Politikailag kulcsfontosságú, a mindennapjaink szempontjából talán a parlamenti választásnál is fontosabb – október 13-án polgármestereket, helyi képviselőket választ Magyarország. Kövesse a hvg.hu-val a kampány eseményeit, idézzen fel régi ígéreteket és vesse össze az újakkal, figyelje velünk a legizgalmasabb csatákat – beleértve Budapest ellenzéki ostromát és a hatalom védekezését.

Nincs könnyű dolga Ferencváros frissen megválasztott független polgármesterének. Persze a hivatalba lépése előtti jelekből – a választás eredmény megtámadásából, az átadás előtt kiürített iratos polcokból, fideszes elődje visszautasított kézfogásából, és a félig belülről indított lejáratási kísérletekből – nyilván korábban is következtetni lehetett erre, de Baranyi Krisztinának pillanatnyilag nem a vesztes kormánypárt emberei, hanem az elvileg mögötte álló ellenzéki pártok okozzák a nagyobb fejtörést.

© hvg.hu

A Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP (valamint a Jobbik hallgatólagos) támogatásával indult politikusnál – mint emlékezetes – már az is kevésen múlt, hogy közös jelöltként egyáltalán kiállhatott a városrészt nyolc éve irányító fideszes Bácskai Jánossal: hiába volt a közvélemény-kutatások szerint a legismertebb és legnépszerűbb a szóba került ellenzéki jelöltek közül, egy homályos helyi MSZP–Momentum-alku miatt júliusig úgy tűnt, hogy a nála jóval kevésbé ismert, ex-LMP-s Jancsó Andreát indítja az ellenzéki összefogás. Mivel ez gyakorlatilag egyenértékűnek tűnt azzal, hogy az ellenzék önként feladja az egyébként nyerhető kerületet, a Jancsó mögött álló Momentum–MSZP–Párbeszéd és a Jobbik az utolsó pillanatban végül abban egyezett meg a Baranyi mögött felsorakozott LMP-vel, a helyi Kulcs Egyesülettel és a Magyar Kétfarkú Kutya Párttal (MKKP), hogy a főpolgármesterjelölt-választáshoz hasonló előválasztás döntse el, ki legyen a jelölt.

Az augusztus közepi szavazást nagy fölénnyel Baranyi nyerte, így az októberi választás előtt az összes ellenzéki párt az ő kampányát segítette, amiért viszont most benyújtották a számlát: Baranyi Krisztinának a hivatalba lépése után információink szerint öt alpolgármesteri és közel negyven külső bizottsági posztra tettek erős ajánlást – rengetegre közülük az a DK és az MSZP, amely mindössze 2-2 képviselői helyet (vagyis a 11 ellenzéki mandátumból mindössze 4-et) szerzett a testületben. A két rivális baloldali párt ráadásul nemcsak önálló frakciót, hanem frakciószövetséget is készül alakítani, így a „saját jogú” helyeken túl a frakciószövetségként is igényt tartanának bizottsági helyekre.

A polgármester viszont nem szeretné, ha elburjánzanának a kerületben a (pláne a politikai alapon kirótt) tisztségek, ami ráadásul "kifelé" is az ő hitelét rombolná, hiszen a kampányban azt hirdette, hogy meg kell szüntetni a politikai alapon „eltartottakat” az önkormányzatnál.

Az átadás-átvétel dokumentumai a IX. kerületben © Facebook

Bár alpolgármesterből Baranyi Krisztina eredetileg sem akart volna többet két főállásúnál és egy külsősnél (társadalmi megbízatásúnál, aki nem tagja a képviselő-testületnek), végül lehet, hogy egy plusz eggyel kell beérnie: erősen úgy tűnik ugyanis, hogy a megválasztása után is folytatódik ugyanaz a harc, ami a nyár eleji jelöltállításkor alakult ki közte és az ellenzéki pártok között.

A polgármester információink szerint két, a kampányban őt sokat segítő ellenzéki képviselőt javasolt alpolgármesternek: a kerület 3-as választókörzetében megválasztott LMP-s Reiner Rolandot és az 1-es körzetben győztes, momentumos Mátyás Ferencet. Csakhogy Mátyás – részben magánéleti okokra hivatkozva – nem fogadta el a jelöltséget, a Momentum helyi szervezete szerda reggeli tanácskozásán pedig úgy döntött, hogy a nyári előválasztáson alulmaradt Jancsó Andreát javasolja helyette alpolgármesternek – akit pedig Baranyi eredetileg tudatosan távol akart tartani a tisztségtől.

