Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"faa6f859-2d13-448f-81c4-eda1cc6f07b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nagy telefontokgyártó annak járt utána, mely alkalmazások és mobilmárkák a hackerek első számú célpontjai.","shortLead":"Egy nagy telefontokgyártó annak járt utána, mely alkalmazások és mobilmárkák a hackerek első számú célpontjai.","id":"20191219_iphone_instagram_fiok_feltorese_hacker_kiberbunozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faa6f859-2d13-448f-81c4-eda1cc6f07b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51693d64-654f-4c5d-883d-3560091ac43e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_iphone_instagram_fiok_feltorese_hacker_kiberbunozo","timestamp":"2019. december. 19. 09:03","title":"Milyen telefonja van? Mutatjuk, milyenekre vadásznak most a hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dcc0399-d899-452e-b510-ba5368fe6e2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA tudósai 10 órán át tesztelték, hogy hogyan képes mozogni a marsjáró, ami 2021-ben érkezhet el a vörös bolygóra. A jelek szerint nagyon jól.","shortLead":"A NASA tudósai 10 órán át tesztelték, hogy hogyan képes mozogni a marsjáró, ami 2021-ben érkezhet el a vörös bolygóra...","id":"20191219_nasa_mars_2020_marsjaro_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dcc0399-d899-452e-b510-ba5368fe6e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e28ab117-6405-4ba2-8e7b-b718b89bde9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_nasa_mars_2020_marsjaro_teszt","timestamp":"2019. december. 19. 18:03","title":"Fontos mérföldkőhöz érkezett a NASA új marsjárójának tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5ac765-92d4-4b18-9660-ab4d7fe89932","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kallos Bea egy beduin közösség mindennapjait bemutató képsorozatával, társadalom-közösség kategóriában nyerte el az első helyet.","shortLead":"Kallos Bea egy beduin közösség mindennapjait bemutató képsorozatával, társadalom-közösség kategóriában nyerte el...","id":"20191219_Magyar_fotos_nyert_Izrael_legrangosabb_fotos_versenyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a5ac765-92d4-4b18-9660-ab4d7fe89932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b4e7c34-f041-4a86-aee4-9e0226d98e4e","keywords":null,"link":"/kultura/20191219_Magyar_fotos_nyert_Izrael_legrangosabb_fotos_versenyen","timestamp":"2019. december. 19. 22:01","title":"Magyar fotós nyert Izrael legrangosabb fotós versenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd1b0a7-da89-4307-8549-042b05e6db15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz lapok szerint egy 39 éves férfi lövöldözött csütörtökön este Moszkvában a Szövetségi Biztonsági Szolgálat székházánál.","shortLead":"Az orosz lapok szerint egy 39 éves férfi lövöldözött csütörtökön este Moszkvában a Szövetségi Biztonsági Szolgálat...","id":"20191220_Megneveztek_az_FSZBszekhazanal_lelott_tamadot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cd1b0a7-da89-4307-8549-042b05e6db15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3461fdeb-0a16-4b6c-91c9-accab3d4e123","keywords":null,"link":"/vilag/20191220_Megneveztek_az_FSZBszekhazanal_lelott_tamadot","timestamp":"2019. december. 20. 10:19","title":"Megnevezték az FSZB-székházánál lelőtt támadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d087a6f-1fdf-405a-b9db-cbb1b8eb79c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak iPhone-on használható, de már többek figyelmét felkeltette a Nexit nevű navigációs app, amely csak a lényeget mutatja, emellett spórolni is segít.","shortLead":"Egyelőre csak iPhone-on használható, de már többek figyelmét felkeltette a Nexit nevű navigációs app, amely csak...","id":"20191218_google_terkep_maps_waze_terkepszolgaltatas_navigacios_app_szoftver_alkalmazas_nexit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d087a6f-1fdf-405a-b9db-cbb1b8eb79c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ab6da9-e7c8-40ab-9143-e4857473742e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_google_terkep_maps_waze_terkepszolgaltatas_navigacios_app_szoftver_alkalmazas_nexit","timestamp":"2019. december. 18. 17:03","title":"Ez a térkép egy funkció miatt máris jobbnak tűnik a Mapsnél és a Waze-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f4744f-afc7-4fc9-a026-aafee07556c5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Teljes izolációban él, emiatt rendkívül magányos Kocsis Ágnes új filmjének főszereplője. Az Éden világpremierje, és egy másik magyar film, az Üres Lovak nyugat-európai bemutatója, a rangos rotterdami filmfesztiválon lesz. Az Édent tavasszal mutatják be a magyar mozik. ","shortLead":"Teljes izolációban él, emiatt rendkívül magányos Kocsis Ágnes új filmjének főszereplője. Az Éden világpremierje, és...","id":"20191219_A_modern_civilizaciora_allergias_ez_a_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96f4744f-afc7-4fc9-a026-aafee07556c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d309f6d6-aed4-4dae-8803-2c1d758c158a","keywords":null,"link":"/kultura/20191219_A_modern_civilizaciora_allergias_ez_a_no","timestamp":"2019. december. 19. 09:54","title":"A modern civilizációra allergiás ez a nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7cefeaa-44e3-48cc-8fc5-a508272d2f10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a PTI harminc napon belül nem hagyja el az Alkotmány utcai székházát, végrehajtást fognak kérni ellene – így az elsőfokú ítélet.","shortLead":"Ha a PTI harminc napon belül nem hagyja el az Alkotmány utcai székházát, végrehajtást fognak kérni ellene –...","id":"20191219_Ugy_nez_ki_hogy_most_mar_tenyleg_koltoznie_kell_a_Politikatorteneti_Intezetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7cefeaa-44e3-48cc-8fc5-a508272d2f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d30597-ad04-4696-beff-979963e2f119","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Ugy_nez_ki_hogy_most_mar_tenyleg_koltoznie_kell_a_Politikatorteneti_Intezetnek","timestamp":"2019. december. 19. 15:48","title":"Úgy néz ki, hogy most már tényleg költöznie kell a Politikatörténeti Intézetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nevek, telefonszámok és a Facebook-felhasználók azonosítóit tartalmazó adatbázis került ki az internetre, amit már ugyan töröltek, de valaki időközben egy hackerfórumba is feltöltötte azt.","shortLead":"Nevek, telefonszámok és a Facebook-felhasználók azonosítóit tartalmazó adatbázis került ki az internetre, amit már...","id":"20191220_facebook_adatszivargas_adatlopas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdbad82-8892-4261-96ab-4b143df01636","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_facebook_adatszivargas_adatlopas","timestamp":"2019. december. 20. 08:03","title":"Több mint 267 millió Facebook-felhasználó adatai kerültek ki az internetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]