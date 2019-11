Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4293075-6a01-4452-a8e0-57f9606c305e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Itthon terjeszkedne a spanyol gyökerű Mr Jeff.","shortLead":"Itthon terjeszkedne a spanyol gyökerű Mr Jeff.","id":"20191105_startup_magyarorszag_mosas_mr_jeff","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4293075-6a01-4452-a8e0-57f9606c305e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"782e9f08-9ba2-4df5-9469-b4f8bfe4faaa","keywords":null,"link":"/kkv/20191105_startup_magyarorszag_mosas_mr_jeff","timestamp":"2019. november. 05. 13:23","title":"Magyarországra jön a startup, amely azt mondja, hogy lemondhatunk a mosásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolc évre visszamenőleg. Az elnök korábban nem volt hajlandó erre, most már az ügyészség kötelezi rá.","shortLead":"Nyolc évre visszamenőleg. Az elnök korábban nem volt hajlandó erre, most már az ügyészség kötelezi rá.","id":"20191104_donald_trump_adobevallas_new_york_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15049d5b-c804-47b3-a0c7-b474dd2f24da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_donald_trump_adobevallas_new_york_ugyeszseg","timestamp":"2019. november. 04. 18:06","title":"Szorul a hurok Trump nyaka körül, át kell adnia az adóbevallásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadó az ablakon át jött. A megerőszakolt nő két barátnőjével érkezett Budapestre.","shortLead":"A támadó az ablakon át jött. A megerőszakolt nő két barátnőjével érkezett Budapestre.","id":"20191104_sved_lany_budapest_vii_kerulet_szexualis_eroszak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05cc373-7092-43d7-88e5-0d1085c38a6a","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_sved_lany_budapest_vii_kerulet_szexualis_eroszak","timestamp":"2019. november. 04. 16:19","title":"Megerőszakolhattak egy svéd lányt egy belvárosi lakásban Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerős az NVI döntése. A megismételt szavazásokon ugyanazok a jelöltek indulhatnak.","shortLead":"Jogerős az NVI döntése. A megismételt szavazásokon ugyanazok a jelöltek indulhatnak.","id":"20191104_onkormanyzati_valasztas_megismetlese_10_telepules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7ef428-81da-49d6-9804-99ec06e36494","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_onkormanyzati_valasztas_megismetlese_10_telepules","timestamp":"2019. november. 04. 13:40","title":"10 településen is megismétlik a választást most vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab6ecc3-7a29-4caf-90f9-0ffc293af308","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az utóbbi években leginkább botrányokkal került a hírekbe a Tesla, most a tervezettnél előbb nyit gyárat Sanghajban és dobja piacra új crossoverét.","shortLead":"Az utóbbi években leginkább botrányokkal került a hírekbe a Tesla, most a tervezettnél előbb nyit gyárat Sanghajban és...","id":"201944__alegujabb_tesla__gigagyarak__kinai_teszt__felszallo_agban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ab6ecc3-7a29-4caf-90f9-0ffc293af308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1430e95b-428c-4697-a8a3-4c9c289fbd34","keywords":null,"link":"/360/201944__alegujabb_tesla__gigagyarak__kinai_teszt__felszallo_agban","timestamp":"2019. november. 04. 13:00","title":"Megtáltosodott a Tesla, beindította a kínai gyárát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jean-Claude Juncker emlékezik, Hosszú Katinkáról nem a rekordjai miatt esik szó, veszélyben a Lajkó Félix-koncertek. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Jean-Claude Juncker emlékezik, Hosszú Katinkáról nem a rekordjai miatt esik szó, veszélyben a Lajkó Félix-koncertek...","id":"20191104_Radar360_Orban_lediktatorozasanak_tortenete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"947e314b-5a66-49bd-9026-7f6f4cac1c08","keywords":null,"link":"/360/20191104_Radar360_Orban_lediktatorozasanak_tortenete","timestamp":"2019. november. 04. 17:30","title":"Radar360: Orbán lediktátorozásának története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00208e0-a787-48cd-918f-43909741067d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerbia felől érkezett az egyébként is elég feltűnő autó. ","shortLead":"Szerbia felől érkezett az egyébként is elég feltűnő autó. ","id":"20191104_Egy_lopott_Mercedes_G500_nem_eppen_hetkoznapi_fogas_a_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b00208e0-a787-48cd-918f-43909741067d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ca89eb-971a-4eac-b864-decd4e702bae","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_Egy_lopott_Mercedes_G500_nem_eppen_hetkoznapi_fogas_a_hataron","timestamp":"2019. november. 04. 09:40","title":"Egy lopott Mercedes G500 nem éppen hétköznapi fogás a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e91a73-df30-46c7-a08f-1257825dc8f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pénteken a déli órákban Péterrévén, a temető melletti utcában kirabolták Lajkó Félix hegedűművészt.","shortLead":"Pénteken a déli órákban Péterrévén, a temető melletti utcában kirabolták Lajkó Félix hegedűművészt.","id":"20191104_Lajko_Felix_160_millios_hegedu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80e91a73-df30-46c7-a08f-1257825dc8f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8e6217-7059-4beb-a818-85613f370560","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Lajko_Felix_160_millios_hegedu","timestamp":"2019. november. 04. 13:57","title":"Ellopták Lajkó Félix 160 milliós hegedűjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]