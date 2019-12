Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73cea718-039c-4a0b-a9c9-350f6e77596f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolában elmaradtak az órák, továbbra is pszichológusok beszélgetnek a diákokkal.","shortLead":"Az iskolában elmaradtak az órák, továbbra is pszichológusok beszélgetnek a diákokkal.","id":"20191206_Szigoritanak_a_hazirendet_a_kozepiskolaban_ahol_egy_tanulo_megkeselte_a_tanarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73cea718-039c-4a0b-a9c9-350f6e77596f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239e3aed-d0fb-4f74-bf99-596d9d6bb84a","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Szigoritanak_a_hazirendet_a_kozepiskolaban_ahol_egy_tanulo_megkeselte_a_tanarat","timestamp":"2019. december. 06. 20:32","title":"Szigorítanák a házirendet a középiskolában, ahol egy tanuló megkéselte a tanárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6988cc-b54a-4ad1-b5af-b3b2b1294f56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Georgina Addison súlyos hallássérültként született, de négy hónapos korában kapott egy hallókészüléket.","shortLead":"Georgina Addison súlyos hallássérültként született, de négy hónapos korában kapott egy hallókészüléket.","id":"20191207_Ilyen_a_pillanat_amikor_egy_negyhonapos_baba_eloszor_hallja_meg_az_anyja_hangjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac6988cc-b54a-4ad1-b5af-b3b2b1294f56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd1e919-f24f-4865-be5b-4b1bc9a9f27c","keywords":null,"link":"/elet/20191207_Ilyen_a_pillanat_amikor_egy_negyhonapos_baba_eloszor_hallja_meg_az_anyja_hangjat","timestamp":"2019. december. 07. 08:27","title":"Ilyen a pillanat, amikor egy négy hónapos baba először hallja meg az anyja hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8f59188-97c5-4551-a2cc-f63e300312f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újkori áránál jelentősen kevesebbet kérnek el ezért a 4 éves szegedi Model S-ért.","shortLead":"Az újkori áránál jelentősen kevesebbet kérnek el ezért a 4 éves szegedi Model S-ért.","id":"20191207_megkerestuk_a_legolcsobb_elado_hazai_hasznalt_teslat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8f59188-97c5-4551-a2cc-f63e300312f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4cf14e-b275-44cb-8064-f2de5b1be34c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191207_megkerestuk_a_legolcsobb_elado_hazai_hasznalt_teslat","timestamp":"2019. december. 07. 06:41","title":"Megkerestük a legolcsóbb eladó hazai használt Teslát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először került be a muszlim próféta neve a leggyakrabban adott férfi nevek közé az Amerikai Egyesült Államokban.","shortLead":"Először került be a muszlim próféta neve a leggyakrabban adott férfi nevek közé az Amerikai Egyesült Államokban.","id":"20191207_A_10_legnepszerubb_nev_lett_a_Mohamed_az_amerikai_ujszulotteknel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63fc77d4-1291-4daa-817a-01aaac1a439c","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_A_10_legnepszerubb_nev_lett_a_Mohamed_az_amerikai_ujszulotteknel","timestamp":"2019. december. 07. 08:35","title":"A 10. legnépszerűbb név lett a Mohamed az amerikai újszülötteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa343b7e-a862-40b4-9ead-918dc762c212","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két embert gyanúsítanak gyújtogatással, hamarosan vádat is emelhetnek ellenük.","shortLead":"Két embert gyanúsítanak gyújtogatással, hamarosan vádat is emelhetnek ellenük.","id":"20191207_Otre_nott_az_odesszai_tuzeset_aldozatainak_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa343b7e-a862-40b4-9ead-918dc762c212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca58403-5d2a-4cbd-9e34-0515af2a1daf","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_Otre_nott_az_odesszai_tuzeset_aldozatainak_szama","timestamp":"2019. december. 07. 17:29","title":"Ötre nőtt az odesszai tűzeset halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a766ea81-6e5c-404f-ae2b-45951be66e33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a harmadik generációs Pixeleknél vezette be Titan M nevű biztonsági chipjét. Rengeteg pénzt hajlandó fizetni annak a – fehérkalapos – hackernek, aki sebezhetőséget talál ebben az áramkörben.","shortLead":"A Google a harmadik generációs Pixeleknél vezette be Titan M nevű biztonsági chipjét. Rengeteg pénzt hajlandó fizetni...","id":"20191207_google_bug_bounty_program_titan_m_chip_feltores","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a766ea81-6e5c-404f-ae2b-45951be66e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690517dc-f874-4105-9db3-ca08660ec2f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191207_google_bug_bounty_program_titan_m_chip_feltores","timestamp":"2019. december. 07. 10:03","title":"Megnőtt a tét: 305 milliót fizet a Google annak, aki képes kijátszani a biztonsági chipjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33ac96a-8f62-44d0-b1db-5a9168d82fae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De még csak nem is a focisták viszik el a legtöbb pénzt, a hokisok többet érnek.","shortLead":"De még csak nem is a focisták viszik el a legtöbb pénzt, a hokisok többet érnek.","id":"20191207_tao_penz_tamogatas_rendszer_labdarugas_jegkorong_orban_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b33ac96a-8f62-44d0-b1db-5a9168d82fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f5de6e-17c5-4d71-a777-3b002116bf0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_tao_penz_tamogatas_rendszer_labdarugas_jegkorong_orban_kormany","timestamp":"2019. december. 07. 12:35","title":"2,8 millió forint tao-pénzt költött egy új sportolóra az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18890d8c-87fc-46e6-a351-bd588472bc3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 1,2 milliárd forintos büntetése a magánember szemében óriásinak tűnhet, de a Facebooknak aprópénz.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 1,2 milliárd forintos büntetése a magánember szemében óriásinak tűnhet, de...","id":"20191206_facebook_buntetes_gazdasagi_versenyhivatal_rekord_birsagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18890d8c-87fc-46e6-a351-bd588472bc3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7653d685-e9c8-4c6d-b7a9-498fece69a8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_facebook_buntetes_gazdasagi_versenyhivatal_rekord_birsagok","timestamp":"2019. december. 06. 19:03","title":"Jót nevethetnek most a Facebooknál a Gazdasági Versenyhivatal büntetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]