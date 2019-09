Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vasárnap nem lesz eső, kisüt a nap, koraőszi idő lesz.\r

\r

","shortLead":"Vasárnap nem lesz eső, kisüt a nap, koraőszi idő lesz.\r

\r

","id":"20190928_Vasarnap_kedvesebb_ido_varhato_nem_lesz_eso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ec05b4-680b-4db9-9f19-94ec52d8926c","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_Vasarnap_kedvesebb_ido_varhato_nem_lesz_eso","timestamp":"2019. szeptember. 28. 20:24","title":"Vasárnap kedvesebb idő várható, nem lesz eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két számjegyű maradt a keresetek emelkedése, igaz, eközben már az infláció is megnőtt.","shortLead":"Két számjegyű maradt a keresetek emelkedése, igaz, eközben már az infláció is megnőtt.","id":"20190930_KSH_362_ezer_forint_az_atlagkereset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e448c0e1-719f-490e-a731-251a90fa6247","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_KSH_362_ezer_forint_az_atlagkereset","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:34","title":"KSH: 362 ezer forint az átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c5acd3-1d62-442c-9a9b-a3a684959433","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pest megyében, sőt, a Dunántúlon is felbukkant a házisertésállományt is veszélyeztető halálos vírus.","shortLead":"Pest megyében, sőt, a Dunántúlon is felbukkant a házisertésállományt is veszélyeztető halálos vírus.","id":"20190929_Sertespestist_igazoltak_a_Budakeszin_talalt_vaddisznohullakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47c5acd3-1d62-442c-9a9b-a3a684959433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a2c816b-4ac6-4402-9e66-c313ea2e7a1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_Sertespestist_igazoltak_a_Budakeszin_talalt_vaddisznohullakban","timestamp":"2019. szeptember. 29. 13:30","title":"Sertéspestist igazoltak a Budakeszin talált vaddisznóhullákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Parlament jogi bizottsága nem változtatta meg döntését: továbbra is összeférhetetlennek tartják Trócsányi Lászlót a biztosi posztra. Trócsányi megdöbbent, szerinte nyilvánvaló igazságtalanság történt. ","shortLead":"Az Európai Parlament jogi bizottsága nem változtatta meg döntését: továbbra is összeférhetetlennek tartják Trócsányi...","id":"20190930_Trocsanyi_Laszlo_juri_biztos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d64e3bf-4bff-4804-b950-b6a2c6a07d8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Trocsanyi_Laszlo_juri_biztos","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:55","title":"Trócsányit megint leszavazták, egyre távolabb a biztosi poszttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szalai Ádámék is vereséget szenvedtek, ahogy a Bundesliga délutáni meccsein az összes hazai csapat.\r

\r

","shortLead":"Szalai Ádámék is vereséget szenvedtek, ahogy a Bundesliga délutáni meccsein az összes hazai csapat.\r

\r

","id":"20190928_Gulacsiek_kikaptak_oda_az_elso_hely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260d5fbc-1089-43f2-b48c-a74ba1de86c8","keywords":null,"link":"/sport/20190928_Gulacsiek_kikaptak_oda_az_elso_hely","timestamp":"2019. szeptember. 28. 18:06","title":"Gulácsiék kikaptak, oda az első hely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f572fd5-21b9-42e5-89e7-415a337156d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-csoport szeretné a márkáit jobban elkülöníteni egymástól.","shortLead":"A Volkswagen-csoport szeretné a márkáit jobban elkülöníteni egymástól.","id":"20190930_Feljebb_pozicionaljak_a_Seatot_lejjebb_a_Skodat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f572fd5-21b9-42e5-89e7-415a337156d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a7984d-fb1c-4fea-be81-451688137923","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_Feljebb_pozicionaljak_a_Seatot_lejjebb_a_Skodat","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:17","title":"Feljebb pozicionálnák a Seatot, lejjebb a Skodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Wittinghoff Tamás szerint négy éve rögzítették azt a szexvideót, aminek a linkje szombaton landolt a budaörsi postaládákban.","shortLead":"Wittinghoff Tamás szerint négy éve rögzítették azt a szexvideót, aminek a linkje szombaton landolt a budaörsi...","id":"20190930_Egy_masszornovel_huzhattak_csobe_a_budaorsi_polgarmestert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819d39bd-776d-4854-96e4-f6cfff631dd3","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Egy_masszornovel_huzhattak_csobe_a_budaorsi_polgarmestert","timestamp":"2019. szeptember. 30. 07:46","title":"Wittinghoff szerint egy masszőrnővel húzták csőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8017f602-c0e5-4f15-805b-ea6dfd701b8d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök szerint a deal és a no deal is elképzelhető forgatókönyv. ","shortLead":"A brit miniszterelnök szerint a deal és a no deal is elképzelhető forgatókönyv. ","id":"20190929_Brexit_Boris_Johson_interju_no_deal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8017f602-c0e5-4f15-805b-ea6dfd701b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a19c5264-993c-42e9-bc74-4d8c5cf1593b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_Brexit_Boris_Johson_interju_no_deal","timestamp":"2019. szeptember. 29. 12:48","title":"Brexit: Boris Johson cáfolja, hogy EU-országokat próbál rávenni a vétóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]