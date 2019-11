Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"feb2f4c8-75a9-4c47-82fc-aa4d7ff72f59","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Egy kisgyereknek az otthona jelenti a világot, ezért megviselheti, ha nem láthatja többé. Ha gyerekünk szemével tekintünk a költözésre, sok mindent megtudunk, amivel segíthetünk neki hamarabb megszokni az új helyet.","shortLead":"Egy kisgyereknek az otthona jelenti a világot, ezért megviselheti, ha nem láthatja többé. Ha gyerekünk szemével...","id":"20191112_Tulelotippek_szuloknek_hogyan_magyarazzuk_el_a_gyereknek_a_koltozest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=feb2f4c8-75a9-4c47-82fc-aa4d7ff72f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08950170-d6e5-4bd7-b98e-8a0234647c2d","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191112_Tulelotippek_szuloknek_hogyan_magyarazzuk_el_a_gyereknek_a_koltozest","timestamp":"2019. november. 12. 14:15","title":"Túlélőtippek szülőknek: hogyan magyarázzuk el a gyereknek a költözést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da11af0f-be91-4ebb-8489-d8a0a8c9b570","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt év alatt 160 napja ragadt benn a polgármesternek, most ez több millió forintot ért. ","shortLead":"Öt év alatt 160 napja ragadt benn a polgármesternek, most ez több millió forintot ért. ","id":"20191112_Tobbmillios_szabadsagmegvaltassal_tavozik_az_erdi_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da11af0f-be91-4ebb-8489-d8a0a8c9b570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a504f49b-890f-4046-b668-211999efbbca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191112_Tobbmillios_szabadsagmegvaltassal_tavozik_az_erdi_polgarmester","timestamp":"2019. november. 12. 10:41","title":"Többmilliós szabadságmegváltással távozik az érdi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e0c0e1-9663-4802-88ac-8f5284b7f19b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Delta egykori műsorvezetője Goldmark Péter Károly-díjat kapott.","shortLead":"A Delta egykori műsorvezetője Goldmark Péter Károly-díjat kapott.","id":"20191111_Kituntettek_Kudlik_Juliat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16e0c0e1-9663-4802-88ac-8f5284b7f19b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96ec408-3ec5-43e7-847a-8f90f6aa58f3","keywords":null,"link":"/elet/20191111_Kituntettek_Kudlik_Juliat","timestamp":"2019. november. 11. 17:27","title":"Kitüntették Kudlik Júliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"030186f1-d423-4a59-8878-11cdbccdc958","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Graz és Linz után Bad Ischl révén kerülhet Ausztria újra a figyelem központjába.","shortLead":"Graz és Linz után Bad Ischl révén kerülhet Ausztria újra a figyelem központjába.","id":"20191112_Egy_osztrak_varos_is_Europa_kulturalis_fovarosa_lehet_2024ben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=030186f1-d423-4a59-8878-11cdbccdc958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8abaa914-7aeb-4879-a91e-7f87755b4f0c","keywords":null,"link":"/kultura/20191112_Egy_osztrak_varos_is_Europa_kulturalis_fovarosa_lehet_2024ben","timestamp":"2019. november. 12. 15:11","title":"Egy osztrák város is Európa kulturális fővárosa lehet 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccca2863-fe37-470f-a23c-76aab0c3b27b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Facebookkal kezdte, aztán jött az Instagram. Most pedig a YouTube-on a sor.","shortLead":"A Facebookkal kezdte, aztán jött az Instagram. Most pedig a YouTube-on a sor.","id":"20191111_gyurcsany_ferenc_youtube_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccca2863-fe37-470f-a23c-76aab0c3b27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f93e78-3aad-4677-b917-569f72abe0ad","keywords":null,"link":"/elet/20191111_gyurcsany_ferenc_youtube_video","timestamp":"2019. november. 11. 19:55","title":"Gyurcsány Ferenc YouTube-videókat fog gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e7bd46-2b51-4498-ae38-fff48ea4334c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Alfred Hitchcock kedvenc színésznőjének a karrierje és az élete is váratlanul ért véget. ","shortLead":"Alfred Hitchcock kedvenc színésznőjének a karrierje és az élete is váratlanul ért véget. ","id":"20191112_90_eves_lenne_Grace_Kelly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53e7bd46-2b51-4498-ae38-fff48ea4334c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603d5550-3113-4cba-9a23-79e08379341a","keywords":null,"link":"/elet/20191112_90_eves_lenne_Grace_Kelly","timestamp":"2019. november. 12. 08:55","title":"90 éves lenne Grace Kelly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0580213c-0c8a-4727-818e-3244dfe5ec0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azóta, hogy az Apple kivette kínálatából a 17”-os modellt, be kellett érni a 15”-ossal. Hamarosan viszont jöhet egy nagyobb, 16”-os laptop, amit valójában már előző hónapra vártak.","shortLead":"Azóta, hogy az Apple kivette kínálatából a 17”-os modellt, be kellett érni a 15”-ossal. Hamarosan viszont jöhet...","id":"20191112_16_colos_apple_macbook_pro_megjelenes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0580213c-0c8a-4727-818e-3244dfe5ec0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4de2aa-1f86-4f6b-acd8-07bdb29f2e3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_16_colos_apple_macbook_pro_megjelenes","timestamp":"2019. november. 12. 11:33","title":"Napokon belül jöhet az Apple új, nagy kijelzős MacBook Prója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kormányhivatali változások jönnek, orosz pénzek a brit konzervatívoknál és menekülő elnök Bolíviában. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Kormányhivatali változások jönnek, orosz pénzek a brit konzervatívoknál és menekülő elnök Bolíviában. Ez a hvg360...","id":"20191112_Radar360_Meszaros_valtoztat_az_energiapiacon_Gyurcsany_youtuber_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ae6c51-5b61-4c92-bfc6-1015cd3efbea","keywords":null,"link":"/360/20191112_Radar360_Meszaros_valtoztat_az_energiapiacon_Gyurcsany_youtuber_lett","timestamp":"2019. november. 12. 08:00","title":"Radar360: Mészáros változtat az energiapiacon, Gyurcsány youtuber lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]