ca3-426b-9d8f-55153d2b4ccc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_okostelefon_torturateszt","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:03","title":"Videó: Megnézték, mennyire strapabíró a Galaxy Fold kijelzője, lehangoló lett a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eaf846-729f-4506-be0a-f706d7ba0821","c_author":"Csíki Sándor","category":"360","description":"Az 1929-ben alakult amerikai kulináris szövetség felkér csaknem 700 séfet, jelöljék meg, mit tartanak az új év legfontosabb trendjeinek. A séfek top 10-es rangsorában a hetedik helyre az „új metszésű húsok” kerültek.","shortLead":"Az 1929-ben alakult amerikai kulináris szövetség felkér csaknem 700 séfet, jelöljék meg, mit tartanak az új év...","id":"20190923_360Steakuniverzum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1eaf846-729f-4506-be0a-f706d7ba0821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de221e0a-ef18-4bdc-8407-fdc145217cd1","keywords":null,"link":"/360/20190923_360Steakuniverzum","timestamp":"2019. szeptember. 23. 14:50","title":"Belevágtak, és az évtized konyhai trendjét hozták létre ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e66dfa1-3a00-4b82-a957-baad86cc222d","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: árfolyam, dróntámadás, kamujelölt, klímapara, Rammstein.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20190922_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya_es_a_Magus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e66dfa1-3a00-4b82-a957-baad86cc222d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9897a319-4ccb-4dba-8923-31646604fe90","keywords":null,"link":"/360/20190922_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya_es_a_Magus","timestamp":"2019. szeptember. 22. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya és a Mágus kacaja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]