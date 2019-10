A Fidesz kampányfőnöke Karácsony Gergelyről is beszélt, szerinte az ellenzéki főpolgármester-jelölt Budapestje úgy néz ki, hogy „lesz egy hatalmas őserdő, benne egy hatalmas kórház”.

Politikailag kulcsfontosságú, a mindennapjaink szempontjából talán a parlamenti választásnál is fontosabb – október 13-án polgármestereket, helyi képviselőket választ Magyarország. Kövesse a hvg.hu-val a kampány eseményeit, idézzen fel régi ígéreteket és vesse össze az újakkal, figyelje velünk a legizgalmasabb csatákat – beleértve Budapest ellenzéki ostromát és a hatalom védekezését.

A politika törvényszerűségei miatt lehetett számítani arra, hogy az önkormányzati kampány színvonala ennyire mélyre süllyed – mondta Kósa Lajos a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. „Ha van egy csillogó brazil csatárokkal felszerelt labdarúgó-csapat, és van egy teljesen tehetségtelen, rossz labdarúgókból álló csapat, és megkezdődik a meccs, akkor a rosszakról lehet sejteni, hogy összevissza fognak rugdosni, mert nem tudnak mást” – magyarázta a Fidesz kampányfőnöke.

Kósa úgy látja, teljesen nyilvánvaló volt, hogy ez fog történni, mivel az ellenzéknek már az előző kampányokban sem volt sem programja, sem vállalható személyiségei, sem politikai üzenete. „Meg is buktak, nem kicsit, hanem nagyon 18 és 19 tavaszán is.” Lehetett tehát szerinte tudni, hogy – miután az önkormányzatoknak sem tudtak egy épkézláb politikai ötletet mondani – az egyetlen esélyük, hogy elképesztően durva és brutális kampányt fog folytatni, és ez nagyjából be is következett.

Ezután Kósa rátért a hangfelvételre, amely Karácsony Gergely beszélgetéseinek részleteit tartalmazza. A fideszes politikus szerint azt is az ellenzék hozta nyilvánosságra. „Minden ilyen videót belülről hoztak ki. A kispesti videót belülről hozták ki” – magyarázta Kósa, aki szerint ennek is van logikája. „Az egészet, ha kiterítik az egész politikai elitre, az nyilván a választók számára is azt üzeni, hogy hú, micsoda zűrzavaros dolog van itt az országban.

Mert ha mindenkit besároznak, akkor nem tűnik fel annyira, hogy politikai mondanivaló híján vannak.”

Kósa szerint az ellenzék semmi relevánsat nem tudott mondani a kampányban, a főpolgármester-jelöltjük, Karácsony Gergely pedig még azt sem találta el, hogy melyik fővárosi városrész hol van. „Nem bakizott, nem tudja, hogy hol van a Nemzeti Múzeum” - mondta Kósa.

Karácsony Budapestje Kósa szerint úgy néz ki, hogy

lesz egy hatalmas őserdő, benne egy hatalmas kórház.

Na, most sem őserdőültetés nem önkormányzati feladat (…), és a fekvőbeteg-ellátás sem önkormányzati feladat.”

Győrről szólva Kósa arról beszélt, hogy a jobbikosok azért hagyták el az ellenzéki összefogást, mert alkalmatlannak találták Glázer Tímea polgármesterjelöltet, és mélyen felháborította őket az a lejárató kampány, amit Borkai Zsolt fideszes polgármester ellen folytat a Demokratikus Koalíció.

Arra a kérdésre, hogy Borkai Zsolt ügye véget ért-e, Kósa előbb úgy válaszolt, hogy nem. Amikor a riporter arról érdeklődött, mire számít a politikus, mi fog történni a következő napokban, már úgy felelt:

"Le fog ez csengeni.”

Kósa szerint látszik, hogy az ellenzéknek „semmi nem drága, mert ők úgy fogják fel ezt a küzdelmet, hogy ez a harc lesz a végső”.