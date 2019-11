Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b12cb60e-3a9f-41fd-92b9-68d5401e09ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sz. Iván tavaly szabadult feltételesen a 13 éves börtönbüntetéséből, a múlt héten viszont kerítés gyanúja miatt a rendőrök előállították. Ha jogerősen elítélik, akkor le kell ülnie a maradék 4,5 évet is.","shortLead":"Sz. Iván tavaly szabadult feltételesen a 13 éves börtönbüntetéséből, a múlt héten viszont kerítés gyanúja miatt...","id":"20191118_A_Cozmagyilkossag_egyik_resztvevojet_vihettek_be_kerites_miatt_a_rendorok_Enyingrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b12cb60e-3a9f-41fd-92b9-68d5401e09ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a24d5b-d935-4c40-a10d-a2d356c66fd0","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_A_Cozmagyilkossag_egyik_resztvevojet_vihettek_be_kerites_miatt_a_rendorok_Enyingrol","timestamp":"2019. november. 18. 11:07","title":"A Cozma-gyilkosság egyik résztvevőjét kaphatták el prostituált futtatása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos vádakat fogalmazott meg az ügyészség a fideszes politikussal szemben.","shortLead":"Súlyos vádakat fogalmazott meg az ügyészség a fideszes politikussal szemben.","id":"20191118_simonka_vadirat_parlament_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f99da585-bc48-4bd1-8ff7-32fbb110e2a0","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_simonka_vadirat_parlament_ugyeszseg","timestamp":"2019. november. 18. 10:42","title":"Simonka még törvényt is módosíttatott a saját érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b3ff090-868d-4d1e-b11d-454657bf4ecf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pontosabban a tiszta oxigénért, egy bárban.","shortLead":"Pontosabban a tiszta oxigénért, egy bárban.","id":"20191117_Annyira_szennyezett_a_levego_Indiaban_hogy_az_emberek_mar_fizetnek_is_a_tisztaert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b3ff090-868d-4d1e-b11d-454657bf4ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1dc993a-78d2-49ef-a2d1-fb93c46ee939","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_Annyira_szennyezett_a_levego_Indiaban_hogy_az_emberek_mar_fizetnek_is_a_tisztaert","timestamp":"2019. november. 17. 16:17","title":"Annyira szennyezett a levegő Indiában, hogy az emberek már fizetnek is a tisztáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616f5980-8a03-43fc-a178-c30f76dfe7a5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Avagy mentsük meg a gyerekeket a jelenlegi oktatástól - véli klinikai és neveléslélektani szakpszichológus szerzőnk.","shortLead":"Avagy mentsük meg a gyerekeket a jelenlegi oktatástól - véli klinikai és neveléslélektani szakpszichológus szerzőnk.","id":"20191117_Gyarmathy_Eva_We_dont_need_your_education","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=616f5980-8a03-43fc-a178-c30f76dfe7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73302959-e91a-44a3-bb7b-2c5cfa313765","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191117_Gyarmathy_Eva_We_dont_need_your_education","timestamp":"2019. november. 17. 20:15","title":"Gyarmathy Éva: „We don’t need your education”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a7d480-82e5-4e02-a632-28dab46297de","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az 1974-ben lemondott Richard Nixon amerikai elnök ellen folytatott alkotmányos felmentési eljáráshoz hasonlította Nancy Pelosi házelnök az amerikai képviselőház három bizottságában most folytatott meghallgatás-sorozatot.","shortLead":"Az 1974-ben lemondott Richard Nixon amerikai elnök ellen folytatott alkotmányos felmentési eljáráshoz hasonlította...","id":"20191118_A_Nixon_elleni_eljarashoz_hasonlitotta_Nancy_Pelosi_a_most_zajlo_meghallgatassorozatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71a7d480-82e5-4e02-a632-28dab46297de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ab908d-43db-441e-8ebb-db03e005ed11","keywords":null,"link":"/vilag/20191118_A_Nixon_elleni_eljarashoz_hasonlitotta_Nancy_Pelosi_a_most_zajlo_meghallgatassorozatot","timestamp":"2019. november. 18. 06:16","title":"A Nixon elleni eljáráshoz hasonlította Nancy Pelosi a most zajló meghallgatás-sorozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ilyen még nem volt.","shortLead":"Ilyen még nem volt.","id":"20191118_bankhitel_lakossag_keszpenzallomany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0cddf5-943c-48ec-a544-798c91b9985d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191118_bankhitel_lakossag_keszpenzallomany","timestamp":"2019. november. 18. 18:21","title":"Átlépte a lakosság készpénzállománya az 5000 milliárd forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54da1b7b-084d-44de-a392-81429ea9e0f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt városból indultak tűzoltók a tűz megfékezéséhez, már a nádas is ég.","shortLead":"Öt városból indultak tűzoltók a tűz megfékezéséhez, már a nádas is ég.","id":"20191118_Szethasadt_egy_gazvezetek_Puspokladanynal_hatalmas_tuz_tombol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54da1b7b-084d-44de-a392-81429ea9e0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2429a771-dd63-4d06-abcb-69bb17bdb2dc","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_Szethasadt_egy_gazvezetek_Puspokladanynal_hatalmas_tuz_tombol","timestamp":"2019. november. 18. 05:11","title":"Széthasadt egy gázvezeték Püspökladánynál, hatalmas tűz tombolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08c1078-4af1-4d8a-9bf7-0e2c80c7c398","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hongkongi rendőrség hétfőn bejelentette, hogy éles lőszer bevetését fontolgatja, miután a kormányellenes tüntetők is \"halálos fegyvert\" használtak vele szemben.","shortLead":"A hongkongi rendőrség hétfőn bejelentette, hogy éles lőszer bevetését fontolgatja, miután a kormányellenes tüntetők is...","id":"20191118_Tuzparancsot_kaphatnak_a_rendorok_Hongkongban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c08c1078-4af1-4d8a-9bf7-0e2c80c7c398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09de4961-0783-4a1c-8519-f630e559d434","keywords":null,"link":"/vilag/20191118_Tuzparancsot_kaphatnak_a_rendorok_Hongkongban","timestamp":"2019. november. 18. 07:01","title":"Tűzparancsot kaphatnak a rendőrök Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]