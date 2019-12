Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ccbf09b-2536-42f5-a604-f6edd8acb600","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És a sátánizmust is a rock okozza, de ez már meg sem lep.","shortLead":"És a sátánizmust is a rock okozza, de ez már meg sem lep.","id":"20191209_A_brazil_kulturalis_alap_elnoke_levezette_a_rock_miatt_vannak_abortuszok_kiveve_a_Metallicat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ccbf09b-2536-42f5-a604-f6edd8acb600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f07842f-3058-4131-96e7-ecf23d5ab205","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_A_brazil_kulturalis_alap_elnoke_levezette_a_rock_miatt_vannak_abortuszok_kiveve_a_Metallicat","timestamp":"2019. december. 09. 10:24","title":"A brazil kulturális alap elnöke levezette: a rock miatt vannak abortuszok, kivéve a Metallicát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db58a921-bf18-4911-865c-c79f5f497975","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A klímavédelem sürgősségét hangsúlyozta három idei Nobel-díjas tudós, Didier Queloz csillagász, Esther Duflo közgazdász és Stanley Whittingham kutató is a díjak átadását és a díjazottak hagyományos Nobel-előadását megelőző szombati sajtótájékoztatón.","shortLead":"A klímavédelem sürgősségét hangsúlyozta három idei Nobel-díjas tudós, Didier Queloz csillagász, Esther Duflo...","id":"20191207_Harom_idei_Nobeldijas_tudos_is_a_klimavedelem_surgosseget_hangsulyozta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db58a921-bf18-4911-865c-c79f5f497975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805f0b13-d33b-4186-8c83-f4c604417479","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_Harom_idei_Nobeldijas_tudos_is_a_klimavedelem_surgosseget_hangsulyozta","timestamp":"2019. december. 07. 21:45","title":"Három idei Nobel-díjas tudós is a klímavédelem fontosságáról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe47e39-af04-43e6-bc61-5c4968ee282e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kocsi egyik utasa halt meg. ","shortLead":"A kocsi egyik utasa halt meg. ","id":"20191208_Halalos_baleset_Szollosgyorokon_arokba_csapodott_es_felborult_egy_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebe47e39-af04-43e6-bc61-5c4968ee282e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2b3731-039f-4b02-bfe1-ccec429c5bd6","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Halalos_baleset_Szollosgyorokon_arokba_csapodott_es_felborult_egy_auto","timestamp":"2019. december. 08. 14:35","title":"Halálos baleset Szőllősgyörökön: árokba csapódott és felborult egy autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31578953-1e95-46b1-afec-3c060c747991","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Harmadik hónapja tombolnak a bozóttüzek Ausztrália keleti partján, Canberrából a lakosok vasárnap mérgező füstfelhőről számoltak be.","shortLead":"Harmadik hónapja tombolnak a bozóttüzek Ausztrália keleti partján, Canberrából a lakosok vasárnap mérgező füstfelhőről...","id":"20191208_A_bozottuzek_miatt_mar_Canberraban_sem_lehet_levegot_venni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31578953-1e95-46b1-afec-3c060c747991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a7a408-b7f9-4782-bcf0-6621feb8c4ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_A_bozottuzek_miatt_mar_Canberraban_sem_lehet_levegot_venni","timestamp":"2019. december. 08. 15:45","title":"A bozóttüzek miatt már Canberrában sem lehet levegőt venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0af8ee-6378-4144-85c4-e19bdd1cb4a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk egy frissen kiszivárgott információnak, a Samsung már nem csak a Galaxy S11-család legerősebb tagjába pakolja bele az 5G technológiát.","shortLead":"Ha hihetünk egy frissen kiszivárgott információnak, a Samsung már nem csak a Galaxy S11-család legerősebb tagjába...","id":"20191209_samsung_galaxy_s11e_okostelefon_5g_kapcsolat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e0af8ee-6378-4144-85c4-e19bdd1cb4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272517a7-6cd6-4a95-92cc-92761b3e4691","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_samsung_galaxy_s11e_okostelefon_5g_kapcsolat","timestamp":"2019. december. 09. 09:33","title":"Nagy meglepetésre készülhet a Samsung, fontos újdonság jöhet a legolcsóbb Galaxy S11-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd7adfa-06b4-49dd-8603-962004fb7548","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vizsgálat jelenlegi állása szerint egy olcsó, utángyártott telefontöltő robbanása miatt három lakóházban is kár keletkezett Malajziában. Az egyik csaknem teljesen kiégett.","shortLead":"A vizsgálat jelenlegi állása szerint egy olcsó, utángyártott telefontöltő robbanása miatt három lakóházban is kár...","id":"20191209_olcso_telefontolto_kiegeszito_robbanas_haztuz_kigyulladt_malajzia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fd7adfa-06b4-49dd-8603-962004fb7548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2c186b-f784-4cd0-92d1-2aeb5e409f04","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_olcso_telefontolto_kiegeszito_robbanas_haztuz_kigyulladt_malajzia","timestamp":"2019. december. 09. 09:03","title":"Ezért ne vegyen olcsó mobiltöltőt: egy felrobbant, három ház is kigyulladt miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c3f9df-6a17-452c-83e1-eda11daa3f84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú megbánta tettét.","shortLead":"A fiú megbánta tettét.","id":"20191208_A_megszurt_tanarno_kesz_megbocsatani_diakjanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76c3f9df-6a17-452c-83e1-eda11daa3f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c96a7b7-f5fd-4165-ba22-4a2aec2a9dde","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_A_megszurt_tanarno_kesz_megbocsatani_diakjanak","timestamp":"2019. december. 08. 16:07","title":"A megkéselt tanárnő megbocsát diákjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd04f9d-588e-4cb2-81cd-bf37b7568068","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete Péter szerint hangulatkeltés zajlik.","shortLead":"Fekete Péter szerint hangulatkeltés zajlik.","id":"20191209_Levelben_nyugtatja_az_allamtitkar_a_fuggetlen_szinhazakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbd04f9d-588e-4cb2-81cd-bf37b7568068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6cfb27e-5841-4a89-88b6-38529f5745ab","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Levelben_nyugtatja_az_allamtitkar_a_fuggetlen_szinhazakat","timestamp":"2019. december. 09. 15:41","title":"Színházügy: levélben nyugtatja a függetleneket az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]