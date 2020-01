Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"613e342e-1dc8-47d4-9b43-ae8f62ed7f1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leonardo DiCaprio gyerekkora óta Los Angeles Lakers-rajongó, egy nagy hősét vesztette el.\r

\r

","shortLead":"Leonardo DiCaprio gyerekkora óta Los Angeles Lakers-rajongó, egy nagy hősét vesztette el.\r

\r

","id":"20200127_Los_Angeles_mar_soha_nem_lesz_ugyanolyan__Kobe_Bryantre_emlekezik_DiCaprio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=613e342e-1dc8-47d4-9b43-ae8f62ed7f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09aff362-6838-4967-80ca-78c5e6429600","keywords":null,"link":"/elet/20200127_Los_Angeles_mar_soha_nem_lesz_ugyanolyan__Kobe_Bryantre_emlekezik_DiCaprio","timestamp":"2020. január. 27. 09:45","title":"„Los Angeles már soha nem lesz ugyanolyan” – Kobe Bryantre emlékezik Leonardo DiCaprio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3fcbcd-88d0-409c-9c86-594dd5a82f92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple újabb érvet talált arra, miért ne kelljen kivenni az iPhone-okból a Lightning-csatlakozót.","shortLead":"Az Apple újabb érvet talált arra, miért ne kelljen kivenni az iPhone-okból a Lightning-csatlakozót.","id":"20200127_apple_lightning_csatlakozo_mobiltelefon_toltes_usb_c_e_szemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea3fcbcd-88d0-409c-9c86-594dd5a82f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337a3a9e-5df5-4b24-a9ab-c01c2af92b68","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_apple_lightning_csatlakozo_mobiltelefon_toltes_usb_c_e_szemet","timestamp":"2020. január. 27. 11:03","title":"Csak egyfajta mobiltöltő lehet az EU-ban? Az Apple szerint szörnyű ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"615bb9f5-05bb-4048-aa71-d60d966cdbcd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Salamon király bányáit rejtheti Izraelben a Timna Nemzeti Park – jelentette a The Jerusalem Post.","shortLead":"Salamon király bányáit rejtheti Izraelben a Timna Nemzeti Park – jelentette a The Jerusalem Post.","id":"20200128_biblia_salamon_kiraly_rezbanya_timna_nemzeti_park","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=615bb9f5-05bb-4048-aa71-d60d966cdbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e72709a-6399-4b83-9a25-7c83023b9cef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_biblia_salamon_kiraly_rezbanya_timna_nemzeti_park","timestamp":"2020. január. 28. 11:03","title":"Megtalálták a bibliai Salamon király 3000 éves bányáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac52c140-d97d-48df-bbc0-aae8243c4dd7","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Remélhetőleg csak retorikai túlkapás marad Donald Trump amerikai elnök azon ijesztő üzenete, hogy a jövőben a teheráni csapások megtorlásául az USA iráni kulturális helyeket is megtámadhat. A páratlan iráni történelmi emlékek elpusztítása háborús bűn és barbár cselekedet lenne.","shortLead":"Remélhetőleg csak retorikai túlkapás marad Donald Trump amerikai elnök azon ijesztő üzenete, hogy a jövőben a teheráni...","id":"202004__irani_kultura__24_vilagorokseg__otezer_ev__okorban_nagy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac52c140-d97d-48df-bbc0-aae8243c4dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1de3096-fc98-421e-9e42-bd783073ffe5","keywords":null,"link":"/360/202004__irani_kultura__24_vilagorokseg__otezer_ev__okorban_nagy","timestamp":"2020. január. 27. 13:00","title":"22 világörökségi helyszín, amit Trump bombázni akart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b205066-21a8-45da-8271-5f4145b1b9ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Megírtam reggelire, felvettem ebédre, és tálaltuk vacsorára” – foglalta össze John Lennon az Instant Karma! (We All Shine On) című dalának történetét. ","shortLead":"„Megírtam reggelire, felvettem ebédre, és tálaltuk vacsorára” – foglalta össze John Lennon az Instant Karma! (We All...","id":"20200127_Otven_eve_irta_Lennon_a_popzene_leggyorsabban_keszult_dalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b205066-21a8-45da-8271-5f4145b1b9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"006e090b-37df-486e-ae20-6e7366b6c219","keywords":null,"link":"/elet/20200127_Otven_eve_irta_Lennon_a_popzene_leggyorsabban_keszult_dalat","timestamp":"2020. január. 27. 13:47","title":"Ötven éve írta John Lennon a popzene leggyorsabban készült dalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c860f04e-e3ea-4991-8216-ee1eac0171a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a pletyka igaz, a Samsung – új készülékei mellett – egy közeli fájlmegosztást lehetővé tévő saját szolgáltatást is bemutathat február 11-én.\r

\r

","shortLead":"Ha a pletyka igaz, a Samsung – új készülékei mellett – egy közeli fájlmegosztást lehetővé tévő saját szolgáltatást is...","id":"20200127_samsung_fajl_megosztasa_quick_share","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c860f04e-e3ea-4991-8216-ee1eac0171a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e85f87-4af9-4f43-9964-619a30f6d8d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_samsung_fajl_megosztasa_quick_share","timestamp":"2020. január. 27. 13:03","title":"Hasznos új funkció jöhet a Samsung mobilokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afbfce7b-a0c2-46c5-8b90-2e779b62d682","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A babának nincs semmilyen hivatalos irata, születése óta pedig semmilyen egészségügyi ellátásban nem részesült.\r

","shortLead":"A babának nincs semmilyen hivatalos irata, születése óta pedig semmilyen egészségügyi ellátásban nem részesült.\r

","id":"20200128_Nyomozas_dusnok_szulok_nem_anyakonyveztek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afbfce7b-a0c2-46c5-8b90-2e779b62d682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e758679-d3ff-43ad-9b0a-7a563eb9b715","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Nyomozas_dusnok_szulok_nem_anyakonyveztek","timestamp":"2020. január. 28. 08:34","title":"Nyomoznak a dusnoki szülők ellen, akik nem anyakönyvezték újszülött gyermeküket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92bbc371-2df7-4f37-8ec6-7f636142e3c0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia rendőrök a jövőben nem használhatják azokat a robbanó könnygázgránátokat, amelyek már több sérülést okoztak. Európában már csak a francia rendfenntartók alkalmaznak ilyen eszközöket.

","shortLead":"A francia rendőrök a jövőben nem használhatják azokat a robbanó könnygázgránátokat, amelyek már több sérülést okoztak...","id":"20200126_Biztonsagosabb_lesz_tuntetni_Franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92bbc371-2df7-4f37-8ec6-7f636142e3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4dafb3-8051-4d06-a880-067370fcfdb1","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_Biztonsagosabb_lesz_tuntetni_Franciaorszagban","timestamp":"2020. január. 26. 17:24","title":"Biztonságosabb lesz tüntetni Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]