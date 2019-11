Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5e319bf-62ff-441a-b1cf-b687144becc1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1975-ben e naptól 9 hétig vezette a slágerlistát a Bohemian Rapsody, az egyetlen dal a 70-es évekből, ami bekerült a Youtube-milliárdosok klubjába. ","shortLead":"1975-ben e naptól 9 hétig vezette a slágerlistát a Bohemian Rapsody, az egyetlen dal a 70-es évekből, ami bekerült...","id":"20191123_1975ben_e_naptol_9_hetig_vezette_a_slagerlistat_a_Bohemian_Rapsody","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5e319bf-62ff-441a-b1cf-b687144becc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400b0fab-19db-49e0-ad86-89ea9ee6e7ce","keywords":null,"link":"/kultura/20191123_1975ben_e_naptol_9_hetig_vezette_a_slagerlistat_a_Bohemian_Rapsody","timestamp":"2019. november. 23. 10:05","title":"Minden idők legelismertebb popdala több mint 40 éve e napon kezdte letarolni a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c07a3d-8cd5-433e-8359-0ffa1f043f26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyermekek jövője érdekében.","shortLead":"A gyermekek jövője érdekében.","id":"20191122_Tuntetnek_a_tanarok_november_30an_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3c07a3d-8cd5-433e-8359-0ffa1f043f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5841acd7-bbde-4376-ba1e-16ed9d5ac8e4","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Tuntetnek_a_tanarok_november_30an_Budapesten","timestamp":"2019. november. 22. 14:26","title":"Tüntetnek a tanárok november 30-án Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így reagált \"Az ördög ügyvédje” arra, hogy a Magyar Nemzet megírta: állítólag már azonosították a név mögött megbújókat.","shortLead":"Így reagált \"Az ördög ügyvédje” arra, hogy a Magyar Nemzet megírta: állítólag már azonosították a név mögött megbújókat.","id":"20191123_az_ordog_ugyvedje_blog_polt_peter_borkai_zsolt_fidesz_szexbotrany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ff01cf-820f-4a81-8aee-c0e7ce30a969","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_az_ordog_ugyvedje_blog_polt_peter_borkai_zsolt_fidesz_szexbotrany","timestamp":"2019. november. 23. 18:02","title":"“Polt, kapj el, ha tudsz” - üzente a Borkai-botrányt robbantó blog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cef1469-9a05-4239-9bcd-08e1427fb22f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az édességet vakmerő és egyben trükkös tolvajok lovasították meg Ausztriában, a gyártó tiroli üzeméből.","shortLead":"Az édességet vakmerő és egyben trükkös tolvajok lovasították meg Ausztriában, a gyártó tiroli üzeméből.","id":"20191122_milka_csokolade_lopas_ausztria_magyar_fuvarozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cef1469-9a05-4239-9bcd-08e1427fb22f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbeee92-a37e-4074-808b-36f7ebeb18a7","keywords":null,"link":"/kkv/20191122_milka_csokolade_lopas_ausztria_magyar_fuvarozo","timestamp":"2019. november. 22. 17:15","title":"Magyar szála is van a húsz tonna Milka-csoki elrablásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7aef432-b9ba-4e4d-8a25-077243ea4e2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világhírű brit természettudós a Blue Planet II. című sorozatért érdemelte ki az elismerést.","shortLead":"A világhírű brit természettudós a Blue Planet II. című sorozatért érdemelte ki az elismerést.","id":"20191121_II_Erzsebet_kiralyno_kituntette_David_Attenborought","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7aef432-b9ba-4e4d-8a25-077243ea4e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b66303-38f5-4f1a-b3bd-0cbe2553b557","keywords":null,"link":"/vilag/20191121_II_Erzsebet_kiralyno_kituntette_David_Attenborought","timestamp":"2019. november. 21. 21:32","title":"II. Erzsébet királynő kitüntette David Attenborough-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f836a0e-b767-4fdf-8649-b97f615b0139","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mire észrevesszük vélhetően már el is tűnt a távolban. ","shortLead":"Mire észrevesszük vélhetően már el is tűnt a távolban. ","id":"20191123_Hova_menekuljunk_ha_354gyel_feltunik_egy_Golf_7es_az_Autobahnon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f836a0e-b767-4fdf-8649-b97f615b0139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac8b5a9-de5d-4736-9815-60186f032fb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_Hova_menekuljunk_ha_354gyel_feltunik_egy_Golf_7es_az_Autobahnon","timestamp":"2019. november. 23. 10:27","title":"Hova meneküljünk, ha 354-gyel feltűnik egy Golf 7-es az Autobahnon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő a 2018-as parlamenti választások tapasztalatairól beszél egy most kiszivárgott videóban.","shortLead":"A független képviselő a 2018-as parlamenti választások tapasztalatairól beszél egy most kiszivárgott videóban.","id":"20191121_Szel_Bernadett_Minden_percet_sajnalok_amit_Kunhalmi_Agira_pazaroltam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4c17c8-21e2-4f5a-b2d0-0466dcee08fd","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Szel_Bernadett_Minden_percet_sajnalok_amit_Kunhalmi_Agira_pazaroltam","timestamp":"2019. november. 21. 20:03","title":"Szél Bernadett: \"Minden percet sajnálok, amit Kunhalmi Ágira pazaroltam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26505e9e-4fbc-423b-b6d5-76e6b715abc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ma már nehéz olyan terméket vagy szolgáltatást találni, amit ne lehetne akciósan beszerezni Fekete pénteken. Milliók költenek milliókat ezen a napon. Összeszedtük, hogy az utóbbi hat évben mi volt a sláger. ","shortLead":"Ma már nehéz olyan terméket vagy szolgáltatást találni, amit ne lehetne akciósan beszerezni Fekete pénteken. Milliók...","id":"20191122_Fekete_Pentek_igy_jutottunk_el_a_kavefozotol_a_vitorlazo_repulogepig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26505e9e-4fbc-423b-b6d5-76e6b715abc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b591e500-2ff9-4912-a855-309db58f9951","keywords":null,"link":"/kkv/20191122_Fekete_Pentek_igy_jutottunk_el_a_kavefozotol_a_vitorlazo_repulogepig","timestamp":"2019. november. 22. 16:25","title":"Fekete péntek: így jutottunk el a kávéfőzőtől a vitorlázó repülőgépig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]