Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fab20be9-c7f4-4ac8-a422-97767dd095cf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"23 ezer embert vizsgáltak meg egy olasz kutatásban, amelyből kiderült: kisebb a szívroham és a stroke esélye, ha rendszeresen fogyasztunk csilipaprikát. ","shortLead":"23 ezer embert vizsgáltak meg egy olasz kutatásban, amelyből kiderült: kisebb a szívroham és a stroke esélye, ha...","id":"20191218_Egy_uj_kutatas_szerint_csokkenti_a_szivroham_es_a_stroke_kockazatat_a_csilipaprika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fab20be9-c7f4-4ac8-a422-97767dd095cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c10f364-bad3-47a5-8706-b237998548b3","keywords":null,"link":"/elet/20191218_Egy_uj_kutatas_szerint_csokkenti_a_szivroham_es_a_stroke_kockazatat_a_csilipaprika","timestamp":"2019. december. 18. 11:31","title":"Egy új kutatás szerint csökkenti a szívroham és a stroke kockázatát a csilipaprika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de1c0817-c78a-4219-a66a-a0e559f31cda","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Netflixen elérhető, Jézust melegként ábrázoló film betiltásáért már kétmillióan írták alá a petíciót Brazíliában. Magyarországon is megindult az aláírásgyűjtés.","shortLead":"A Netflixen elérhető, Jézust melegként ábrázoló film betiltásáért már kétmillióan írták alá a petíciót Brazíliában...","id":"20191218_Homoszexualis_Jezus_borzolja_a_kedelyeket_karacsony_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de1c0817-c78a-4219-a66a-a0e559f31cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81169b7f-edf1-477d-ac5d-b05789fe001c","keywords":null,"link":"/elet/20191218_Homoszexualis_Jezus_borzolja_a_kedelyeket_karacsony_elott","timestamp":"2019. december. 18. 13:15","title":"A Netflix homoszexuális Jézusa már Magyarországon is borzolja a kedélyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a90ebd-e9c4-4f4f-a4a7-362a827b7104","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy volt, hogy veszélyben a videóbíró miatt a bulgáriai meccsrendezés, de megoldják a problémát.","shortLead":"Úgy volt, hogy veszélyben a videóbíró miatt a bulgáriai meccsrendezés, de megoldják a problémát.","id":"20191218_Eldolt_hol_lesz_a_bolgarmagyar_meccs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60a90ebd-e9c4-4f4f-a4a7-362a827b7104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963714a2-3283-4a67-ab8c-b318f06a2266","keywords":null,"link":"/sport/20191218_Eldolt_hol_lesz_a_bolgarmagyar_meccs","timestamp":"2019. december. 18. 13:01","title":"Eldőlt, hol lesz a bolgár–magyar meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Microsoft sem gondolta komolyan, hogy a 2020-ban érkező új játékkonzolt Xbox Series X néven kell majd emlegetni.","shortLead":"A jelek szerint a Microsoft sem gondolta komolyan, hogy a 2020-ban érkező új játékkonzolt Xbox Series X néven kell majd...","id":"20191217_microsoft_xbox_series_x_jatekkonzol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45c1018-b2c1-40c0-9db4-1c25fe9ae957","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_microsoft_xbox_series_x_jatekkonzol","timestamp":"2019. december. 17. 16:03","title":"Mindenkit megnyugtat a Microsoft: nem lesz fura neve az új Xboxnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött, az egyik felborult.","shortLead":"Két autó ütközött, az egyik felborult.","id":"20191218_hatan_megserultek_egy_ujpesti_balesetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f99ca0-0e36-4975-a522-2406d5f1eb87","keywords":null,"link":"/cegauto/20191218_hatan_megserultek_egy_ujpesti_balesetben","timestamp":"2019. december. 18. 07:48","title":"Hatan megsérültek egy újpesti balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A piliscsévi L. László különös kegyetlenséggel végzett áldozatával.","shortLead":"A piliscsévi L. László különös kegyetlenséggel végzett áldozatával.","id":"20191218_83_eves_megfojtott_Piliscsev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5231cb3-6c96-4600-a170-ff916fa838b0","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_83_eves_megfojtott_Piliscsev","timestamp":"2019. december. 18. 15:28","title":"11 év után kapták el a 83 éves leányvári asszonyt megfojtó férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bda8416-b7b3-4d83-b79b-d5665c68c1f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 39 éves nő összeveszett párjával.","shortLead":"A 39 éves nő összeveszett párjával.","id":"20191218_Agyonszurta_elettarsat_egy_ferfi_Pilisen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bda8416-b7b3-4d83-b79b-d5665c68c1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eeb22c6-ffbd-4f88-ba3b-43f22e354fb5","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Agyonszurta_elettarsat_egy_ferfi_Pilisen","timestamp":"2019. december. 18. 16:30","title":"Agyonszúrta élettársát egy férfi Pilisen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edebce4f-853e-4ded-904b-41f61d848454","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már megvan, melyik az a 30 dal, amelyik indul az eurovíziótlanított tehetségkutatóban, sőt a zsűri tagjainak neve is kiderült.\r

\r

","shortLead":"Már megvan, melyik az a 30 dal, amelyik indul az eurovíziótlanított tehetségkutatóban, sőt a zsűri tagjainak neve is...","id":"20191217_Jovore_is_lesz_A_Dal_Apati_Bence_is_bekerult_a_zsuribe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edebce4f-853e-4ded-904b-41f61d848454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43eb04ac-3eef-409d-ae42-147540afbee5","keywords":null,"link":"/kultura/20191217_Jovore_is_lesz_A_Dal_Apati_Bence_is_bekerult_a_zsuribe","timestamp":"2019. december. 17. 14:59","title":"Apáti Bence is bekerült A Dal zsűrijébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]