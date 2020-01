Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85c2cd04-a04c-4c81-a1ed-01252ccc3126","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Avast nem csak külföldön népszerű, a magyar internetezők is szívesen telepítik számítógépeikre. Most derült ki, hogy a szoftver eladja a felhasználók böngészési előzményeit.\r

","shortLead":"Az Avast nem csak külföldön népszerű, a magyar internetezők is szívesen telepítik számítógépeikre. Most derült ki...","id":"20200128_avast_virusirto_felhasznaloi_adat_bongeszesi_elozmenyek_eladasa_ertekesitese_jumpshot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85c2cd04-a04c-4c81-a1ed-01252ccc3126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a455214-1d06-4e1b-bdcd-e040a62c8298","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_avast_virusirto_felhasznaloi_adat_bongeszesi_elozmenyek_eladasa_ertekesitese_jumpshot","timestamp":"2020. január. 28. 15:03","title":"Ha Avast vírusirtó dolgozik a gépén, jobb, ha elolvassa a kisbetűs megjegyzéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem győzte meg az MNB a piacot, hogy jó az irány.","shortLead":"Nem győzte meg az MNB a piacot, hogy jó az irány.","id":"20200128_Zuhant_egy_nagyot_a_forint_miutan_Matolcsyek_kiadtak_a_kamatdontes_indoklasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e62b99-d43c-4742-8365-33c2dc1ebc3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Zuhant_egy_nagyot_a_forint_miutan_Matolcsyek_kiadtak_a_kamatdontes_indoklasat","timestamp":"2020. január. 28. 15:15","title":"Zuhant egy nagyot a forint, miután Matolcsyék kiadták a kamatdöntés indoklását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c66f410-0d3f-4c2f-8c0f-80a4ae4dba54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tartózkodtak a kormánypártok delegáltjai.","shortLead":"Tartózkodtak a kormánypártok delegáltjai.","id":"20200129_Nem_vette_napirendre_a_Karacsonyinterju_vizsgalatat_a_Kozszolgalati_Kuratorium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c66f410-0d3f-4c2f-8c0f-80a4ae4dba54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c58442-0d8c-43a7-80e7-de3853aae2cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Nem_vette_napirendre_a_Karacsonyinterju_vizsgalatat_a_Kozszolgalati_Kuratorium","timestamp":"2020. január. 29. 19:46","title":"Nem vette napirendre a Karácsony-interjú vizsgálatát a Közszolgálati Kuratórium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyorsan terjedő új vírus miatt a Kínában üzemelő Starbucks kávézók fele nem nyit ki. A Toyota gyártósorai is leállnak.","shortLead":"A gyorsan terjedő új vírus miatt a Kínában üzemelő Starbucks kávézók fele nem nyit ki. A Toyota gyártósorai is leállnak.","id":"20200129_starbucks_toyota_kina_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4331a4-dd59-4e03-a244-9605777daed3","keywords":null,"link":"/kkv/20200129_starbucks_toyota_kina_koronavirus","timestamp":"2020. január. 29. 10:24","title":"2000 Starbucks zárt be Kínában és leállt a Toyota a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19017ca-4849-41c0-b4b8-34e4dd543764","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kétségbeesetten próbálta tartani a polcot egy boltos, hogy megmentse az italkészletet.","shortLead":"Kétségbeesetten próbálta tartani a polcot egy boltos, hogy megmentse az italkészletet.","id":"20200129_Megprobalta_megallitani_a_foldrengest_egy_ferfi_egy_Kajmanszigeteki_italboltban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e19017ca-4849-41c0-b4b8-34e4dd543764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee3ac3e-ea1e-4ce8-a6a6-bdc072c327d7","keywords":null,"link":"/elet/20200129_Megprobalta_megallitani_a_foldrengest_egy_ferfi_egy_Kajmanszigeteki_italboltban","timestamp":"2020. január. 29. 13:20","title":"Megpróbálta megállítani a földrengést egy Kajmán-szigeteki italboltos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az újonnan kiépülő vasúti pálya 250-350 km/h-s sebességet is lehetővé tehet.","shortLead":"Az újonnan kiépülő vasúti pálya 250-350 km/h-s sebességet is lehetővé tehet.","id":"20200129_Gyorsvasut_epulhet_Budapest_es_Kolozsvar_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10269dfc-64b3-40ec-89ce-b3419fa27c44","keywords":null,"link":"/kkv/20200129_Gyorsvasut_epulhet_Budapest_es_Kolozsvar_kozott","timestamp":"2020. január. 29. 08:05","title":"Gyorsvasút épülhet Budapest és Kolozsvár között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29b5915-f18d-49df-93fa-94115c932aa7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világon elsőként ültettek át bármilyen más sejtté, szövetté átalakulni képes, úgynevezett indukált pluripotens (IPS) őssejtekből nyert szívizomszövetet Japánban.","shortLead":"A világon elsőként ültettek át bármilyen más sejtté, szövetté átalakulni képes, úgynevezett indukált pluripotens (IPS...","id":"20200128_ossejtekbol_nyert_szivizomszovetet_atultetese_japan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c29b5915-f18d-49df-93fa-94115c932aa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a116b0-ea77-4984-ae32-99bcf308b020","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_ossejtekbol_nyert_szivizomszovetet_atultetese_japan","timestamp":"2020. január. 28. 11:33","title":"Forradalmi szívműtétet hajtottak végre Japánban, más sejtekké átalakulni képes őssejtekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e4f5fa0-351b-4a4b-b372-f221813d66bd","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"360","description":"Nem jön haza a járvány miatt és szereti a kínai konyhát. Ezt is elmondta a HVG-nek Sanghajból adott interjúban Závori László, aki egyébként Szergej Szkripal megmérgezésekor még Angliában látta el sürgősségi szakorvosként a volt orosz–brit kettős ügynököt és lányát, azóta azonban Kínában gyógyít.","shortLead":"Nem jön haza a járvány miatt és szereti a kínai konyhát. Ezt is elmondta a HVG-nek Sanghajból adott interjúban Závori...","id":"20200128_Versenyfutas_az_idovel_Zavori_Laszlo_Kinaban_dolgozo_magyar_orvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e4f5fa0-351b-4a4b-b372-f221813d66bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4246f8-9692-4679-a5fc-d12da2d8c0d6","keywords":null,"link":"/360/20200128_Versenyfutas_az_idovel_Zavori_Laszlo_Kinaban_dolgozo_magyar_orvos","timestamp":"2020. január. 29. 13:00","title":"Egy Kínában dolgozó magyar orvos szerint pánik nincs, csak sok beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]