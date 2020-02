Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"919c7e12-e603-4bb0-8cf6-1cef51d8c974","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Tartozása továbbra sincs az LMP-s országgyűlési képviselőnek.","shortLead":"Tartozása továbbra sincs az LMP-s országgyűlési képviselőnek.","id":"20200131_130_millioval_lett_szegenyebb_Ungar_Peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=919c7e12-e603-4bb0-8cf6-1cef51d8c974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87c65f7-0b60-4ab7-af14-98cc9b23c891","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_130_millioval_lett_szegenyebb_Ungar_Peter","timestamp":"2020. január. 31. 12:30","title":"130 millióval lett szegényebb Ungár Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7dd1f2-8ba7-4909-9c98-d383e60d92e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai rendszámtáblák minden korábbinál színesebbek lehetnek, de azért nem lehet akármilyen szmájlit választani rájuk.","shortLead":"Az amerikai rendszámtáblák minden korábbinál színesebbek lehetnek, de azért nem lehet akármilyen szmájlit választani...","id":"20200131_az_emojikat_raszabaditjak_a_rendszamtablakra_az_usaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc7dd1f2-8ba7-4909-9c98-d383e60d92e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa424b4-b819-45d4-8e59-5712649aa747","keywords":null,"link":"/cegauto/20200131_az_emojikat_raszabaditjak_a_rendszamtablakra_az_usaban","timestamp":"2020. január. 31. 15:21","title":"Az emojikat rászabadítják a rendszámtáblákra az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa59c3d0-c42a-41d1-8be1-1d4a48d12ed4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A levegőszennyezés visszaszorítása érdekében sikerült egy komoly intézkedési tervet elkészíteni. A Miniszterelnökség az utolsó pillanatban szinte kiherélte az egészet.","shortLead":"A levegőszennyezés visszaszorítása érdekében sikerült egy komoly intézkedési tervet elkészíteni. A Miniszterelnökség...","id":"20200131_Szinte_teljesen_kiherelte_a_szmogellenes_tervet_a_Miniszterelnokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa59c3d0-c42a-41d1-8be1-1d4a48d12ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04fcab64-b7e5-48ba-9854-0a407eaa5b91","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Szinte_teljesen_kiherelte_a_szmogellenes_tervet_a_Miniszterelnokseg","timestamp":"2020. január. 31. 10:07","title":"Szinte teljesen lenullázta a szmogellenes tervet a Miniszterelnökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce2d4e85-2ff4-4f96-83c4-b2db96abeac3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fejjel egy fának repült.","shortLead":"Fejjel egy fának repült.","id":"20200131_Meghalt_egy_magyar_ferfi_egy_ausztriai_szankobalesetben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce2d4e85-2ff4-4f96-83c4-b2db96abeac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45245f8-9220-46b3-bae7-5f31ccc17b23","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Meghalt_egy_magyar_ferfi_egy_ausztriai_szankobalesetben","timestamp":"2020. január. 31. 13:48","title":"Meghalt egy magyar férfi egy ausztriai szánkóbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd8cef1f-18d0-414b-8503-077eba0bf4ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Királyság az utolsó napját töltötte pénteken az Európai Unióban. A hvg.hu tudósítói Londonból mondták el, mivel töltötte ezt a szomorkás napot a brit főváros, és közben választ adtunk azokra a kérdésekre is, amelyeket olvasóink tettek fel nekünk a Brexitről. ","shortLead":"Az Egyesült Királyság az utolsó napját töltötte pénteken az Európai Unióban. A hvg.hu tudósítói Londonból mondták el...","id":"20200131_brexit_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd8cef1f-18d0-414b-8503-077eba0bf4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cac2f73-1c93-4e73-a4ad-3fad3b0e3ba5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200131_brexit_percrol_percre","timestamp":"2020. január. 31. 11:10","title":"Bevégeztetett: Nagy-Britannia nem tagja többé az Európai Uniónak - hírek Londonból percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e28859a-ed16-4369-bc71-05ca4e943dac","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Cégekbe vagy család mögé rejtett vagyon, használt, de be nem vallott luxusautók és lakások – összeszedtünk az elmúlt évekből néhány példát arra, mikor a leadott képviselői vagyonnyilatkozatnak vajmi kevés köze volt ahhoz a valósághoz, melyben a politikus vagy családja él.","shortLead":"Cégekbe vagy család mögé rejtett vagyon, használt, de be nem vallott luxusautók és lakások – összeszedtünk az elmúlt...","id":"20200131_vagyonnyilatkozat_varju_rogan_taso_kosa_orban_simonka_kocsis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e28859a-ed16-4369-bc71-05ca4e943dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"597185da-90bb-46cf-96ea-7f81e17fece5","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_vagyonnyilatkozat_varju_rogan_taso_kosa_orban_simonka_kocsis","timestamp":"2020. január. 31. 19:15","title":"A luxusvilla? Ja, azt a feleségem cége bérli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc94966a-6624-4df3-a42c-226e77e4afd4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A történelmi nap minden címlap témája.","shortLead":"A történelmi nap minden címlap témája.","id":"20200131_Magyarul_is_elkoszontek_a_brit_lapok_Europatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc94966a-6624-4df3-a42c-226e77e4afd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad0d114-7c03-4cdf-9eb8-ab09d7fe2c54","keywords":null,"link":"/vilag/20200131_Magyarul_is_elkoszontek_a_brit_lapok_Europatol","timestamp":"2020. január. 31. 11:52","title":"Magyarul is elköszöntek a brit lapok Európától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a35ee5-f673-4062-ba8b-8d227612ae33","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"30 üzletről van szó, egyik sem fog kinyitni, míg tombol a járvány.","shortLead":"30 üzletről van szó, egyik sem fog kinyitni, míg tombol a járvány.","id":"20200130_ikea_uzlet_koronavirus_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26a35ee5-f673-4062-ba8b-8d227612ae33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af4f080-7d33-40dc-905f-d709dc263cde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_ikea_uzlet_koronavirus_kina","timestamp":"2020. január. 30. 05:22","title":"Az IKEA bezárja kínai áruházait a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]