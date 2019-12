Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc6a8e40-baad-4b90-bb19-d1937754be8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az űrkutatásért felelős miniszteri biztos szerint egyáltalán nem számít drágának 10 milliárd forintot költeni a következő években arra, hogy 2024-25-ben magyar űrhajós mehessen a világűrbe.","shortLead":"Az űrkutatásért felelős miniszteri biztos szerint egyáltalán nem számít drágának 10 milliárd forintot költeni...","id":"20191218_Nyilt_palyazattal_keresik_a_magyar_urhajost_az_orosztudas_alapfeltetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc6a8e40-baad-4b90-bb19-d1937754be8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d15aa3cd-8796-4360-8a3d-126b9f8d3b54","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Nyilt_palyazattal_keresik_a_magyar_urhajost_az_orosztudas_alapfeltetel","timestamp":"2019. december. 18. 09:32","title":"Nyílt pályázattal keresik a magyar űrhajóst, az orosztudás alapfeltétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sem az alapkamatot, sem a többi kamatkondíciót nem változtatta meg a jegybank.","shortLead":"Sem az alapkamatot, sem a többi kamatkondíciót nem változtatta meg a jegybank.","id":"20191217_Akarmi_tortenjen_a_forinttal_Matolcsyek_nem_nyulnak_az_alapkamathoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e967270-1ee9-4064-93c3-8953f7ccaf81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191217_Akarmi_tortenjen_a_forinttal_Matolcsyek_nem_nyulnak_az_alapkamathoz","timestamp":"2019. december. 17. 14:13","title":"Akármi történjen a forinttal, Matolcsyék nem nyúlnak az alapkamathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7033ef75-c64f-4597-aa87-4cd1db28c2d8","c_author":"ALDI Magyarország","category":"brandcontent","description":"Egyre hangosabban szólnak azok a hangok, amelyek a környezetszennyezés csökkentésére hívják fel a figyelmet. A szót pedig tettek követik, és folyamatosan nő azoknak a száma, akik törekednek arra, hogy minél kevesebb szemetet termeljenek. Az elképzelés szép, jó és hasznos is, de azért a legtöbb hulladék mégis a gazdasági szereplők tevékenysége miatt jön létre, így annak jelentős csökkentéséért leginkább a cégek tehetnek.","shortLead":"Egyre hangosabban szólnak azok a hangok, amelyek a környezetszennyezés csökkentésére hívják fel a figyelmet. A szót...","id":"20191209_Menekules_a_muanyagoktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7033ef75-c64f-4597-aa87-4cd1db28c2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b04b4b1-41a0-4278-8637-9c8cd8441f55","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191209_Menekules_a_muanyagoktol","timestamp":"2019. december. 18. 11:30","title":"Menekülés a műanyagoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48c0e92-810a-4feb-8fe0-1bef12864921","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majd 9 milliárd forintot fog fizetni a bank az ingatlanért, a főváros nem él az elővásárlási jogával.","shortLead":"Majd 9 milliárd forintot fog fizetni a bank az ingatlanért, a főváros nem él az elővásárlási jogával.","id":"20191217_Megveszi_a_Lanchid_Palotat_az_orosz_hatteru_beruhazasi_bank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c48c0e92-810a-4feb-8fe0-1bef12864921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac932365-a4dd-4000-b78c-da4fc35350b6","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Megveszi_a_Lanchid_Palotat_az_orosz_hatteru_beruhazasi_bank","timestamp":"2019. december. 17. 20:29","title":"Megveszi a Lánchíd Palotát az orosz hátterű beruházási bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826199d1-5f5a-461a-a190-ab656d6bdff4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz által támogatott szervezet sajátosan értelmezi a jó és a rossz küzdelmét.","shortLead":"A Fidesz által támogatott szervezet sajátosan értelmezi a jó és a rossz küzdelmét.","id":"20191217_alapjogokert_kozpont_gyurcsan_ferenc_csillagok_haboruja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=826199d1-5f5a-461a-a190-ab656d6bdff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29fab65-d1d1-4814-9ee2-2012d8f34146","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_alapjogokert_kozpont_gyurcsan_ferenc_csillagok_haboruja","timestamp":"2019. december. 17. 13:28","title":"Az Alapjogokért Központ Gyurcsányt is belekeverte a Csillagok háborújába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0f259f-850b-4c0a-9d1e-fcf72680ed5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pszichiáter szerint a gyerek nem fogta fel, mi történt nővérével és a bátyjával.","shortLead":"A pszichiáter szerint a gyerek nem fogta fel, mi történt nővérével és a bátyjával.","id":"20191216_gyor_csaladi_tragedia_testverek_kislany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db0f259f-850b-4c0a-9d1e-fcf72680ed5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ecf6807-1191-491a-a0ee-7308b35c91b9","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_gyor_csaladi_tragedia_testverek_kislany","timestamp":"2019. december. 16. 21:43","title":"Győri családi tragédia: órákig halott testvérei mellett lehetett a hatéves kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37efa2e8-1fea-42ab-9f7a-ff7461dc06b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amerikai sajtóinformációk szerint Parnas segített Trump ügyvédjének, hogy Joe Biden volt alelnökre nézve terhelő információkat gyűjthessen Ukrajnában. ","shortLead":"Amerikai sajtóinformációk szerint Parnas segített Trump ügyvédjének, hogy Joe Biden volt alelnökre nézve terhelő...","id":"20191217_Giuliani_egyik_uzlettarsa_egymillio_dollart_kapott_egy_ukran_milliardostol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37efa2e8-1fea-42ab-9f7a-ff7461dc06b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce92aede-6027-449e-b014-8180cadb0507","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_Giuliani_egyik_uzlettarsa_egymillio_dollart_kapott_egy_ukran_milliardostol","timestamp":"2019. december. 17. 20:58","title":"Giuliani egyik üzlettársa egymillió dollárt kapott egy ukrán milliárdostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"337c0710-7baf-4351-847e-813ecc1f1ad3","c_author":"Windisch Judit - Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Ördögpatát és szarvakat kell viselnie a bántalmazónak ahhoz, hogy veszélyesnek tűnjön a szakemberek számára? – tette fel a kérdést a Nane Egyesült szakértője a győri gyerekgyilkossággal kapcsolatban. Kiderült ugyanis: jó magaviselet miatt szeptemberben szabadult a börtönből az a férfi, aki vasárnap megölte nevelt lányát és 10 éves kisfiát Győrben. A férfi azért ült börtönben, mert féltékenységből meg akarta ölni a gyerekei anyját. ","shortLead":"Ördögpatát és szarvakat kell viselnie a bántalmazónak ahhoz, hogy veszélyesnek tűnjön a szakemberek számára? – tette...","id":"20191216_gyerekgyilkossag_gyor_birosag_wirth_gyamugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=337c0710-7baf-4351-847e-813ecc1f1ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc119890-d5c3-4c16-b7f8-c837b21a22a2","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_gyerekgyilkossag_gyor_birosag_wirth_gyamugy","timestamp":"2019. december. 16. 16:00","title":"A bírósági szakértő fél éve írásba adta: minden rendben az apával, aki most megölte gyerekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]