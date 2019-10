Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akad olyan, az autóiparban dolgozó munkavállaló, aki 31 napot dolgozott egy hónapban és hétvégén is 12 órázott – mondta a Népszavának a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke.","shortLead":"Akad olyan, az autóiparban dolgozó munkavállaló, aki 31 napot dolgozott egy hónapban és hétvégén is 12 órázott – mondta...","id":"20191012_Kezd_kiteljesedni_a_rabszolgatorveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a667b05-db56-4271-bf8f-06ae13c4301c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_Kezd_kiteljesedni_a_rabszolgatorveny","timestamp":"2019. október. 12. 20:48","title":"Egyre többen élnének a \"rabszolgatörvénnyel\" az autóiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A selejtezőből már csak két győzelemmel juthat ki az Európa-bajnokságra a magyar válogatott, és csak akkor, ha a szlovákok legalább egyet ikszelnek. De ha ez nem jön össze, egy halvány reménysugár még akkor is felcsillan.","shortLead":"A selejtezőből már csak két győzelemmel juthat ki az Európa-bajnokságra a magyar válogatott, és csak akkor, ha...","id":"20191011_magyar_valogatott_foci_eb_selejtezo_nemzetek_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd2ff463-3f6e-45fd-a031-8c515fdbcb00","keywords":null,"link":"/sport/20191011_magyar_valogatott_foci_eb_selejtezo_nemzetek_ligaja","timestamp":"2019. október. 11. 15:45","title":"Győzelem vagy halál, esetleg mázli - így juthat még ki az Eb-re a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megkezdődtek vasárnap reggel a lengyelországi parlamenti választások, melyekben a parlament alsóházának, a szejmnek 460 képviselőjét, valamint a felsőház, a szenátus 100 tagját választják meg.","shortLead":"Megkezdődtek vasárnap reggel a lengyelországi parlamenti választások, melyekben a parlament alsóházának, a szejmnek...","id":"20191013_Nem_csak_Magyaroszagon_tartanak_fontos_valasztast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3b065c-0fa8-4420-b1ad-0f6458b285ce","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_Nem_csak_Magyaroszagon_tartanak_fontos_valasztast","timestamp":"2019. október. 13. 07:10","title":"Nem csak Magyaroszágon tartanak fontos választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a6bd53-952e-4c51-bf5b-d4ec162c4a76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új brit robot világ legkisebb holdjárója lesz, és az első, ami lábakon jár.","shortLead":"Az új brit robot világ legkisebb holdjárója lesz, és az első, ami lábakon jár.","id":"20191011_Robotpokot_kuldenek_a_britek_a_Holdra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34a6bd53-952e-4c51-bf5b-d4ec162c4a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fa8266-256c-46db-a433-73d51cfeed85","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_Robotpokot_kuldenek_a_britek_a_Holdra","timestamp":"2019. október. 11. 14:58","title":"Robotpókot küldenek a britek a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb0e37ff-8d91-4398-9759-448f0e12b331","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Justin Trudeau pártja fenyegetést kapott, nem bíztak semmit sem a véletlenre. ","shortLead":"Justin Trudeau pártja fenyegetést kapott, nem bíztak semmit sem a véletlenre. ","id":"20191013_Durva_kampany_Kanadaban_golyoallo_mellenyt_viselt_egy_gyulesen_a_kormanyfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb0e37ff-8d91-4398-9759-448f0e12b331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7a6201-2148-4f6e-afbb-6a58a2c66b59","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_Durva_kampany_Kanadaban_golyoallo_mellenyt_viselt_egy_gyulesen_a_kormanyfo","timestamp":"2019. október. 13. 07:26","title":"Durva kampány? Kanadában golyóálló mellényt viselt egy gyűlésen a kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c96fce2-2ea2-48d0-9fd7-5146b64165c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik a Viking Sigyn orrából készült.","shortLead":"Az egyik a Viking Sigyn orrából készült.","id":"20191011_Uj_felvetelek_a_Hableany_legazolasarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c96fce2-2ea2-48d0-9fd7-5146b64165c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e90bc458-c220-4c05-a9d8-f739956881a4","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Uj_felvetelek_a_Hableany_legazolasarol","timestamp":"2019. október. 11. 13:52","title":"Új felvételek kerültek elő a Hableány-tragédiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független polgármester-jelölt arra kéri az embereket a Facebookon, hogy szavazzanak a lelkiismeretük szerint.","shortLead":"A független polgármester-jelölt arra kéri az embereket a Facebookon, hogy szavazzanak a lelkiismeretük szerint.","id":"20191013_Puzser_Robert_Pokolba_a_szamitassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cfdf5b0-1a03-4f8e-83ae-47acc9de26df","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Puzser_Robert_Pokolba_a_szamitassal","timestamp":"2019. október. 13. 11:58","title":"Puzsér Róbert: Pokolba a számítással!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A pénzintézet egy 2011-es kormányrendelet miatt fordult az Ab-hez.","shortLead":"A pénzintézet egy 2011-es kormányrendelet miatt fordult az Ab-hez.","id":"20191011_Behajthatatlan_jelzaloghitelek_az_OTP_veszitett_az_Alkotmanybirosagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"236a9bfe-ddac-4509-b129-f2f777d79f96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Behajthatatlan_jelzaloghitelek_az_OTP_veszitett_az_Alkotmanybirosagon","timestamp":"2019. október. 11. 15:17","title":"Behajthatatlan jelzáloghitelek: az OTP veszített az Alkotmánybíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]