Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71e8e0da-c657-4ea5-98d9-88a2573b5657","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A GMC úgy gondolja, hogy itt az idő a legendás terepjáró politikailag abszolút korrekt módon történő visszatérésére. ","shortLead":"A GMC úgy gondolja, hogy itt az idő a legendás terepjáró politikailag abszolút korrekt módon történő visszatérésére. ","id":"20200203_1000_loeros_villanyautokent_tamad_fel_a_hummer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71e8e0da-c657-4ea5-98d9-88a2573b5657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0fa62a-47f5-4af0-aa3c-9ae911a0706d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200203_1000_loeros_villanyautokent_tamad_fel_a_hummer","timestamp":"2020. február. 03. 09:21","title":"1000 lóerős villanyautóként támad fel a Hummer – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d1f4a62-1d21-40d1-84a4-b7af7d515700","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Széles körben elterjedt nézet szerint a múlt év végén repedések kezdtek mutatkozni a lassan tízéves Nemzeti Együttműködés Rendszerén. Valóban történt-e változás, és ha igen, úgy a rendszerváltoztatók erősödtek-e meg, avagy a rendszer változik? Egyebek közt ezekre a kérdésekre keresi a választ az a négyrészes cikksorozat, amelynek ez az első darabja. ","shortLead":"Széles körben elterjedt nézet szerint a múlt év végén repedések kezdtek mutatkozni a lassan tízéves Nemzeti...","id":"20200203_hont_megroppante_az_orbanrendszer_ellenzek_onkormanyzati_valasztas_ner","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d1f4a62-1d21-40d1-84a4-b7af7d515700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be039622-b569-4aea-a981-7b03b9493519","keywords":null,"link":"/360/20200203_hont_megroppante_az_orbanrendszer_ellenzek_onkormanyzati_valasztas_ner","timestamp":"2020. február. 03. 07:00","title":"Hont: Megroppant-e az Orbán-rendszer?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb81a986-2846-4c0d-af57-bb4690c2fe02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Harmincan utaztak a Sorokpolányban kigyulladt buszon, egyiküknek sincs baja.","shortLead":"Harmincan utaztak a Sorokpolányban kigyulladt buszon, egyiküknek sincs baja.","id":"20200203_Kigyulladt_egy_busz_Vas_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb81a986-2846-4c0d-af57-bb4690c2fe02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3e4b51-3b25-4edd-8329-72d499e7d9b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200203_Kigyulladt_egy_busz_Vas_megyeben","timestamp":"2020. február. 03. 21:55","title":"Kigyulladt egy busz Vas megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5382a44d-ae77-4c79-b53f-b843fff2d452","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Kawasaki és Aprilia volt egy-egy furgon csomagterében elrejtve.","shortLead":"Egy Kawasaki és Aprilia volt egy-egy furgon csomagterében elrejtve.","id":"20200204_Nagy_erteku_lopott_motorok_akadtak_fenn_a_hataron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5382a44d-ae77-4c79-b53f-b843fff2d452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8d31a5-f837-4c9b-a8a3-27b0f647348d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200204_Nagy_erteku_lopott_motorok_akadtak_fenn_a_hataron","timestamp":"2020. február. 04. 09:58","title":"Nagy értékű lopott motorok akadtak fenn a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Terjed a koronavírus, késelés volt Londonban, a Kansas nyerte a Super Bowlt, jön a hideg. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Terjed a koronavírus, késelés volt Londonban, a Kansas nyerte a Super Bowlt, jön a hideg. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20200203_Radar360_reggel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0be1bd-e00c-4d06-9ba9-2ea3e0d0d4b5","keywords":null,"link":"/360/20200203_Radar360_reggel","timestamp":"2020. február. 03. 08:00","title":"Radar360: Karantén Pesten, hídomlás Piliscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287bdcd1-cbac-4278-9076-d3337b8ea599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb 106 településen vezette be mobil telekommunikációs csomagját a Digi. Így már közel félezer helyen működik a néhány hónapja létező szolgáltatás.","shortLead":"Újabb 106 településen vezette be mobil telekommunikációs csomagját a Digi. Így már közel félezer helyen működik...","id":"20200203_digimobil_lefedettseg_hol_erheto_el_telepules_mobilhalozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=287bdcd1-cbac-4278-9076-d3337b8ea599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703daae9-1200-4718-992d-a63395fdd457","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_digimobil_lefedettseg_hol_erheto_el_telepules_mobilhalozat","timestamp":"2020. február. 03. 08:33","title":"Újabb 106 településen kapcsolták be a DIGIMobilt, a Digi mobilhálózatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem Kansasben.","shortLead":"Nem Kansasben.","id":"20200203_Super_Bowl_Trump_nem_talalta_el_melyik_allamban_van_Kansas_City","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7cb2ae-e6f7-45fe-84dc-40847079e5a3","keywords":null,"link":"/vilag/20200203_Super_Bowl_Trump_nem_talalta_el_melyik_allamban_van_Kansas_City","timestamp":"2020. február. 03. 19:45","title":"Super Bowl: Trump nem találta el, melyik államban van Kansas City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Főleg az Észak-Dunántúli megyékben okozott gondot az erős szél.","shortLead":"Főleg az Észak-Dunántúli megyékben okozott gondot az erős szél.","id":"20200204_100szor_riasztottak_a_tuzoltokat_fel_nap_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330cdf54-56b8-4e6a-9b0c-bbb8d9b92066","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_100szor_riasztottak_a_tuzoltokat_fel_nap_alatt","timestamp":"2020. február. 04. 15:07","title":"Vihar: fél nap alatt százszor riasztották a tűzoltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]