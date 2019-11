Az októberi önkormányzat választások óta sorra járják a megyei cigány önkormányzatokat Farkas Flórián emberei, hogy a Lungo Dromhoz csábítsák a más romaszervezetekben mandátumot szerző képviselőket – olvasható a HVG e heti számában.

Bár a nemzetiségi választásokon a Lungo Drom képviselői kapták a legtöbb szavazatot, nem lett többségük az Országos Roma Önkormányzatban. Az ORÖ-ben egy olyan hármas szövetség is kialakult, amelynek tagjai – a Phralipe, a Fiatal Romák Országos Szövetsége és a Roma Polgárjogi Mozgalom – kizárták, hogy bármiféle koalícióra lépjenek Farkas Flórián egyesületével. A Lungo Dromnak azért lenne fontos a tagok átcsábítása, mert a szervezetekben több olyan politikus is van, aki közelről nézte végig a Híd a munka világába program pénzeinek elszórását, de eddig nem jutott terhelő dokumentumok birtokába.

Farkas ugyan nem lett az ORÖ elnöke, de olyan embert szeretne látni az önkormányzat élén, aki hallgat a szavára. Ez azért lenne sürgős, mert ismét nyomozások zajlanak a program ügyében,

a HVG értesülései szerint már húsz roma képviselőt ki is hallgattak.

A Lungo Drom mindent bevet: azzal csábítja a tagokat, hogy a következő EU-s és egyéb pályázatokon győzhetnek és akár 20-30 millió forinthoz is juthatnak, de önkormányzati tisztségeket is felajánlottak már. Farkasék arra is ügyelnek, hogy tőlük senki se pártoljon át a hármas szövetséghez. Felmérték például, hogy kire, hogyan számíthatnak, a neveket pedig listázták is, különböző színekkel jelölték, melyik tag mennyire megbízható.

Azért is tartanak a hármas szövetségtől, mert annak elnökjelöltje, Agócs János azt ígérte, utánajárnak a Híd a munka világába program visszaéléseinek.

Az egyik gyanús ügy a Türr István Képző és Kutató Intézet által szervezett felnőttképzéshez kötődik. A HVG-nek egy Veszprém megyei roma politikus arról számolt be, hogy Farkas Flórián bizalmi emberei 500 ezer forintot kaptak minden beszervezett tanulóért, akiknek egyébként 37 ezer forintot kellett befizetniük a tanfolyamért.

További részletek HVG csütörtökön megjelenő számában olvasható.