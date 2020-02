Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6db1a7-1d90-475a-8170-2f51ae5f45ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy olyan projektet is kiválasztott a NASA, melyek során már ismert bolygókat és holdjaikat vizsgálnák a kutatók, de más szempontból és kérdések miatt.","shortLead":"Négy olyan projektet is kiválasztott a NASA, melyek során már ismert bolygókat és holdjaikat vizsgálnák a kutatók, de...","id":"20200217_nasa_discovery_program_venusz_neptunusz_jupiter_naprendszer_hold_legkor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6db1a7-1d90-475a-8170-2f51ae5f45ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e13054b-b501-4f1d-8dbe-40bf95116d73","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_nasa_discovery_program_venusz_neptunusz_jupiter_naprendszer_hold_legkor","timestamp":"2020. február. 17. 17:03","title":"Új bolygók felé fordul a NASA, jöhet a Vénusz és a Neptunusz felfedezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A szavazásra jogosultaknak csupán 16,69 százaléka voksolt délután egy óráig Dunaújvárosban az időközi országgyűlési választáson. 2018-ban addigra már 44,61 százalékos volt a részvétel.\r

","shortLead":"A szavazásra jogosultaknak csupán 16,69 százaléka voksolt délután egy óráig Dunaújvárosban az időközi országgyűlési...","id":"20200216_dunaujvaros_alacsony_reszvetel_idokozi_orszaggyulesi_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643cf864-2f0f-4f54-b0c6-ba51d742834f","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_dunaujvaros_alacsony_reszvetel_idokozi_orszaggyulesi_valasztas","timestamp":"2020. február. 16. 13:54","title":"Érdektelenségbe látszik fulladni a dunaújvárosi választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200216_wizz_air_landolas_szelben_androidos_app_malware_samsung_galaxy_s20_ultra_da_vinci_festmeny_rejtett_alakok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf75baa2-2712-4131-8ab2-fbd719941470","keywords":null,"link":"/tudomany/20200216_wizz_air_landolas_szelben_androidos_app_malware_samsung_galaxy_s20_ultra_da_vinci_festmeny_rejtett_alakok","timestamp":"2020. február. 16. 12:03","title":"Ez történt: nehéz körülmények között szállt le egy Wizz Air-járat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az anyag a mesterséges intelligencia térhódításával jelentkező technikai és a humán-tudomány területére tartozó kérdésekre keres választ.","shortLead":"Az anyag a mesterséges intelligencia térhódításával jelentkező technikai és a humán-tudomány területére tartozó...","id":"20200217_mesterseges_intelligencia_strategia_itm_palkovics_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e0b592-643a-4460-9b9c-bbd21e8061dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_mesterseges_intelligencia_strategia_itm_palkovics_laszlo","timestamp":"2020. február. 17. 21:23","title":"Már mesterségesintelligencia-stratégiája is van Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csőzik László, Érd polgármestere a Facebookon jelentette be, hogy a város kiszállna az elmúlt évek egyik legsikeresebb magyar kézilabdacsapatának finanszírozásából. ","shortLead":"Csőzik László, Érd polgármestere a Facebookon jelentette be, hogy a város kiszállna az elmúlt évek egyik legsikeresebb...","id":"20200216_Nem_adna_mar_szazmilliokat_Erd_a_kezicsapatnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd698816-e47d-4df4-af4b-bbcb1f9a9297","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200216_Nem_adna_mar_szazmilliokat_Erd_a_kezicsapatnak","timestamp":"2020. február. 16. 12:27","title":"Nem adna már százmilliókat Érd a kézicsapatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47c148f-1ca5-4d60-9125-6424fcccdaaf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sztárséfet a műsorában, a 24 Hours to Hell and Back legutóbbi adásában maszkírozták nővé, hogy inkognitóban próbálhasson ki egy éttermet.","shortLead":"A sztárséfet a műsorában, a 24 Hours to Hell and Back legutóbbi adásában maszkírozták nővé, hogy inkognitóban...","id":"20200217_Gordon_Ramsay_nove_valtozott_egy_etelkostoloert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c47c148f-1ca5-4d60-9125-6424fcccdaaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931722ff-2909-4586-a75f-8ab5cc7401e4","keywords":null,"link":"/elet/20200217_Gordon_Ramsay_nove_valtozott_egy_etelkostoloert","timestamp":"2020. február. 17. 14:06","title":"Gordon Ramsay nővé változott egy ételkóstolóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első két beteg hírére pánik és düh uralkodott el az utasok körében.","shortLead":"Az első két beteg hírére pánik és düh uralkodott el az utasok körében.","id":"20200217_Koronavirus_mar_harom_fertozott_izraelit_talaltak_a_Jokohamaban_karantenba_zart_oceanjaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ea5cac-542d-4ade-8a63-51b08b222066","keywords":null,"link":"/vilag/20200217_Koronavirus_mar_harom_fertozott_izraelit_talaltak_a_Jokohamaban_karantenba_zart_oceanjaron","timestamp":"2020. február. 17. 05:15","title":"Koronavírus: már három fertőzött izraelit találtak a Jokohamában karanténba zárt óceánjárón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7de04a-276a-44a0-b3c0-f656c10dc01f","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A Gyurcsány-kormány idejéből ismert két régi bizalmas, Dessewffy Tibor és Ficsor Ádám érdekeltségeit hizlalta leginkább az elmúlt másfél évben a DK-képviselőcsoportja. ","shortLead":"A Gyurcsány-kormány idejéből ismert két régi bizalmas, Dessewffy Tibor és Ficsor Ádám érdekeltségeit hizlalta leginkább...","id":"20200217_DKfrakcio_szerzodesek_201820","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b7de04a-276a-44a0-b3c0-f656c10dc01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b60f2e-8b6a-4da5-b69f-949c322dd485","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_DKfrakcio_szerzodesek_201820","timestamp":"2020. február. 17. 06:30","title":"Gyurcsány Ferenc régi harcostársai bukkannak fel a DK-frakció kasszája körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]