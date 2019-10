Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Annyi biztos, hogy az Egyesült Államok akciót hajtott végre az Iszlám Állam vezetője ellen, de Donald Trump sejtelmes Twitter-üzenetet rakott ki utána. A CNN forrása szerint al-Bagdadi meghalt, magát robbantotta fel.","shortLead":"Annyi biztos, hogy az Egyesült Államok akciót hajtott végre az Iszlám Állam vezetője ellen, de Donald Trump sejtelmes...","id":"20191027_Az_USA_likvidalhatta_az_Iszlam_Allam_fejet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8257cd-559f-4cbf-8e05-0f1702528347","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Az_USA_likvidalhatta_az_Iszlam_Allam_fejet","timestamp":"2019. október. 27. 07:31","title":"Az USA likvidálhatta az Iszlám Állam fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2b13a7-aac9-4af5-b5a7-39035736c03a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált a zuglói polgármester arra, hogy néhány módosítással átláthatatlanabbá tenné a kerületi önkormányzatot. ","shortLead":"Reagált a zuglói polgármester arra, hogy néhány módosítással átláthatatlanabbá tenné a kerületi önkormányzatot. ","id":"20191028_Horvath_Csaba_Zuglo_ezutan_is_atlathato_onkormanyzat_marad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af2b13a7-aac9-4af5-b5a7-39035736c03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28996da5-820d-46e3-a2ad-45af42fbfe83","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Horvath_Csaba_Zuglo_ezutan_is_atlathato_onkormanyzat_marad","timestamp":"2019. október. 28. 06:20","title":"Horváth Csaba: Zugló ezután is átlátható önkormányzat marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14905489-e01d-44af-aac5-24572b7b70c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elveszítheti többségét az ellenzék Kőbányán, a bíróság ugyanis a szavazatok újraszámolását rendelte el az egyik egyéni választókerületben - jelentette az RTL híradója. ","shortLead":"Elveszítheti többségét az ellenzék Kőbányán, a bíróság ugyanis a szavazatok újraszámolását rendelte el az egyik egyéni...","id":"20191027_Kobanyan_bukhatja_a_tobbseget_az_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14905489-e01d-44af-aac5-24572b7b70c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf91995-b6b3-4d07-8b43-5cf583ca8428","keywords":null,"link":"/itthon/20191027_Kobanyan_bukhatja_a_tobbseget_az_ellenzek","timestamp":"2019. október. 27. 20:57","title":"Kőbányán bukhatja a többséget az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy Joker telitalálat van az ötös lottón.","shortLead":"Egy Joker telitalálat van az ötös lottón.","id":"20191026_Megvannak_a_lottoszamok_joker_telitalalat_is_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb4f3b4-ca4d-48a0-be08-10eab666e89c","keywords":null,"link":"/itthon/20191026_Megvannak_a_lottoszamok_joker_telitalalat_is_van","timestamp":"2019. október. 26. 19:48","title":"Megvannak a lottószámok, joker telitalálat is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce3acf9-6351-4939-a933-945cd0f91e39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Állítása szerint a pilóták a fülkéből, élőképen nézték a kamera felvételeit. ","shortLead":"Állítása szerint a pilóták a fülkéből, élőképen nézték a kamera felvételeit. ","id":"20191027_Southwest_Airlines_repulogep_bekamerazott_vece","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ce3acf9-6351-4939-a933-945cd0f91e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb3669d-081c-43c3-9e6f-d8a1a9fd2ea1","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Southwest_Airlines_repulogep_bekamerazott_vece","timestamp":"2019. október. 27. 13:56","title":"Perel egy légiutas-kísérő, mert bekamerázott vécét talált a Southwest Airlines egyik járatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d175bf-2163-403e-8764-003ed216753d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tervezettnél hamarabb kezdődik az új Tesla crossover, a Model Y gyártása, s aki akarja, már meg is rendelheti a Model 3 több elemét felhasználó új kocsit az elektromos autógyár internetes oldalán.","shortLead":"A tervezettnél hamarabb kezdődik az új Tesla crossover, a Model Y gyártása, s aki akarja, már meg is rendelheti a Model...","id":"20191027_Hamarabb_kezdodhet_az_uj_Tesla_a_Model_Y_gyartasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22d175bf-2163-403e-8764-003ed216753d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a02bc3-2b49-4b88-8d75-2c8af2ebb7e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Hamarabb_kezdodhet_az_uj_Tesla_a_Model_Y_gyartasa","timestamp":"2019. október. 27. 18:59","title":"Hamarabb kezdődhet az új Tesla, a Model Y gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"044c0e39-285e-47aa-ab4e-34e8765e1634","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ALDE egyik alelnökévé választották a momentumos politikust","shortLead":"Az ALDE egyik alelnökévé választották a momentumos politikust","id":"20191026_Berg_Daniel_a_Momentum_tagja_lett_az_europai_liberalis_part_egyik_alelnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=044c0e39-285e-47aa-ab4e-34e8765e1634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1569bfb6-5ac8-49bc-aa83-fdbded31cf70","keywords":null,"link":"/itthon/20191026_Berg_Daniel_a_Momentum_tagja_lett_az_europai_liberalis_part_egyik_alelnoke","timestamp":"2019. október. 26. 14:40","title":"Berg Dániel, a Momentum tagja lett az európai liberális párt egyik alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2898b79c-b5a0-44d5-b8b5-b596e7cf78db","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb kutatás támasztja alá, hogy az autizmus kialakulásában szerepet játszik egyes agyterületek gyulladása és az immunrendszer zavara.","shortLead":"Újabb kutatás támasztja alá, hogy az autizmus kialakulásában szerepet játszik egyes agyterületek gyulladása és...","id":"20191027_autizmus_kialakulasa_gyulladas_immunrendszer_zavara_il_18_gyulladasgatlo_citokin_il_37","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2898b79c-b5a0-44d5-b8b5-b596e7cf78db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a687c35d-5346-46f4-9e2e-7dc51f661a61","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_autizmus_kialakulasa_gyulladas_immunrendszer_zavara_il_18_gyulladasgatlo_citokin_il_37","timestamp":"2019. október. 27. 16:03","title":"Miért alakul ki sok gyereknél autizmus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]