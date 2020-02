Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A kormány csak a tartozás 80 százalékát fizetné vissza a kórházi beszállítóknak

Megnézték a Pénzügyminisztériumban a kórházi beszállítók pénzügyi helyzetét, és úgy gondolják, kibírják, ha a követeléseiknek a 20 százalékát nem kapják meg.

Az adókért felelős államtitkárt is bekebelezte a fideszes médiaszörny

Már a Mediaworkstől, a kormánypárti médiaholding központi cégétől tesz szert havi körülbelül 350 ezer forint jövedelemre Izer Norbert. A Figyelő kiadóját ugyanis más cégekkel egyetemben beolvasztották.

Eljött a Brexit napja, sírjunk vagy nevessünk?

Kár is lenne szépíteni, szomorú a mai nap az Európai Unió és az Egyesült Királyság történetében, a jövő pedig még kevesebb jóval kecsegtet a csatorna egyik és másik oldalán is. A britek távozása 47 év után szabad szemmel is jól látható lyukat üt az EU egyáltalán nem sziklaszilárd falán, a brit társadalomban pedig eddig szunnyadó konfliktusokat hozhat a felszínre. Siker vagy bukás lesz a Brexit?

77 millió forintot kap Babos az Australian Open-győzelemért

A páros győzelem annyit ér az Australian Openen, mint egyéniben egy negyeddöntő.

Ez az óra annyira okos, hogy az életét is megmentheti

Nehéz lenne azt mondani, hogy nem másolt le sok mindent az Oppo az Apple-től, amikor megtervezte okosóráját. De vajon elég lesz-e ez a sikerhez?

Péntek este tízkor megjelent az új Nemzeti alaptanterv

Kiderült, hogy nem új, csak a régi módosítása, de csökkenek a diákok terhei és marad a médiaismeret óra. Megjelent Wass Albert kötelező tananyagként.

Elhunyt Tornai József, író, költő, a Magyar Művészeti Akadémia tagja

92 éves volt.

Hazánkban a 600 lóerős 4 ajtós BMW M8 Gran Coupé

Az újdonság 70 lóerővel erősebb és 7 millió forinttal drágább az M850i-nél. A Figyelő kiadóját ugyanis más cégekkel egyetemben beolvasztották.","shortLead":"Már a Mediaworkstől, a kormánypárti médiaholding központi cégétől tesz szert havi körülbelül 350 ezer forint...","id":"20200201_Az_adokert_felelos_allamtitkart_is_bekebelezte_a_fideszes_mediaszorny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c035bd7-afda-4a14-961a-19336f7eed75","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Az_adokert_felelos_allamtitkart_is_bekebelezte_a_fideszes_mediaszorny","timestamp":"2020. február. 01. 09:48","title":"Az adókért felelős államtitkárt is bekebelezte a fideszes médiaszörny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc74745c-b4d4-4fed-ae97-d88b2e575f50","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Kár is lenne szépíteni, szomorú a mai nap az Európai Unió és az Egyesült Királyság történetében, a jövő pedig még kevesebb jóval kecsegtet a csatorna egyik és másik oldalán is. A britek távozása 47 év után szabad szemmel is jól látható lyukat üt az EU egyáltalán nem sziklaszilárd falán, a brit társadalomban pedig eddig szunnyadó konfliktusokat hozhat a felszínre. Siker vagy bukás lesz a Brexit?","shortLead":"Kár is lenne szépíteni, szomorú a mai nap az Európai Unió és az Egyesült Királyság történetében, a jövő pedig még...","id":"20200131_brexit_eu_boris_johnson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc74745c-b4d4-4fed-ae97-d88b2e575f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1fa466e-919a-4364-9c94-307c6211347b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200131_brexit_eu_boris_johnson","timestamp":"2020. január. 31. 06:30","title":"Eljött a Brexit napja, sírjunk vagy nevessünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51ac3a4-1b50-4b1e-8cdc-bb45933a1d23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A páros győzelem annyit ér az Australian Openen, mint egyéniben egy negyeddöntő.","shortLead":"A páros győzelem annyit ér az Australian Openen, mint egyéniben egy negyeddöntő.","id":"20200131_77_millio_forintot_kap_Babos_az_Australian_Opengyozelemert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e51ac3a4-1b50-4b1e-8cdc-bb45933a1d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323bef4e-9038-4269-9a5b-d8b2a117782f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200131_77_millio_forintot_kap_Babos_az_Australian_Opengyozelemert","timestamp":"2020. január. 31. 13:24","title":"77 millió forintot kap Babos az Australian Open-győzelemért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69880720-2f86-4c27-aff6-fb67d2d8855a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nehéz lenne azt mondani, hogy nem másolt le sok mindent az Oppo az Apple-től, amikor megtervezte okosóráját. De vajon elég lesz-e ez a sikerhez?","shortLead":"Nehéz lenne azt mondani, hogy nem másolt le sok mindent az Oppo az Apple-től, amikor megtervezte okosóráját. De vajon...","id":"20200131_oppo_okosora_ekg_funkcio_apple_watch","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69880720-2f86-4c27-aff6-fb67d2d8855a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ad24ce-de25-4556-a04a-ee6ec6a7246c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200131_oppo_okosora_ekg_funkcio_apple_watch","timestamp":"2020. január. 31. 12:03","title":"Ez az óra annyira okos, hogy az életét is megmentheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13","c_author":"BI","category":"itthon","description":"Kiderült, hogy nem új, csak a régi módosítása, de csökkenek a diákok terhei és marad a médiaismeret óra. Megjelent Wass Albert kötelező tananyagként.



","shortLead":"Kiderült, hogy nem új, csak a régi módosítása, de csökkenek a diákok terhei és marad a médiaismeret óra. Megjelent Wass...","id":"20200131_Pentek_este_tizkor_megjelent_az_uj_Nemzeti_alaptanterv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca0f53a-87f3-4f02-9b4c-aec908ba4462","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Pentek_este_tizkor_megjelent_az_uj_Nemzeti_alaptanterv","timestamp":"2020. január. 31. 22:32","title":"Péntek este tízkor megjelent az új Nemzeti alaptanterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"92 éves volt.","shortLead":"92 éves volt.","id":"20200201_Elhunyt_Tornai_Jozsef_iro_kolto_a_Magyar_Muveszeti_Akademia_tagja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e0154b-2c2e-47c8-8e23-524ed6a5298f","keywords":null,"link":"/kultura/20200201_Elhunyt_Tornai_Jozsef_iro_kolto_a_Magyar_Muveszeti_Akademia_tagja","timestamp":"2020. február. 01. 13:05","title":"Elhunyt Tornai József, író, költő, a Magyar Művészeti Akadémia tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6e66691-d419-431a-802c-ad8206ff61ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság 70 lóerővel erősebb és 7 millió forinttal drágább az M850i-nél. ","shortLead":"Az újdonság 70 lóerővel erősebb és 7 millió forinttal drágább az M850i-nél. ","id":"20200131_hazankban_a_600_loeros_4_ajtos_bmw_m8_gran_coupe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6e66691-d419-431a-802c-ad8206ff61ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70c4b92-0d9c-411f-be4e-75994c4d5993","keywords":null,"link":"/cegauto/20200131_hazankban_a_600_loeros_4_ajtos_bmw_m8_gran_coupe","timestamp":"2020. január. 31. 11:21","title":"Hazánkban a 600 lóerős 4 ajtós BMW M8 Gran Coupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]