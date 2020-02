Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4d6ca77-7a89-47e5-b60f-a7d27dbb5410","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összehangolt nemzetközi fellépésre van szükség.","shortLead":"Összehangolt nemzetközi fellépésre van szükség.","id":"20200130_Kihirdette_a_globalis_egeszsegugyi_veszhelyzetet_a_WHO","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4d6ca77-7a89-47e5-b60f-a7d27dbb5410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcec725e-1ac7-41ee-9489-4e2a7a84a0fd","keywords":null,"link":"/vilag/20200130_Kihirdette_a_globalis_egeszsegugyi_veszhelyzetet_a_WHO","timestamp":"2020. január. 30. 20:50","title":"Kihirdette a globális egészségügyi vészhelyzetet a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség enyhének érezte az elsőfokú ítéletet.","shortLead":"Az ügyészség enyhének érezte az elsőfokú ítéletet.","id":"20200130_Tapetavago_kessel_ment_egy_ferfi_a_lottozoba_sulyosbitottak_az_iteletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa65b99-d120-40d9-a1f4-2db8fd527b91","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Tapetavago_kessel_ment_egy_ferfi_a_lottozoba_sulyosbitottak_az_iteletet","timestamp":"2020. január. 30. 14:55","title":"Tapétavágó késsel ment egy férfi a lottózóba, súlyosbították az ítéletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b1a36d-b900-4ffe-9978-c091ee28d71f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Amerikai szépséggel Oscar-díjat nyert Sam Mendes pergő képeken mutatja meg az I. világháborút.","shortLead":"Az Amerikai szépséggel Oscar-díjat nyert Sam Mendes pergő képeken mutatja meg az I. világháborút.","id":"202005_film__semmi_foldjen_1917","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86b1a36d-b900-4ffe-9978-c091ee28d71f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b33c75-aa6e-4b09-b345-3c1d494eac37","keywords":null,"link":"/360/202005_film__semmi_foldjen_1917","timestamp":"2020. január. 31. 14:00","title":"A \"levegő fémből volt\" – reménytelen küldetés a tíz Oscarra jelölt 1917-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a490cc19-9c1d-4346-a610-c9f50e015d9e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tudni, miért gondolta jó ötletnek.","shortLead":"Nem tudni, miért gondolta jó ötletnek.","id":"20200131_Cipopasztaneger_rabolt_bankot_Amerikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a490cc19-9c1d-4346-a610-c9f50e015d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3100d57-cdc6-413e-8677-b2e4557d680b","keywords":null,"link":"/vilag/20200131_Cipopasztaneger_rabolt_bankot_Amerikaban","timestamp":"2020. január. 31. 08:49","title":"Feketére festett fehér férfi rabolt bankot Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ebfef58-58c3-4f04-9fb9-4c5c81f7c1be","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Ssangyong is felfüggeszti a termelést, mert nem jönnek alkatrészek Kínából.","shortLead":"A Ssangyong is felfüggeszti a termelést, mert nem jönnek alkatrészek Kínából.","id":"20200131_Kevesebb_Hyundai_keszul_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ebfef58-58c3-4f04-9fb9-4c5c81f7c1be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f6a449-a5f7-4718-8cbe-e1bd46b34e24","keywords":null,"link":"/cegauto/20200131_Kevesebb_Hyundai_keszul_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. január. 31. 11:16","title":"Kevesebb Hyundai készül a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem havonta, hanem évente keres 2,1 millió forintot ingatlankiadásból.","shortLead":"Nem havonta, hanem évente keres 2,1 millió forintot ingatlankiadásból.","id":"20200201_Novak_Katalin_elrontotta_a_vagyonnyilatkozatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7afb8de4-9b90-4d19-bbbc-88f070fa7a37","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Novak_Katalin_elrontotta_a_vagyonnyilatkozatat","timestamp":"2020. február. 01. 12:24","title":"Novák Katalin elrontotta a vagyonnyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229c03ef-d020-405d-9559-6922f98d5240","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet mérnökei jelenleg a rendszer nagy detektorain és a nagy hadronütközetetőben is a szokásos karbantartási munkálatokat végzik. Bejutottunk oda, ahol még a tudósok is csak ritkán járhatnak.","shortLead":"Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet mérnökei jelenleg a rendszer nagy detektorain és a nagy hadronütközetetőben is...","id":"20200201_cern_nagy_hadronutkozteto_lhc_atlas_alice_genf_europai_nuklearis_kutatasi_szervezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=229c03ef-d020-405d-9559-6922f98d5240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0da285-33aa-4643-94b6-99c505b3a5f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200201_cern_nagy_hadronutkozteto_lhc_atlas_alice_genf_europai_nuklearis_kutatasi_szervezet","timestamp":"2020. február. 01. 08:03","title":"Amit a tudósok is csak ritkán látnak – a CERN szívében jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hatalmas összeg megy a kórházak kifestésére, a Puskás Arénában buliztak Mészárosék, 7 ezren kérik, hogy még ne kelljen iskolába mennie a gyereküknek. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Hatalmas összeg megy a kórházak kifestésére, a Puskás Arénában buliztak Mészárosék, 7 ezren kérik, hogy még ne kelljen...","id":"20200130_Radar360_Menekithetik_a_magyarokat_Kinabol_fideszes_tuntetes_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aead0f4-aca9-48d5-874e-468b7a35903c","keywords":null,"link":"/360/20200130_Radar360_Menekithetik_a_magyarokat_Kinabol_fideszes_tuntetes_Budapesten","timestamp":"2020. január. 30. 17:30","title":"Radar360: Menekíthetik a magyarokat Kínából, fideszes tüntetés Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]