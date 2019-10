Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a472a599-aab3-4954-baaa-ff5d8c6b640e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai légierő teljesen lerombolta a Szíria északi részén lévő al-Kulaib amerikai légitámaszpontot.","shortLead":"Az amerikai légierő teljesen lerombolta a Szíria északi részén lévő al-Kulaib amerikai légitámaszpontot.","id":"20191020_Sajat_legitamaszpontjukat_bombaztak_szet_Sziriaban_az_amerikaiak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a472a599-aab3-4954-baaa-ff5d8c6b640e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd23b14-138c-4dc6-bde3-e4e08ef86bf2","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_Sajat_legitamaszpontjukat_bombaztak_szet_Sziriaban_az_amerikaiak","timestamp":"2019. október. 20. 18:45","title":"Saját légitámaszpontjukat bombázták szét Szíriában az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség kéri a lakosságot, szóljon, ha látta valaki.\r

\r

","shortLead":"A rendőrség kéri a lakosságot, szóljon, ha látta valaki.\r

\r

","id":"20191021_Tobb_mint_egy_honapja_tunt_el_Sopronban_a_12_eves_Kristof","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d77e53c8-2c22-4266-b337-7764a789bc10","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Tobb_mint_egy_honapja_tunt_el_Sopronban_a_12_eves_Kristof","timestamp":"2019. október. 21. 07:57","title":"Több mint egy hónapja tűnt el Sopronban a 12 éves Kristóf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A staffordi árverésen elkelt motort csak Holy Davidsonnak, azaz Szent Davidsonnak becézik. Ez már a második pápai Harley-Davidson, amit elárvereznek.\r

\r

","shortLead":"A staffordi árverésen elkelt motort csak Holy Davidsonnak, azaz Szent Davidsonnak becézik. Ez már a második pápai...","id":"20191021_Ugandai_arvahaz_es_iskola_epul_a_Ferenc_papa_alairasat_viselo_elarverezett_HarleyDavidson_arabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c664e2e2-d3d2-4e52-ba2e-62657e9434e4","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Ugandai_arvahaz_es_iskola_epul_a_Ferenc_papa_alairasat_viselo_elarverezett_HarleyDavidson_arabol","timestamp":"2019. október. 21. 12:36","title":"Ugandai árvaház és iskola épül a Ferenc pápa által aláírt Harley-Davidson árából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a72f69-6028-4538-a45a-06ad91498fa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple az év elején bemutatott egy átdolgozott AirPods fülhallgatót, de a kütyü zajszűrős verziójával még mindig adós. Állítólag két hét múlva ezt is meglátja a közönség.","shortLead":"Az Apple az év elején bemutatott egy átdolgozott AirPods fülhallgatót, de a kütyü zajszűrős verziójával még mindig...","id":"20191019_apple_airpods_pro_fullhalgato_aktiv_zajszures","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6a72f69-6028-4538-a45a-06ad91498fa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74638b69-b4c1-4e21-9a9e-caa82161d207","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_apple_airpods_pro_fullhalgato_aktiv_zajszures","timestamp":"2019. október. 19. 19:03","title":"Nagy durranásra készülhet napokon belül az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b968ede2-e2ae-402d-8e3e-3e407e3f2af4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Október 22-en tartják az új japán császár, Naruhito koronázási ceremóniáját, aki az 1989 és 2019 között uralkodó Akihito császár legidősebb fia.","shortLead":"Október 22-en tartják az új japán császár, Naruhito koronázási ceremóniáját, aki az 1989 és 2019 között uralkodó...","id":"20191020_Parbeszed_a_sinto_vallassal__kedden_lesz_Naruhito_koronazasi_ceremoniaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b968ede2-e2ae-402d-8e3e-3e407e3f2af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8a5b18-1a6c-4d4b-b34e-3b414f2a41c7","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Parbeszed_a_sinto_vallassal__kedden_lesz_Naruhito_koronazasi_ceremoniaja","timestamp":"2019. október. 20. 16:32","title":"Párbeszéd a sintó vallással - kedden lesz Naruhito koronázási ceremóniája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75754ba-90ed-4c0a-aef8-5ea56e2f9a26","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: kilépés, támadás, kipcsak, lázadás, alku. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20191020_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely_es_egy_gulyasNapoleon_kipcsak_dacsaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b75754ba-90ed-4c0a-aef8-5ea56e2f9a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbb9ca3-e758-4125-a63f-76d7c81c07cf","keywords":null,"link":"/360/20191020_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely_es_egy_gulyasNapoleon_kipcsak_dacsaja","timestamp":"2019. október. 20. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely és a kipcsak dácsák remetéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfc002a-bd1e-4c92-a3f8-e1291652237f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma dönt a Parlament a DK-s Varju László mentelmi jogának felfüggesztéséről, a képviselő sajtótájékoztatóján azt mondta, koncepciós eljárásnak véli a vádakat. A gyanú szerint a képviselő fizetett volna egy másik jelöltnek 2018-ban, hogy lépjen vissza a javára. \r

\r

","shortLead":"Ma dönt a Parlament a DK-s Varju László mentelmi jogának felfüggesztéséről, a képviselő sajtótájékoztatóján azt mondta...","id":"20191021_Varju_Laszlo_Ez_koncepcios_eljaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cfc002a-bd1e-4c92-a3f8-e1291652237f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e927cd72-a6a8-4252-a511-7e0685b97fce","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Varju_Laszlo_Ez_koncepcios_eljaras","timestamp":"2019. október. 21. 12:43","title":"Varju László: \"Ez koncepciós eljárás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0270ca-2eaf-4fca-9b50-b0e40fece409","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gáspár Lacinak kellet kizavarni a stúdióból a dühös versenyzőt, de ekkor már közönség is skandálta, hogy „Menj ki!”.\r

\r

","shortLead":"Gáspár Lacinak kellet kizavarni a stúdióból a dühös versenyzőt, de ekkor már közönség is skandálta, hogy „Menj ki!”.\r

\r

","id":"20191020_Mikrofont_dobalt_a_zsurire_kiakadt_versenyzo_az_XFaktorban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd0270ca-2eaf-4fca-9b50-b0e40fece409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b97954-4205-41fe-a90a-d73d898f15cf","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Mikrofont_dobalt_a_zsurire_kiakadt_versenyzo_az_XFaktorban","timestamp":"2019. október. 20. 14:04","title":"Balhé az X-Faktorban: tombolt és mikrofont dobált a zsűrire kiakadt versenyző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]