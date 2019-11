Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"555af51b-a4ce-4cc2-8779-7f579df5fa00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint az üzemeltető több szabályt is megszegett.","shortLead":"Az ügyészség szerint az üzemeltető több szabályt is megszegett.","id":"20191109_Vadat_emeltek_varpalotai_hintabaleset_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=555af51b-a4ce-4cc2-8779-7f579df5fa00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e14871-9d03-4c22-afd8-22e16e1eb4fa","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Vadat_emeltek_varpalotai_hintabaleset_ugyeben","timestamp":"2019. november. 09. 19:20","title":"Vádat emeltek várpalotai hintabaleset ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99df0ca1-c5c3-4198-9c17-976334501bd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mindössze 3 500 kilométeres futásteljesítménnyel hirdetett NDK kisautó nem is kerül sokba.","shortLead":"A mindössze 3 500 kilométeres futásteljesítménnyel hirdetett NDK kisautó nem is kerül sokba.","id":"20191110_idokapszulanak_tunik_ez_az_alig_hasznalt_komaromi_trabant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99df0ca1-c5c3-4198-9c17-976334501bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d420a5-1424-45eb-948c-5f3942b8a7fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_idokapszulanak_tunik_ez_az_alig_hasznalt_komaromi_trabant","timestamp":"2019. november. 10. 06:41","title":"Időkapszulának tűnik ez az alig használt komáromi Trabant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff07a61e-9734-4a00-9783-4e9c363cdfbb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Belsőégésű motorok meghajtására alkalmas üzemanyagot szén-dioxidból és vízből gyártó állomást adtak át Németországban.","shortLead":"Belsőégésű motorok meghajtására alkalmas üzemanyagot szén-dioxidból és vízből gyártó állomást adtak át Németországban.","id":"20191109_szendioxidbol_es_vizbol_keszulo_e_uzemanyag_toltoallomas_nemetorszag_szintetikus_uzemanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff07a61e-9734-4a00-9783-4e9c363cdfbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc2cb2d-b3e9-4562-be80-b603ea07594c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_szendioxidbol_es_vizbol_keszulo_e_uzemanyag_toltoallomas_nemetorszag_szintetikus_uzemanyag","timestamp":"2019. november. 09. 18:03","title":"Beindították az első töltőállomást, ami vízből a szén-dioxidból és vízből csinál üzemanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bfbdf83-d023-4f18-b9fc-90d51845118f","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Válságkommunikáció gyanánt küldött vészjelzést a jegybanknak Mészáros Lőrinc tőzsdei vállalata, az Opus Global, mondván: jogellenes tranzakciók történtek a részvényeivel.","shortLead":"Válságkommunikáció gyanánt küldött vészjelzést a jegybanknak Mészáros Lőrinc tőzsdei vállalata, az Opus Global...","id":"201945__opus_global__visszaeles__pozicioharc__kozpenzhanyad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bfbdf83-d023-4f18-b9fc-90d51845118f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd974e2-0001-4670-854a-a4ba7cd8da7b","keywords":null,"link":"/360/201945__opus_global__visszaeles__pozicioharc__kozpenzhanyad","timestamp":"2019. november. 11. 07:00","title":"Lejtőn a Mészáros körüli tőzsdei birodalom, oligarchák feszültek egymásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe33a11-e5dd-4fa7-9d97-8655c9d37222","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A város jelenleg a török hadsereg kezén van.","shortLead":"A város jelenleg a török hadsereg kezén van.","id":"20191110_Ismet_pokolgep_robbant_a_sziriai_TellAbjadnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fe33a11-e5dd-4fa7-9d97-8655c9d37222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecfd0133-3422-48cb-9c4b-93ada0e48029","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Ismet_pokolgep_robbant_a_sziriai_TellAbjadnal","timestamp":"2019. november. 10. 16:36","title":"Ismét pokolgép robbant a szíriai Tell-Abjadnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8101c33d-e361-4aa4-84e8-b19e4f526029","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fantasy világáért sokan rajonganak, így kifizetődő lehet olyan terméket fejleszteni, amely erre fókuszálva készül. A Dispel Dice minden várakozást felülmúlt.","shortLead":"A fantasy világáért sokan rajonganak, így kifizetődő lehet olyan terméket fejleszteni, amely erre fókuszálva készül...","id":"20191111_dispel_dice_jatekkocka_kickstarter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8101c33d-e361-4aa4-84e8-b19e4f526029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31dda99f-931b-4d04-94d2-098a75b89d2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_dispel_dice_jatekkocka_kickstarter","timestamp":"2019. november. 11. 09:03","title":"Megőrülnek a netezők pár apró kis kockáért, néhány nap alatt százmilliókat hoztak kitalálójuknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b154cb-b87e-425d-86c1-534f5099ef53","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Rekordot jelentő 1200 milliárd forintot hagyhatnak a magyarok a kereskedőknél az ünnepi időszakban.","shortLead":"Rekordot jelentő 1200 milliárd forintot hagyhatnak a magyarok a kereskedőknél az ünnepi időszakban.","id":"20191110_karacsony_koltes_unnepi_bevasarlas_vamos_gyorgy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7b154cb-b87e-425d-86c1-534f5099ef53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da79748a-63e6-442b-a3fa-45a715eb33b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_karacsony_koltes_unnepi_bevasarlas_vamos_gyorgy","timestamp":"2019. november. 10. 12:22","title":"Iszonyú összeget költhetünk karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2129ecce-5594-4d4b-bdb8-9122b766d1a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olaf Scholz német pénzügyminiszter úgy véli, el kell venni a jótékonysági intézményektől járó adó- és egyéb kedvezményeket azoktól a kluboktól és szervezetektől, amelyek csak férfiakat fogadnak be tagként. Ha a miniszter szándéka valóra válik, sport-, zenei és oktatási szervezetek százai kerülhetnek nehéz helyzetbe.","shortLead":"Olaf Scholz német pénzügyminiszter úgy véli, el kell venni a jótékonysági intézményektől járó adó- és egyéb...","id":"20191110_Elveszthetik_az_adokedvezmenyeket_a_nemet_csak_ferfiaknak_klubok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2129ecce-5594-4d4b-bdb8-9122b766d1a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c40ed4-c5c0-4254-a039-317f6454fe4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_Elveszthetik_az_adokedvezmenyeket_a_nemet_csak_ferfiaknak_klubok","timestamp":"2019. november. 10. 12:58","title":"Elveszthetik az adókedvezményeket a német „csak férfiaknak” klubok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]