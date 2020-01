Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9634697-89d6-49f6-9884-73e732dadaa1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Magyarország 24-18-ra verte Izlandot, eddig még csak ki sem kapott a kontinenstornán.","shortLead":"Magyarország 24-18-ra verte Izlandot, eddig még csak ki sem kapott a kontinenstornán.","id":"20200115_magyarorszag_kezilabda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9634697-89d6-49f6-9884-73e732dadaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8635b8-2b3c-40e6-8507-740382b92425","keywords":null,"link":"/sport/20200115_magyarorszag_kezilabda","timestamp":"2020. január. 15. 19:47","title":"Bravúr: veretlenül középdöntős a magyar férfi kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b0b43ed-bbb7-43cb-8faa-3141817c90ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincsenek politikus barátai, soha nem indult közbeszerzésen, csak akkor vásárol, amikor mások eladnak, a vagyonát jótékonykodásra szánja – erről beszélt a HVG-nek Jellinek Dániel, az Indotek cégcsoport vezetője.","shortLead":"Nincsenek politikus barátai, soha nem indult közbeszerzésen, csak akkor vásárol, amikor mások eladnak, a vagyonát...","id":"20200115_Igy_lehet_mutyi_nelkul_ingatlanmagnas_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b0b43ed-bbb7-43cb-8faa-3141817c90ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5526fa-61e5-41f7-b5ff-7cf01d2e6e51","keywords":null,"link":"/kkv/20200115_Igy_lehet_mutyi_nelkul_ingatlanmagnas_Magyarorszagon","timestamp":"2020. január. 15. 15:11","title":"Így lehet mutyi nélkül ingatlanmágnás Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76de6692-5f4a-40d9-9d20-c24d8a773858","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Urbán Ádám fotóriportert tíz éve fogadták maguk közé a Fővárosi Nagycirkusz művészei. A helyzete kivételes, hiszen a cirkusz egy zárt közösség, titokzatos és ismeretlen világ, ahová manapság alig engednek be fotóst. A nézők pedig ritkán láthatják a fellépést megelőző gyakorlásokat, nem látják a verejtéket és a könnyeket. Most benézhet a Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál kulisszái mögé. ","shortLead":"Urbán Ádám fotóriportert tíz éve fogadták maguk közé a Fővárosi Nagycirkusz művészei. A helyzete kivételes, hiszen...","id":"20200116_Budapesti_Nemzetkozi_Cirkuszfesztival_kulisszatitkai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76de6692-5f4a-40d9-9d20-c24d8a773858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4533058b-e14b-4215-b81e-25bdfbf04111","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200116_Budapesti_Nemzetkozi_Cirkuszfesztival_kulisszatitkai","timestamp":"2020. január. 16. 15:43","title":"Az emberi test határait feszegetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec3b046-c228-4360-b5a9-67c035e5c02b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezt a felvételt 21 éve nem látta senki.","shortLead":"Ezt a felvételt 21 éve nem látta senki.","id":"20200116_Eddig_ismeretlen_felvetel_kerult_elo_David_Bowierol_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ec3b046-c228-4360-b5a9-67c035e5c02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99cdd467-a0de-479a-8c9a-4d45ef16948d","keywords":null,"link":"/kultura/20200116_Eddig_ismeretlen_felvetel_kerult_elo_David_Bowierol_video","timestamp":"2020. január. 16. 14:19","title":"Eddig ismeretlen felvétel került elő David Bowie-ról (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790a7a55-4a6b-4c33-894f-1acaaa0969bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem engedné a főpolgármester, hogy egy rosszul működő állami cég elvonja az FKF bevételeinek harmadát.","shortLead":"Nem engedné a főpolgármester, hogy egy rosszul működő állami cég elvonja az FKF bevételeinek harmadát.","id":"20200116_Karacsony_Ha_nincs_penz_a_szemetszallitasra_nincs_atletikai_vb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=790a7a55-4a6b-4c33-894f-1acaaa0969bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f558dd97-47b0-45c8-a33f-5b45cdc46fcc","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Karacsony_Ha_nincs_penz_a_szemetszallitasra_nincs_atletikai_vb","timestamp":"2020. január. 16. 16:19","title":"Karácsony: Ha nincs pénz a szemétszállításra, nincs atlétikai vb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0104def0-0200-49a4-b57f-ce38aaa21730","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így pedig továbbra sem tudni, hogy milyen lakcímbejelentések voltak a 2018-as, kétharmados Fidesz-győzelmet hozó választások előtt. ","shortLead":"Így pedig továbbra sem tudni, hogy milyen lakcímbejelentések voltak a 2018-as, kétharmados Fidesz-győzelmet hozó...","id":"20200116_Majdnem_ki_kellett_adni_a_kenyes_adatokat_de_a_Kuria_megmentette_a_belugyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0104def0-0200-49a4-b57f-ce38aaa21730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb5e15a-b139-4751-8cdc-d53da5847aa9","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Majdnem_ki_kellett_adni_a_kenyes_adatokat_de_a_Kuria_megmentette_a_belugyet","timestamp":"2020. január. 16. 13:08","title":"Majdnem ki kellett adni a kényes adatokat, de a Kúria megmentette a belügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rossz teszteredményeket kapott az IKEA egy utazópohárról, arra kérik a vásárlókat, hogy többé ne igyanak belőle.","shortLead":"Rossz teszteredményeket kapott az IKEA egy utazópohárról, arra kérik a vásárlókat, hogy többé ne igyanak belőle.","id":"20200115_Vegyi_anyagokat_kibocsato_utazopoharat_hiv_vissza_az_IKEA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1378c5-fdb1-4fc5-a8b6-40126fa364d3","keywords":null,"link":"/kkv/20200115_Vegyi_anyagokat_kibocsato_utazopoharat_hiv_vissza_az_IKEA","timestamp":"2020. január. 15. 06:44","title":"Vegyi anyagokat kibocsátó utazópoharat hív vissza az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még akkora a készpénzállomány, mint most. Az MNB szerint is károsan sok készpénz van az embereknél.","shortLead":"Soha nem volt még akkora a készpénzállomány, mint most. Az MNB szerint is károsan sok készpénz van az embereknél.","id":"20200115_6627_milliard_forintot_tartanak_a_magyarok_a_matracban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92585dc9-b122-4a41-81c2-8bd93c25dfbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_6627_milliard_forintot_tartanak_a_magyarok_a_matracban","timestamp":"2020. január. 15. 05:07","title":"6627 milliárd forintot tartanak a magyarok a matracban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]