Videón mutatta be az SMA-s kis Zente anyukája, hogyan "motorozik" a kisfiú, akiért az egész ország összefogott, hogy összegyűljön a ritka betegségének kezelésére szükséges 700 millió forint.

A kisfiú szülei fontosnak tartják, hogy folyamatosan informáljanak mindenkit arról, hogy halad a kis SMA-s Zente gyógyulása, mióta megkapta azt az orvosságot, amire az emberek segítségével sikerült összegyűjteni a 700 millió forintot - számol be róla Bilikk. Az alábbi videón mutatta meg az édesanya, hogy a kisgyerek lábai már erősödnek. A videő mellett azt írja az édesanya, hogy

"Zente egy kedves 7 gyermekes anyuka, Bernadett jóvoltából kapott egy Jumperoot ajándékba azzal, hogy amikor kinövi mi is ajándékozzuk tovább. Ez természetesen így is lesz. Köszönjük szépen! Elég sokat használta még Pesten és szerintem ez is hozzájárult ahhoz, hogy lábikói tovább erősödtek. Látszik ahogy a kis kezével még keresi a kereket, hiszen a kerekesszéhez és a kézi hajtáshoz van még szokva" - olvasható a megosztott videó mellett.

Szülei folyamatosan informálnak arról, hogy halad a kis SMA-s Zente gyógyulása, mióta megkapta azt az orvosságot, amire az emberek segítségével sikerült összegyűjteni a 700 millió forintot – írja a Blikk.

Az alábbi videón mutatta meg az édesanya, hogy a kisgyerek lábai már erősödnek.

Az édesanya azt írta a videóhoz, hogy Zente ilyet eddig nem tudott, "és bár ez még mindig nem olyan igazi motorozás, és tudom, hogy egy fele ennyi idős gyermek simán lepipálja, de valahol el kell kezdeni. Lesz ez még jobb is! Egyébként, látszik ahogy a kis kezével keresi a kereket, hiszen a kerekesszéhez és a kézi hajtáshoz van még szokva."