A Momentumban nagyrészt úgy látják, hogy a mostani patthelyzet mögött a két politikus személyes konfliktusa áll, és ezt elsősorban nekik, kettőjüknek kellene fel-, illetve megoldaniuk. A korábbiak alapján azonban itt többről lehet szó a személyes konfliktusnál: több forrásból származó információink szerint Jancsó jó kapcsolatot ápol a ferencvárosi MSZP vezetőjével. Pál Tibor kormánypárti kapcsolataira és a kerületi vezetőkhöz köthető két éve feltárt parkolási botrányban való érintettségére Baranyi számtalanszor utalt korábban, azt pedig, hogy Jancsó neve nyár elején Pál javaslatára került egyáltalán elő a helyben sokkal aktívabb és ismertebb Baranyiéval szemben, nehéz volt másként értelmezni, mint hogy az MSZP helyi elnöke minden követ igyekszik megmozgatni, ne a visszaéléseket feltárni igyekvő kerületi ellenlábasa legyen az ellenzék közös jelöltje.

Baranyi Krisztina és Jancsó Andrea az előválasztási vitán Ferencvárosban © Fazekas István

A Momentum szóvivője, Hajnal Miklós a hvg.hu-nak a kialakult helyzetről szerdán azt mondta: a párt országos elnöksége nem szól bele a ferencvárosi folyamatokba, de azt fontosnak tartják, hogy olyasvalaki legyen a párt alpolgármester-jelöltje, akit a helyi szervezet is támogat, és saját maga is ambicionálja is posztot. E két feltétel viszont egyvalakire illik: Jancsó Andreára, aki a helyi szervezet előtt szerdán megerősítette, hogy ha Mátyás nem, ő vállalja a tisztséget.

Baranyi Krisztina, aki a választás után mind a tizenegy megválasztott ellenzéki képviselővel elbeszélgetett, információink szerint múlt héten egy frissen megalakuló szociális munkacsoport vezetését ajánlotta fel egykori riválisának, a momentumos politikus pedig négyszemközt nem jelezte, hogy elégedetlen lenne ezzel. Jancsó Andrea csütörtök délelőtt megy újra tárgyalni a polgármesterhez: a politikus a megbeszélés előtt nem akart nyilatkozni, de a hvg.hu kérdésére, hogy a fejleményeknek megfelelően alpolgármesteri helyet kér-e majd a kerület vezetőjétől, azt mondta: a szociális terület – vagyis aminek az irányítására Baranyi Krisztina felkérte – korábban sosem volt az alpolgármesterinél alacsonyabb szinten képviselve Ferencvárosban. A kettőjük korábbi konfliktusait firtató kérdésünkre Jancsó Andrea azt monda: ő korábban és most is nyitott rá, hogy a kerület érdekében felülemelkedjenek ezen.

A fent említett, az ellenzéki pártok között még a nyári jelöltállításkor kötött homályos alkuk amúgy a Momentumon túl is fejfájást okoznak a párton kívüli polgármesternek: a Jobbik egyetlen képviselője információink szerint szintén egy ilyen, előválasztáskor kötött állítólagos egyezségre hivatkozva már a megnyert választás éjszakáján bejelentkezett egy alpolgármesteri posztért, de az MSZP egy végül Baranyiék embere javára visszalépett egykori képviselőjelöltje is egy hasonlóra hivatkozva követelte magának a pozíciót.

© Máté Péter

Nem maradt ki a posztért folyó harcokból természetesen az MSZP és a DK sem: a négyfős frakciószövetség a DK képviselőjét, Csóti Zsombort ültetné az egyik az alpolgármesteri székbe. A két baloldali párt információink szerint azon az alapon tart igényt erre, hogy ha a képviselő-testület két ellenzéki frakciójának egyike – a négy momentumost, egy LMP-st, egy párbeszédest és egy jobbikost tömörítő "új pólus" – adja az egyik alpolgármestert, akkor evidens, hogy ők adják a másikat. Csóti Zsombor a hvg.hu-nak azt mondta: bár az iméntiekben "van logika",

nem a pozíciókról szól a történet, hanem arról, hogy az MSZP és a DK négy egyéni körzetből adott képviselőt, és az itt élő választók megérdemlik, hogy megfelelő súllyal legyenek képviselve.

A pakliban pillanatnyilag az is benne van, hogy a polgármester ellenáll a pártok nyomásgyakorlásának és sem a Momentumnak nem ad „pót”-alpolgármesteri posztot, sem a többi pártnak, hanem az eredeti tervében is szereplő LMP-s Reiner Rolandot javasolja egyetlen főállású alpolgármesternek. A külsős, társadalmi megbízatású alpolgármesterként információink szerint azonban mindenképp Döme Zsuzsát, a Kétfarkú Kutya Párt társelnökét látná szívesen – aki alighanem a kétfarkúak legmagasabb posztra jutó politikusa lenne ezzel.

Baranyi Krisztina ezen túl három tanácsnoki posztot létesítene és több – civilekkel, szakértőkkel is kibővült – szakmai munkacsoportra alapozná a munkát a jövőben, tanácsadójának pedig a kerület 2010 előtti polgármesterét, Gegesy Ferencet kérte fel.