Már a 2014-es önkormányzati választásokon is kiderült, hogy a Fidesz-központ nem bízik a szegedi szervezetben. Öt évvel ezelőtt egy startra kész helyi csapatot cseréltek le három hónappal a választások előtt, akkor Kiss-Rigó László püspök mentoráltját, Kothencz Jánost támogatták, aki új csapatot is hozott magával. Kothencz nem veszélyeztette Botka László 2014-es győzelmét.

Botka most is simán nyert, pedig a mostani választást megelőzően is egy Kubatov-brigád települt Szegedre. És a jelek szerint hiába Botka László sima győzelme az önkormányzati választásokon, úgy tűnik, most sem adják fel a központilag irányított „helyi” jobboldali politizálást.

Kubatov Gábor, a Fidesz országos pártigazgatója a delmagyar.hu oldalon megjelent interjúban megerősíti: „Maradunk és folytatjuk”. Az, hogy egy ötéves időtartamban mit jelent, arról a pártigazgató nem beszélt a lap munkatársának. Úgy tudjuk, hogy a szegedi Fidesz, ha nem is elégedett az eredménnyel, de nem gondolják, hogy a kampány rosszul sikerült, így nem is lesznek fejcserék sem, viszont a fővárosi segítők is maradnak a helyükön, így Kubatov Gábor is tovább ingázik majd Budapest és Szeged között. Kubatov annyit azért elárult a lapnak, hogy árgus szemekkel figyelik az ellenzéki összefogás pártjait, arra várnak, hogy azok mikor esnek egymásnak, és nyilván le is csapnak majd az ellentétekre.

A Pécsről szerződtetett sajtóvezér, Kapitány Gergely is marad, erről a KESMA tulajdonba átlavírozott szegedma.hu írt a választások eredményeit elemző cikkében. Ebből az derül ki, hogy a bukott választás tanulsága annyi számukra, hogy túl későn varázsolták elő a kalapjukból a jelöltet, Nemesi Pált, egyebekben a csapat, amelyet 2018-ban „vérfrissítve” kiállítottak, jól teljesített.

A Magyar Narancs értesülése szerint marad Szegeden Kobza Miklós is, ő az, akit a Szegedi Tudományegyetemen megbízási szerződéssel vettek magukhoz, havi 700 ezer forint fizetéssel, ami kiverte a biztosítékot az egyetemi oktatók körében, akik ennek a töredékéért végzik tudományos munkájukat.

Nem csak kifejezetten a kampányhoz kapcsolódóan jöttek Szegedre a fővárosból egyengetni a kormánypárt útját Botka László leváltása felé. Utóbb derült ki, hogy az egyébként szegedi kötődésű, de több éven át Budapesten dolgozó Németh László is bekerült szakértőként a csapatba, végül listán a közgyűlésbe is. Az talányos, hogy mi lesz a sorsa Németh Lászlónak, akit tavaly neveztek ki a SZTE Klinikai Központ elnökévé. Németh váratlanul lépett színre a kampányban Nemesi Pál mellett, az ő egészségügyi szakértőjeként. Majd később a választási honlapról az is kiderült, hogy a klinikai elnök a Fidesz listás jelöltje is, ekként be is jutott a közgyűlésbe.

Megkerestük a klinikai elnököt, hogy a közgyűlésben milyen szakmai tervekkel indul majd (a kampányban Nemesi oldalán a gyógyszerek ingyenes házhozszállításáról, illetve olcsóbb labordíjakról beszéltek), de nem kaptunk választ. Az elnök csak annyit üzent sajtósával, hogy a kérdéseink a közgyűlés megalakulása után lesznek aktuálisak. Ezt a választ kaptuk arra a kérdésünkre is, hogy indul-e a klinikai elnöki posztra kiírt pályázaton, amelyre október 25-ig lehet pályázni. Németh tavaly szeptemberben került Szegedre, miután júniusban leváltották az Egészségügyi Ellátó Központ éléről.

A hvg.hu információ szerint az ügyben végleges döntés vasárnap várható, akkora hívták ugyanis össze a Fidesz helyi erős embereit. Lényegében itt dől majd el, hogy kinek, milyen konzekvenciát kell levonnia magára nézve, és ki, hogyan folytathatja a munkáját – árulta el egy helyi forrásunk.